Dampsuger SGV 8/5

Den brukervennlige SGV 8/5 er en damprenser og våtstøvsuger i ett. Den har syv driftsmoduser, et informativt display og mye tilbehør.

Den brukervennlige SGV 8/5 dampstøvsugeren leverer imponerende rengjøringsresultater takket være høyt damptrykk (8 bar), en varmtvannstemperatur på ca. 70 °C og tretrinns dampmengderegulering. Rengjøringen er miljøvennlig og helt kjemikaliefri. Den praktiske selvrensfunksjonen til SGV 8/5 garanterer varig hygienisk renhet. En annen fremragende fordel med maskinen er hvor enkel og praktisk den er å betjene, for eksempel via displayet som viser driftsstatus og eventuelle service-/feilmeldinger. De syv forskjellige damp-/vakuum-driftsmodusene kan velges raskt og enkelt ved hjelp av EASY Operation dreiebryteren, mens den ergonomiske damp-/sugepistolen lar deg kontrollere dampmengde, spylemodus og vakuumfunksjon direkte og fleksibelt under bruk. Den energieffektive og støydempede eco!efficiency-modusen gjør den også egnet for arbeid i støyfølsomme områder. Det omfattende tilbehøret oppbevares på maskinen selv og er beskyttet mot smuss, noe som betyr at det alltid er lett tilgjengelig uten at du trenger å lete etter det.

Egenskaper og fordeler
Dampsuger SGV 8/5: Bærekraftig og enestående rengjøringsytelse.
Bærekraftig og enestående rengjøringsytelse.
Særlig høyt damptrykk (8 bar), varmtvannstemperatur på ca. 70 °C og utmerket sugekraft. Fjerner den mest seige skitten enkelt, raskt, effektivt og uten bruk av kjemikalier. Langvarig, robust og dermed svært økonomisk maskin.
Dampsuger SGV 8/5: EASY Operation bryter med syv driftsmoduser
EASY Operation bryter med syv driftsmoduser
Svært brukervennlig takket være selvforklarende symboler. Ingen behov for tidkrevende opplæring. Damp-/støvsuger med og uten eco!efficiency-modus og selvrensende funksjon. På/av-bryter, kaldtvann, bruk med rengjøringsmiddel, skylling.
Dampsuger SGV 8/5: Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.
Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.
Spesielt brukervennlig dreie- og trykkbryter for styring av ulike funksjoner. Tilbyr trefaset dampmengderegulering, kald- og varmvannsoperasjon, samt samtidig støvsuging. Tidsbesparende: Modusen kan justeres under bruk, uten behov for å avbryte rengjøringsprosessen.
Praktisk display
  • Driftsstatus vises på displayet enten som tekst eller som stolpediagram.
  • Serviceinformasjon om vedlikeholdsintervaller vises, for eksempel «avkalking».
  • Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
eco!efficiency modus
  • Høy rengjøringseffekt med redusert sugekraft.
  • Egnet for bruk i støysensitive områder takket være lavt driftsstøy.
  • Dette gjør nattlig rengjøring til en enkel oppgave.
Trefaset dampmengderegulering.
  • Lett damp (nivå I) for lett smuss.
  • Medium damp (nivå II) for gjennomsnittlig smuss.
  • Kraftig damp (nivå III) for hardnakket smuss.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Tilbehør som dysene eller runde børster er alltid innen rekkevidde.
  • Alt tilbehør oppbevares rent og sikkert under transport.
  • Strømkabelen er trygt oppbevart på baksiden av enheten for transport.
Omfattende utvalg av tilbehør inkludert i leveringsomfanget.
  • Gulvmunnstykke på 300 mm med børster og nainnlegg.
  • 150 mm håndmunnstykke med børster og nalinnlegg.
  • Spalte-/sprøytenebb, trekantdyse og tre forskjellige runde børster.
Ergonomisk og enkel å transportere.
  • Hold den i de innfelte håndtakene og skyvehåndtaket når du laster maskinen.
  • Ved transport over lengre avstander, dra maskinen etter deg ved å bruke skyvehandtaket.
  • De store transportrullene gjør den enkel å transportere, selv opp eller ned trapper.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Damptrykk (bar) maks. 8
Effekt (W) 3000
Oppvarmingstid (min) 7
Kjeletemperatur (°C) maks. 173
Varmtvannstemperatur (°C) 70 - 173
Rentvannstank (l) 5,6
Skittenvannstank (l) 5
Lengde på ledning (m) 7,5
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 50
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 40
Vekt inkludert emballasje (kg) 48
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Av/på-bryter, kaldtvanns-/sugemodus, eco!efficiency-modus, damp-/varmtvanns-/kaldvanns-/sugemodus, kald skyllingsfunksjon på apparatet, vaskemiddel-/sugemodus, selvrensende funksjon på apparatet.

Scope of supply

  • Antall damprør: 2 Stk
  • Dampsugeslange: 2 Stk, 505 mm
  • Gulvmunnstykke: 300 mm
  • Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol.: 4 m
  • Håndmunnstykke med gummilist: 150 mm
  • Gulvmunnstykke med gummilist: 300 mm
  • Håndmunnstykke: 150 mm
  • Detaljmunnstykke/adapter for fugemunnstykke: 185 mm
  • Forlengelse for punktstråledyse: 140 mm
  • Trekantmunnstykke for hånd-/gulvrengjøring av hjørner
  • iten rundbørste, rustfritt stål: 1 Stk
  • Liten rundbørste, messing: 1 Stk
  • Liten rundbørste, Pekalon (svart): 1 Stk
  • Skyvehåndtak
  • Avtakbar tilbehørsoppbevaring

Utstyr

  • Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
  • Kabinett: Rustfritt stål
  • Integrert oppbevaring av strømkabel
  • Skjerm
  • Regulering av dampmengde: På håndtaket (tre-trinns)
  • Sikkerhetslås på dampkjele
Dampsuger SGV 8/5
Dampsuger SGV 8/5

Videoer

Bruksområder
  • Seig skitt, flekker og fett
  • Veggfliser, keramiske gulv og andre harde overflater
  • Beslag, arbeidsflater og rustfrie ståloverflater
  • Vindusruter, glassdører, glassflater og speil
  • Tekstiler og møbeltrekk
  • Rengjøring av kjøretøyinteriør
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