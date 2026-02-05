Sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R Bp Pack kombinerer brukervennlig betjening med utmerkede rengjøringsresultater og svært gunstige TCO-verdier. EASY Operation-bryteren og den store fargeskjermen med 30 språk gir tilgang til alle funksjoner – for maksimal sikkerhet og beskyttelse av maskinen er KIK-nøkkelsystemet integrert for individuell tildeling av tilgangsrettigheter. I tillegg sikrer kombinasjonen av børstehode med en arbeidsbredde på 75 cm, to 110-liters tanker og et 160 Ah litium-ionbatteri lang driftstid og høy arealdekning på opptil 5 100 kvadratmeter i timen. Med den integrerte batteriladeren er det mulig å lade batteriet underveis, og den raske oppladingen gir en levetid om3nt fire ganger lenger enn blybatterier. Maskinen har også flere praktiske funksjoner – som automatisk fylling av rentvannstanken for tidsbesparende påfyll, tankskyllefunksjon for rask rengjøring av skittenvannstanken, vannmengdedosering som justeres etter hastighet, og DOSE-system for nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.