Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Kraftig og pålitelig: B 110 R sitte-på-gulvvaskemaskin med 160 Ah litium-ion batteri, integrert batterilader, diskbørstehode og DOSE-system for dosering av rengjøringsmiddel.
Sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R Bp Pack kombinerer brukervennlig betjening med utmerkede rengjøringsresultater og svært gunstige TCO-verdier. EASY Operation-bryteren og den store fargeskjermen med 30 språk gir tilgang til alle funksjoner – for maksimal sikkerhet og beskyttelse av maskinen er KIK-nøkkelsystemet integrert for individuell tildeling av tilgangsrettigheter. I tillegg sikrer kombinasjonen av børstehode med en arbeidsbredde på 75 cm, to 110-liters tanker og et 160 Ah litium-ionbatteri lang driftstid og høy arealdekning på opptil 5 100 kvadratmeter i timen. Med den integrerte batteriladeren er det mulig å lade batteriet underveis, og den raske oppladingen gir en levetid om3nt fire ganger lenger enn blybatterier. Maskinen har også flere praktiske funksjoner – som automatisk fylling av rentvannstanken for tidsbesparende påfyll, tankskyllefunksjon for rask rengjøring av skittenvannstanken, vannmengdedosering som justeres etter hastighet, og DOSE-system for nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.
Egenskaper og fordeler
Høydejusterbart sete
- Perfekt sittestilling uavhengig av førers fysiske høyde.
- Ypperlig sittekomfort.
- Tillater lengre mer uanstrengte arbeidsøkter.
Litium-ion-batterier med lang levetid
- Opptil fire ganger så lang driftstid sammenlignet med blybatterier.
- Det er mulig å lade i kort og middels lang tid uten å skade batteriet.
- Færre batteribytter reduserer kostnader og sørger for kortere nedetid.
Hastighetsavhenging vanndosering.
- Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter.
- Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen.
- Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
- Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
- Rask og enkel utskifting av sugenalen.
- Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|750
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|950
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|110 / 110
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|maks. 4500
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|3150
|Batteri (V/Ah)
|24 / 160
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Ladetid for batteri (t)
|5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Stigningskapasitet (%)
|10
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (kg)
|75
|Snubredde (mm)
|1750
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 5,7
|Lydnivå (dB)
|59
|Nominell inngangseffekt (W)
|opptil 2350
|Vekt uten tilbehør (kg)
|350
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batteri og innebygget lader inkludert
- Buet nal
- robust sugebom i støpt aluminium
- doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system
Utstyr
- Auto Fill
- Tankrensesystem
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- DOSE
- Parkeringsbrems
- Magnetventil
- Totankssystem
- Høydejusterbart sete
- Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
- standard kjørelys på dagtid
- liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
- robust støtfanger foran
- med hastighetsavhengig vanndosering
- programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
- Farge og driftskonsept fra Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
- Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
- elektrisk og mekanisk flottørbryter
- Easy Operation-valgbryter
Bruksområder
- Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
- Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.