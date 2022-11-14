Rengjøring av fine steintøyfliser
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper, i tillegg til at de ikke opptar mye fuktighet. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.
Et robust og sklisikkert gulv
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper, i tillegg til at de ikke opptar mye fuktighet. Denne typen gulv er tilgjengelig i mange varianter og farger. Dette har gjort steinen til et populært valg i mange ulike typer bygninger – inkludert verksteder, storkjøkken, bensinstasjoner, ganger, hotellobbyer og på jernbaneplattformer. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.
Fine steintøyflisen består av et behandlet, homogent leiremateriale. Den spraytørkede massen presses under høyt trykk, brennes ved en temperatur på over 1200 °C, og sintres kraftig i prosessen. Dette resulterer i et ekstra hardt gulvmateriale med svært harde egenskaper og svært lav vannabsorpsjon (under 0,5 % etter vekten). Dette betyr at materialet også kan brukes ute – vann samler seg ikke i flisen og flassing er svært sjelden, selv ved minusgrader. Det finnes forskjellige typer fine steintøyfliser: overflatebehandlede fliser (børstet, grovpolert og polert) og ubehandlede fliser med en teksturert eller naturlig overflate.
Siden alle disse fine steintøyflisene har en mikroporøs overflate, kan svært små smusspartikler trenge inn i porene. Denne prosessen kan forverres ved bruken av rengjøringsmidler som inneholder overflateaktive stoffer. Overflateaktive stoffer reduserer overflatespenningen til vannet, noe som gjør det lettere for forurensninger og smusspartikler som frigjøres i vannet å trenge inn i de små porene. Ny tilsmussing som følge av rester av overflateaktive stoffer, forverres også.
Dette resulterer i gråfarging, noe som skaper en stor utfordring ved rengjøring av gulvet. Kravene til renhet, bevaring av verdier og sklibeskyttelse kan kun oppfylles ved å bruke egnede rengjøringsmidler og rengjøringstekstiler i mikrofiber som fjerner smuss fra overflaten.
Rengjøring med gulvvaskemaskiner
Det er anbefalt å bruke gulvvaskemaskiner til rengjøring av verkstedgulv. Rengjøringsmidlet doseres inn i vannet fra rentvannstanken, eller rengjøringsmidlet og vannet blandes på forhånd. Blandingen, kjent som rengjøringsvannet, overføres til vaskehodet og føres til gulvet via børstesystemet. Denne blandingen sammen med trykket fra børstene, fjerner smusset. Den etterfølgende nalen absorberer det skitne vannet igjen og fører det inn i skittenvannstanken.
Riktig modell: Fordeler med gulvvaskemaskiner med valser
Når det kommer til maskinrengjøring, har valsehodet med valsepad i mikrofiber vist seg å være spesielt effektivt. Valsene fungerer sammen med funksjonene for forhåndsfeiing, samtidig som de er selvrensende. Det er imidlertid også mulig å rengjøre ved hjelp av diskteknologi.
Alt avhenger av hastighet
Hastigheten til mikrofibervalsen (400–1100 o/min, avhengig av type gulvvaskemaskin) er avgjørende for å oppnå best mulige rengjøringsresultater på fine steintøyfliser. Dette er fordi den høye hastigheten får smusset til å løsne istedenfor å forbli på mikrofibervalsene. Som et resultat er valsene selvrensende og holder et jevnt rengjøringsnivå. Når rengjøringsoppgaven er fullført, slipper du dessuten å gå gjennom den tidkrevende prosessen med å rengjøre mikrofibervalsene. Det er tilstrekkelig å skylle dem under springen. La mikrofibervalsene tørke uten at de sitter på maskinen for å unngå at en ubehagelig lukt oppstår.
Vedlikeholdsrengjøring av fin stein
Vedlikeholdsrengjøring med gulvvaskemaskin med valser
Ved mekanisk vedlikeholdsrengjøring påføres et rengjøringsmiddel for fint steintøy, uten overflateaktive stoffer (0,5–3 %) ved hjelp av gulvvaskemaskinen med valsehode og mikrofibervalser. Rengjøringsmidlet jobbes inn i flisene, og det løsnende smusset suges opp igjen som en del av prosessen (ettrinnsmetode). Det er ikke nødvendig å skylle valsene med rent vann. Denne rengjøringsprosedyren renser også skjøtene grundig. For vedlikeholdsrengjøring av mindre overflater og rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder anbefaler vi å bruke spesielt små og kompakte gulvvaskemaskiner. Når du velger et rengjøringsmiddel for fine steintøyfliser, er det viktig å ikke bare se etter utmerket rengjøringskraft, men passe på at rengjøringsmidlet ikke inneholder overflateaktive stoffer. Dette vil bidra til å løsne smuss og hindre ny tilsmussing.
