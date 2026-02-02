FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 10l

Rengjøringsmiddel for alle fine keramiske fliser. Løser pålitelig opp olje-, fett- og mineralforurensninger. Forringer ikke de sklisikre egenskapene til fine keramiske fliser. Inneholder ikke tensider og separerer lett.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 10,5
Vekt (kg) 11,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 12,3
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
Produkt
  • Kraftig grunnrengjøringsmiddel for svært skitne steinfliser
  • Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
  • Gode fuktende egenskaper
  • Lavtskummende
  • Svært økonomisk
  • Frisk og behagelig duft
  • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
  • NTA-fri
  • Tensid- og enzymfritt
FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Bruksområder
  • Rengjøring av gulv
