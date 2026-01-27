FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751, 10l
Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av gulv. Fjerner effektivt rester som f.eks. kalk, rust, øl eller melkerester. Ideell for sluttrengjøring på byggeplasser.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|10
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|0,7
|Vekt (kg)
|10,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Classic Bp Pack +R75
- B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
- B 120 W DOSE (Diskbørste)
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C ADV
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- ECO! Rød mikrofibermopp
- Mikrofibermopp, kort lugg, 40 cm
Utgåtte produkter
- B 140 R Bp Pack *240 Ah
- B 140 R Bp Pack *400 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *240 Ah
- B 140 R Bp Pack DOSE *400 Ah
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 150 R Bp Dose SB+180AhGel+R85
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W DOSE 105Ah D51 Rins AutoFill S
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+DOSE
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 60 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 60 W Bp DOSE (Valsebørste)
- B 60 W Bp DOSE Konfig
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C HYGIENE
- B 80 W Bp PACK
- B 80 W Bp PACK DOSE
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BD 60/95 RS Bp PACK
- BD 65/80 W Bp Pack
- BD 90/140 R Bp Pakke
- BD Trike Bp Pakke
- BD eMotion Bp *EU
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R Bp Pakke
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C BP Pack
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C
- BR 40/10 C ADV
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 400
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 45/40 C Bp Pack DOSE
- BR 45/40 C Bp Pakke
- BR 530 BAT Pack
- BR 55/40 C Bp Pakke
- BR 55/40 RS Bp
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/40 W Bp Pakke DOSE
- BR 65/80 W Bp Pack
- BR 65/80 W Bp Pack DOSE
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke
- BR 75/140 R Eco Bp Pakke DOSE
- BR 90/140 R Bp Pakke
- BR 90/140 R Bp with DOSE
- BR Trike Bp Pakke
Bruksområder
- Rengjøring etter bygningsarbeider
- Rengjøring av gulv