Vedlikeholdsrengjøring med feiemaskinen for små områder, og for områder med mange gjenstander og møbler
Når du rengjør små områder og områder med mange gjenstander og møbler, eller vanskelig utformede områder, kan det være mer effektivt å bruke en feiemaskin med mikrofiberkluter enn en gulvvaskemaskin.< p>Forberedelse: Fjern løst smuss (ved hjelp av en støvsuger eller mikrofiberkluter)
Fjern gjenstridig smuss ved å bruke ett- eller totrinnsrengjøring med mikrofiberkluter.
- Ettrinnsmetode: Tørk av gulvet i ett enkelt trinn. Det løsnende smusset samles opp, mens fastsittende smuss kan forbli på gulvet.
- Totrinnsmetode: Tørk først overflaten med en stor mengde rengjøringsvann for å mykne smusset. Neste trinn er å samle opp det løsnende smusset ved hjelp av en mikrofiberklut.
Smusstyper og det riktige rengjøringsmiddelet
Smuss på gaten
Et nøytralt rengjøringsmiddel er tilstrekkelig for å fjerne smuss fra gaten.
Smuss med fett og oljer
Smuss som inneholder mye fett og oljer, kan fjernes med et alkalisk rengjøringsmiddel.
Mineralsk smussMineralsk smuss som kalk, krever et surt rengjøringsmiddel. Skjøter bør skylles med vann før rengjøringsmidlet tas i bruk.
Dyptgående rengjøring i to trinn
Ved rengjøring av gulv av fin stein, som har et tykt lag med smuss som har dannet seg over flere år, er det kun mulig å rengjøre gulvet med dyptgående maskinrengjøring ved hjelp av gulvvaskemaskiner med valser i en totrinnsprosess. Bruk en godt fuktende, sterk alkalisk eller sur dyprenser, avhengig av hvor mye og hvilken type smuss det dreier seg om.
Følgende prosedyre anbefales
- Hvis du bruker et surt rengjøringsmiddel, bør vann påføres først for å bløtgjøre skjøtene.
- Påfør så rengjøringsmidlet (5–20 % avhengig av mengde og type smuss) på deler av gulvet om gangen.
- Påfør rengjøringsmiddel og vask området med overlappende sirkelbevegelser ved hjelp av gulvvaskemaskinen med valser, og ikke la rengjøringsvannet tørke. Tilsett mer vann om nødvendig.
- Sug opp det skitne vannet.
- Skyll deretter gulvet godt med rent vann i en ettrinnsmetode.
Alternativt: Utfør dyptgående rengjøring ved hjelp av singeldiskmaskinen med mikrofiberpads eller melaminharpikspad
En singeldiskmaskin som kjører med lav rotasjonshastighet (for eksempel 180 o/min) har et høyt dreiemoment på overflaten og er derfor ideell for rengjøringsoppgaven. Maskinen bør også utstyres med rengjøringsmiddeltank og padbeholder med mikrofiberpads/melaminharpikspads.
Påfør egnet rengjøringsmiddel (avhengig av smusstype) med sveipebevegelser på ulike seksjoner. Vask gulvet flere ganger med sterkt overlappende, sirkulære bevegelser for å oppnå en jevn rengjøringseffekt i virketiden (ca. fem minutter).
Når du påfører vann og rengjøringsløsning og arbeider på områdene som skal rengjøres, må du passe på at rengjøringsløsningen ikke tørker. Du bør derfor tilsette mer renseløsning fra tanken om nødvendig.
Neste trinn er å suge opp det skitne vannet ved hjelp av en kraftig våt- og tørrstøvsuger. Skyll til slutt det rengjorte området godt med rent vann og sug opp igjen med en våt- og tørrstøvsuger.
Tips:
Skitne mikrofiberpads må vaskes i vaskemaskin før de kan brukes på nytt.
TIlleggsinformasjon: melaminharpikspads
For maskiner med et diskhode anbefales det også at du bruker melaminharpikspads. De utmerkede egenskapene til slike pads gjør at du i de fleste tilfeller ikke trenger å bruke rengjøringsmidler engang.
Sammendrag: riktig rengjøring forebygger gråfarging
Hvis fine steintøyfliser, som er vanskelige å rengjøre på grunn av den mikroporøse strukturen, rengjøres regelmessig ved hjelp av den følgende metoden, er det ingen grunn til å bekymre seg for gråfarging på lang sikt. Det er her flisens originale utseende kommer til syne. I tillegg fremhever dette også antiskliegenskapene.