Rulletrappvasker BR 47/35 Esc Ep
Egnet for dyprengjøring og vedlikeholdsrengjøring av rulletrapper og rullebånd. Arealytelse: 2–3 rulletrapper/rullebånd per time (vedlikeholdsrengjøring). 0,5–1 rulletrapp/rullebånd per time (dyprengjøring).
Rengjøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk når rulletrappen eller rullebåndet er i gang. Maskinen plasseres nederst på rulletrappen. Dyser sprayer vaskemiddelløsning på skrubbebørstene, som rengjør trinnet på rullebåndet eller rulletrappen. Det skitne vannet suges opp i samme operasjon. Spesielle oppsamlingsbørster absorberer vannet og transporterer det til sugeåpningene. Formen på børstehodet og børstemotoren som er montert i midten, lar deg jobbe helt ut til kanten på begge sider med to rullebørster. Dette sikrer at rulletrappen rengjøres perfekt helt ned til de ytterste sporene i trinnet. En sentreringsglider i midten av børstehodet sikrer at maskinen kan styres trygt. BR 47/35 ESC er egnet for rulletrapper og rullebånd fra mange forskjellige produsenter. Maskinen kan justeres for å passe til forskjellige rulletrappmodeller ved å bytte ut de fire forskjellige føringskamsettene, som griper inn i trinnet på rulletrappens overflate og skaper en tetning under suging.
Egenskaper og fordeler
Meget god oppsugingsevne
- Vannet suges opp i maskinen av to kraftige sugeturbiner og fire rette sugeslanger med tilhørende kammer.
- Hindrer at vannet drypper ned i rulletrappsjakten.
Velegnet for rulletrapper
- Kammer som går inn i sporene i rulletrappen gir nødvendig vakuum.
- Ulike kammer for tilpasning til ulike typer rulletrapper. Dette gjør at all fuktighet effektivt suges opp.
Det er lett å stå oppreist bak maskinen mens den er i bruk
- Enkel i bruk.
Skifting av børste og kam uten bruk av verktøy
- Når tankene er tomme kan børstene byttes uten bruk av ekstra verktøy.
Børstehodet senkes i rulletrapper
- Sikker håndtering.
Høy kvalitet
- Komponenter av høy kvalitet reduserer effektivt vedlikeholdet til et minimum.
Ingen vibrasjoner
- God komfort.
Kraftig sugeturbin
- For ekstremt god sugekraft. Vannet suges opp i maskinen av to kraftige sugeturbiner og fire rette sugeslanger med tilhørende kammer.
Kort børstehode
- For universell bruk. Også egnet for rengjøring rulletrapper som stige opp etter 1 ½ trinn.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|470
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|35 / 35
|Børstehastighet (rpm)
|870 - 1090
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 1
|Lydnivå (dB)
|75
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mål (L x B x H) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Rengjøringsbørste
- Børster
- Nettdrift
Utstyr
- Sugemotor: 800 W
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