Microriccio mop blue, Strap tape, 40 cm
Blå mikrofibermopp med stropper og praktisk borrelås for enkel rengjøring. Ideell for spraymetoden og forkondisjonerte bruksområder.
Den blå mikrofibermoppen med stropper og løkker ble utviklet for bruk som en allsidig mopp. Den imponerer med sin jevne og tette fordeling av løkker, som gir en enestående smussabsorberende kapasitet. Spesielt polyesterløkkene med en høy andel mikrofibre gjør det enklere å rengjøre helt ut til kanten og fjerner løst smuss pålitelig fra hjørner og kanter. Mikrofibermoppen med løkker er ideell for bruk med forkondisjonering eller spraymetoden.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Gulvtype
|Harde gulv / Slitesterke gulv
|Gulvstruktur
|Glatt og lett strukturert
|Skittnivå
|Lavt til middels
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Borrelås
|Materiale
|100 % PET
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Produksjonstype
|PET-vevd bærefiber med sydde løkker
|Tekstilstruktur
|Luvløkke
|Vasketemperatur (°C)
|maks. 90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Tørketemperatur (°C)
|maks. 60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 250
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 105
|Mål, pakket (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring