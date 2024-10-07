Kit Ray Infinity
Premium moppesett med stroppebånd ErgoHandle TriJet 40 cm: 1 tankhåndtak med dobbelt ergonomisk vrigrep, 1 x 40 cm stroppebåndsramme, 1 x standard MF moppekuttet TriJet stroppebånd 40 cm.
Tankskaft med moppestativ med borrelåsfeste, for effektiv rengjøring uten bøtte. Ideell for vanskelig tilgjengelige områder som trapper, for presis punktrengjøring av søl eller i kombinasjon med maskinell rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Borrelås
|Materiale
|Aluminium / stål / PP / gummi / POM
|Håndtakstype
|Feste
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
|Mål (l x b) (mm)
|400 x 90
|Mål, pakket (mm)
|400 x 90 x 1580
Utstyr
- Ergo-tilkobling
Videoer
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring