Microriccio mop blue, Strap tape, 40 cm

Blå mikrofibermopp med stropper og praktisk borrelås for enkel rengjøring. Ideell for spraymetoden og forkondisjonerte bruksområder.

Den blå mikrofibermoppen med stropper og løkker ble utviklet for bruk som en allsidig mopp. Den imponerer med sin jevne og tette fordeling av løkker, som gir en enestående smussabsorberende kapasitet. Spesielt polyesterløkkene med en høy andel mikrofibre gjør det enklere å rengjøre helt ut til kanten og fjerner løst smuss pålitelig fra hjørner og kanter. Mikrofibermoppen med løkker er ideell for bruk med forkondisjonering eller spraymetoden.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program ADVANCED
Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Gulvstruktur Glatt og lett strukturert
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Borrelås
Materiale 100 % PET
Tekstilmateriale Mikrofiber
Produksjonstype PET-vevd bærefiber med sydde løkker
Tekstilstruktur Luvløkke
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Tørketemperatur (°C) maks. 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 250
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 30
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (l x b) (mm) 400 / 105
Mål, pakket (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Microriccio mop blue, Strap tape, 40 cm
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
Rengjøringsmidler