Dampsuger SGV 8/5
Den brukervennlige SGV 8/5 er en damprenser og våtstøvsuger i ett. Den har syv driftsmoduser, et informativt display og mye tilbehør.
Den brukervennlige SGV 8/5 dampstøvsugeren leverer imponerende rengjøringsresultater takket være høyt damptrykk (8 bar), en varmtvannstemperatur på ca. 70 °C og tretrinns dampmengderegulering. Rengjøringen er miljøvennlig og helt kjemikaliefri. Den praktiske selvrensfunksjonen til SGV 8/5 garanterer varig hygienisk renhet. En annen fremragende fordel med maskinen er hvor enkel og praktisk den er å betjene, for eksempel via displayet som viser driftsstatus og eventuelle service-/feilmeldinger. De syv forskjellige damp-/vakuum-driftsmodusene kan velges raskt og enkelt ved hjelp av EASY Operation dreiebryteren, mens den ergonomiske damp-/sugepistolen lar deg kontrollere dampmengde, spylemodus og vakuumfunksjon direkte og fleksibelt under bruk. Den energieffektive og støydempede eco!efficiency-modusen gjør den også egnet for arbeid i støyfølsomme områder. Det omfattende tilbehøret oppbevares på maskinen selv og er beskyttet mot smuss, noe som betyr at det alltid er lett tilgjengelig uten at du trenger å lete etter det.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og enestående rengjøringsytelse.Særlig høyt damptrykk (8 bar), varmtvannstemperatur på ca. 70 °C og utmerket sugekraft. Fjerner den mest seige skitten enkelt, raskt, effektivt og uten bruk av kjemikalier. Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
EASY Operation bryter med syv driftsmoduserSvært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring. Damp-/støvsuger med og uten eco!efficiency-modus og selvrensende funksjon. På/av-bryter, kaldtvann, bruk med rengjøringsmiddel, skylling.
Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.Spesielt brukervennlig dreie- og trykkbryter for styring av ulike funksjoner. Tilbyr trefaset dampmengderegulering, kald- og varmvannsoperasjon, samt samtidig støvsuging. Tidsbesparende: Modusen kan justeres under bruk, uten behov for å avbryte rengjøringsprosessen.
Praktisk display
- Driftsstatus vises på displayet enten som tekst eller som stolpediagram.
- Serviceinformasjon om vedlikeholdsintervaller vises, for eksempel «avkalking».
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
eco!efficiency modus
- Høy rengjøringseffekt med redusert sugekraft.
- Egnet for bruk i støysensitive områder takket være lavt driftsstøy.
- Dette gjør nattlig rengjøring til en enkel oppgave.
Trefaset dampmengderegulering.
- Lett damp (nivå I) for lett smuss.
- Medium damp (nivå II) for gjennomsnittlig smuss.
- Kraftig damp (nivå III) for hardnakket smuss.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Tilbehør som dysene eller runde børster er alltid innen rekkevidde.
- Alt tilbehør oppbevares rent og sikkert under transport.
- Strømkabelen er trygt oppbevart på baksiden av enheten for transport.
Omfattende utvalg av tilbehør inkludert i leveringsomfanget.
- Gulvmunnstykke på 300 mm med børster og nainnlegg.
- 150 mm håndmunnstykke med børster og nalinnlegg.
- Spalte-/sprøytenebb, trekantdyse og tre forskjellige runde børster.
Ergonomisk og enkel å transportere.
- Hold den i de innfelte håndtakene og skyvehåndtaket når du laster maskinen.
- Ved transport over lengre avstander, dra maskinen etter deg ved å bruke skyvehandtaket.
- De store transportrullene gjør den enkel å transportere, selv opp eller ned trapper.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Damptrykk (bar)
|maks. 8
|Effekt (W)
|3000
|Oppvarmingstid (min)
|7
|Kjeletemperatur (°C)
|maks. 173
|Varmtvannstemperatur (°C)
|70 - 173
|Rentvannstank (l)
|5,6
|Skittenvannstank (l)
|5
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 50
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|40
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|48
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Av/på-bryter, kaldtvanns-/sugemodus, eco!efficiency-modus, damp-/varmtvanns-/kaldvanns-/sugemodus, kald skyllingsfunksjon på apparatet, vaskemiddel-/sugemodus, selvrensende funksjon på apparatet.
Scope of supply
- Antall damprør: 2 Stk
- Dampsugeslange: 2 Stk, 505 mm
- Gulvmunnstykke: 300 mm
- Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.: 4 m
- Håndmunnstykke med gummilist: 150 mm
- Gulvmunnstykke med gummilist: 300 mm
- Håndmunnstykke: 150 mm
- Detaljmunnstykke/adapter for fugemunnstykke: 185 mm
- Forlengelse for punktstråledyse: 140 mm
- Trekantmunnstykke for hånd-/gulvrengjøring av hjørner
- iten rundbørste, rustfritt stål: 1 Stk
- Liten rundbørste, messing: 1 Stk
- Liten rundbørste, Pekalon (svart): 1 Stk
- Skyvehåndtak
- Avtakbar tilbehørsoppbevaring
Utstyr
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Kabinett: Rustfritt stål
- Integrert oppbevaring av strømkabel
- Skjerm
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (tre-trinns)
- Sikkerhetslås på dampkjele
Videoer
Bruksområder
- Seig skitt, flekker og fett
- Veggfliser, keramiske gulv og andre harde overflater
- Beslag, arbeidsflater og rustfrie ståloverflater
- Vindusruter, glassdører, glassflater og speil
- Tekstiler og møbeltrekk
- Rengjøring av kjøretøyinteriør
Tilbehør
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