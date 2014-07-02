Rulletrappvasker BR 47/35 Esc Ep

Egnet for dyprengjøring og vedlikeholdsrengjøring av rulletrapper og rullebånd. Arealytelse: 2–3 rulletrapper/rullebånd per time (vedlikeholdsrengjøring). 0,5–1 rulletrapp/rullebånd per time (dyprengjøring).

Rengjøring med BR 47/35 ESC er ekstremt praktisk når rulletrappen eller rullebåndet er i gang. Maskinen plasseres nederst på rulletrappen. Dyser sprayer vaskemiddelløsning på skrubbebørstene, som rengjør trinnet på rullebåndet eller rulletrappen. Det skitne vannet suges opp i samme operasjon. Spesielle oppsamlingsbørster absorberer vannet og transporterer det til sugeåpningene. Formen på børstehodet og børstemotoren som er montert i midten, lar deg jobbe helt ut til kanten på begge sider med to rullebørster. Dette sikrer at rulletrappen rengjøres perfekt helt ned til de ytterste sporene i trinnet. En sentreringsglider i midten av børstehodet sikrer at maskinen kan styres trygt. BR 47/35 ESC er egnet for rulletrapper og rullebånd fra mange forskjellige produsenter. Maskinen kan justeres for å passe til forskjellige rulletrappmodeller ved å bytte ut de fire forskjellige føringskamsettene, som griper inn i trinnet på rulletrappens overflate og skaper en tetning under suging.

Egenskaper og fordeler
Meget god oppsugingsevne
  • Vannet suges opp i maskinen av to kraftige sugeturbiner og fire rette sugeslanger med tilhørende kammer.
  • Hindrer at vannet drypper ned i rulletrappsjakten.
Velegnet for rulletrapper
  • Kammer som går inn i sporene i rulletrappen gir nødvendig vakuum.
  • Ulike kammer for tilpasning til ulike typer rulletrapper. Dette gjør at all fuktighet effektivt suges opp.
Det er lett å stå oppreist bak maskinen mens den er i bruk
  • Enkel i bruk.
Skifting av børste og kam uten bruk av verktøy
  • Når tankene er tomme kan børstene byttes uten bruk av ekstra verktøy.
Børstehodet senkes i rulletrapper
  • Sikker håndtering.
Høy kvalitet
  • Komponenter av høy kvalitet reduserer effektivt vedlikeholdet til et minimum.
Ingen vibrasjoner
  • God komfort.
Kraftig sugeturbin
  • For ekstremt god sugekraft. Vannet suges opp i maskinen av to kraftige sugeturbiner og fire rette sugeslanger med tilhørende kammer.
Kort børstehode
  • For universell bruk. Også egnet for rengjøring rulletrapper som stige opp etter 1 ½ trinn.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Nettdrift
Arbeidsbredde for børste (mm) 470
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 35 / 35
Børstehastighet (rpm) 870 - 1090
Vannforbruk (l/min) maks. 1
Lydnivå (dB) 75
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Mål (L x B x H) (mm) 1129 x 480 x 1031

Scope of supply

  • Rengjøringsbørste
  • Børster
  • Nettdrift

Utstyr

  • Sugemotor: 800 W
Rulletrappvasker BR 47/35 Esc Ep

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