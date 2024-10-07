Kit Ray
Premium Mop Kit Strap Tape TriJet 40 cm: 1 tankhåndtak, 1 x 40 cm Strap tape ramme, 1 x Standard MF Mop Cut Pile TriJet Strap Tape 40 cm.
Håndtak med tank for rengjøring uten bøtte, komplett med ramme og båndsystem. Perfekt for utfordrende områder som trapper og presis rengjøring av uforutsett smuss, enten alene eller i kombinasjon med annet rengjøringsutstyr.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Borrelås
|Materiale
|Aluminium / PP / gummi / Stål / POM
|Håndtakstype
|Feste
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,3
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 90
|Mål, pakket (mm)
|400 x 90 x 1580
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring