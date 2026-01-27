FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 10l

Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av gulv. Fjerner effektivt rester som f.eks. kalk, rust, øl eller melkerester. Ideell for sluttrengjøring på byggeplasser.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 0,7
Vekt (kg) 10,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,3
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
Bruksområder
  • Rengjøring etter bygningsarbeider
  • Rengjøring av gulv
