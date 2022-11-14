Rengjøring av fine steintøyfliser

Et robust og sklisikkert gulv

Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper, i tillegg til at de ikke opptar mye fuktighet. Denne typen gulv er tilgjengelig i mange varianter og farger. Dette har gjort steinen til et populært valg i mange ulike typer bygninger – inkludert verksteder, storkjøkken, bensinstasjoner, ganger, hotellobbyer og på jernbaneplattformer. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.

Fine steintøyflisen består av et behandlet, homogent leiremateriale. Den spraytørkede massen presses under høyt trykk, brennes ved en temperatur på over 1200 °C, og sintres kraftig i prosessen. Dette resulterer i et ekstra hardt gulvmateriale med svært harde egenskaper og svært lav vannabsorpsjon (under 0,5 % etter vekten). Dette betyr at materialet også kan brukes ute – vann samler seg ikke i flisen og flassing er svært sjelden, selv ved minusgrader. Det finnes forskjellige typer fine steintøyfliser: overflatebehandlede fliser (børstet, grovpolert og polert) og ubehandlede fliser med en teksturert eller naturlig overflate.