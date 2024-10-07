Kit Ray Infinity

Premium moppesett med stroppebånd ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 tankhåndtak med dobbelt ergonomisk vrigrep, 1 x 40 cm stroppebåndsramme, 1 x standard MF moppekuttet TriJet stroppebånd 40 cm.

Tankskaft med moppestativ med borrelåsfeste, for effektiv rengjøring uten bøtte. Ideell for vanskelig tilgjengelige områder som trapper, for presis punktrengjøring av søl eller i kombinasjon med maskinell rengjøring.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Borrelås
Materiale Aluminium / stål / PP / gummi / POM
Håndtakstype Feste
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
Mål (l x b) (mm) 400 x 90
Mål, pakket (mm) 400 x 90 x 1580

Utstyr

  • Ergo-tilkobling
Kit Ray Infinity

Videoer

Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør