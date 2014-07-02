Rengjøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk når rulletrappen eller rullebåndet er i gang. Maskinen plasseres nederst på rulletrappen. Dyser sprayer vaskemiddelløsning på skrubbebørstene, som rengjør trinnet på rullebåndet eller rulletrappen. Det skitne vannet suges opp i samme operasjon. Spesielle oppsamlingsbørster absorberer vannet og transporterer det til sugeåpningene. Formen på børstehodet og børstemotoren som er montert i midten, lar deg jobbe helt ut til kanten på begge sider med to rullebørster. Dette sikrer at rulletrappen rengjøres perfekt helt ned til de ytterste sporene i trinnet. En sentreringsglider i midten av børstehodet sikrer at maskinen kan styres trygt. BR 47/35 ESC er egnet for rulletrapper og rullebånd fra mange forskjellige produsenter. Maskinen kan justeres for å passe til forskjellige rulletrappmodeller ved å bytte ut de fire forskjellige føringskamsettene, som griper inn i trinnet på rulletrappens overflate og skaper en tetning under suging.