Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

Kraftig og pålitelig: B 110 R sitte-på-gulvvaskemaskin med 160 Ah litium-ion batteri, integrert batterilader, diskbørstehode og DOSE-system for dosering av rengjøringsmiddel.

Sitte-på gulvvaskemaskinen B 110 R Bp Pack kombinerer brukervennlig betjening med utmerkede rengjøringsresultater og svært gunstige TCO-verdier. EASY Operation-bryteren og den store fargeskjermen med 30 språk gir tilgang til alle funksjoner – for maksimal sikkerhet og beskyttelse av maskinen er KIK-nøkkelsystemet integrert for individuell tildeling av tilgangsrettigheter. I tillegg sikrer kombinasjonen av børstehode med en arbeidsbredde på 75 cm, to 110-liters tanker og et 160 Ah litium-ionbatteri lang driftstid og høy arealdekning på opptil 5 100 kvadratmeter i timen. Med den integrerte batteriladeren er det mulig å lade batteriet underveis, og den raske oppladingen gir en levetid om3nt fire ganger lenger enn blybatterier. Maskinen har også flere praktiske funksjoner – som automatisk fylling av rentvannstanken for tidsbesparende påfyll, tankskyllefunksjon for rask rengjøring av skittenvannstanken, vannmengdedosering som justeres etter hastighet, og DOSE-system for nøyaktig dosering av rengjøringsmiddel.

Egenskaper og fordeler
Høydejusterbart sete
  • Perfekt sittestilling uavhengig av førers fysiske høyde.
  • Ypperlig sittekomfort.
  • Tillater lengre mer uanstrengte arbeidsøkter.
Litium-ion-batterier med lang levetid
  • Opptil fire ganger så lang driftstid sammenlignet med blybatterier.
  • Det er mulig å lade i kort og middels lang tid uten å skade batteriet.
  • Færre batteribytter reduserer kostnader og sørger for kortere nedetid.
Hastighetsavhenging vanndosering.
  • Reduserer vanntilførselen i svinger eller ved lave hastigheter.
  • Den vannbesparende funksjonen øker arealytelsen.
  • Raskere tørking av underlaget og lavere risiko for overskuddsvann i svinger.
Robust nal laget av støpt aluminium
  • Med slitesterk og holdbar Linatex®-sugenal for utmerket oppsugingsresultat.
  • Rask og enkel utskifting av sugenalen.
  • Svinger ved kontakt med vegg og unngår dermed skader.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 750
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 950
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 110 / 110
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) maks. 4500
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 3150
Batteri (V/Ah) 24 / 160
Batteritid (t) maks. 2,5
Ladetid for batteri (t) 5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 230 / 50
Stigningskapasitet (%) 10
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (kg) 75
Snubredde (mm) 1750
Vannforbruk (l/min) maks. 5,7
Lydnivå (dB) 59
Nominell inngangseffekt (W) opptil 2350
Vekt uten tilbehør (kg) 350
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Scope of supply

  • Batteri og innebygget lader inkludert
  • Buet nal
  • robust sugebom i støpt aluminium
  • doseringsbeholder for rengjøringsmiddel med lukket system

Utstyr

  • Auto Fill
  • Tankrensesystem
  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • DOSE
  • Parkeringsbrems
  • Magnetventil
  • Totankssystem
  • Høydejusterbart sete
  • Nivåindikator for vannstand: Via vanntrykk
  • standard kjørelys på dagtid
  • liten rengjøringsmiddeldosering opp til 0,25 %
  • robust støtfanger foran
  • med hastighetsavhengig vanndosering
  • programvareoppdateringer og tapsvurdering kan gjøres eksternt via Kärchers flåtestyringsprogram
  • Farge og driftskonsept fra Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brukerspråk og individuelle brukerrettigheter
  • Home Base-festemuligheter for mopp eller lignende
  • elektrisk og mekanisk flottørbryter
  • Easy Operation-valgbryter
Gulvvaskemaskin B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Bruksområder
  • Perfekt til bruk i supermarkeder, kjøpesentre eller sykehus.
  • Passer også for rengjøring av produksjonsområder og lager.
Tilbehør
Rengjøringsmidler