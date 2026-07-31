Den blå mikrofibermoppen med stropper og løkker ble utviklet for bruk som en allsidig mopp. Den imponerer med sin jevne og tette fordeling av løkker, som gir en enestående smussabsorberende kapasitet. Spesielt polyesterløkkene med en høy andel mikrofibre gjør det enklere å rengjøre helt ut til kanten og fjerner løst smuss pålitelig fra hjørner og kanter. Mikrofibermoppen med løkker er ideell for bruk med forkondisjonering eller spraymetoden.