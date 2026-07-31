Microsafe mop blue, Flap, 40 cm
Slipende mikrofibermopp med kortfibre og integrerte polyamidfibre og robust polypropylenbust, for fjerning av spesielt gjenstridig smuss.
Mikrofibermopp med korte, fine fibre, samt slipestrimler laget av polyamidfibre og plastbust. Ideell for fjerning av vanskelig smuss ved dyprengjøring av glatte, vannavstøtende gulv. Moppen har 4 løkker i fargene blå, rød, gul og grønn. Med fargekodet system kan moppen tydelig tilordnes en bestemt rengjøringssone og krysskontaminering forhindres effektivt. Mikrofibermoppen er perfekt for bruk i flatmoppsystem.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|CLASSIC
|Gulvtype
|Harde gulv / Slitesterke gulv
|Gulvstruktur
|Glatt og lett strukturert
|Skittnivå
|Høyde
|Tekstilbruk
|Gjenbrukbare tekstiler
|Arbeidsbredde (cm)
|40
|Tekstilvedlegg
|Klaffer
|Materiale
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tekstilmateriale
|50% PET/20% PA/30% PP
|Produksjonstype
|Bærestoff av vevd PET med påsydde løkker
|Tekstilstruktur
|Luvløkke
|Vasketemperatur (°C)
|90
|Vaskeanbefaling (°C)
|60
|Tørketemperatur (°C)
|60
|Vaskesykluser¹⁾
|ca 300
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt / vekt per m² (kg)
|0,1
|Mål (l x b) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring