Microsafe mop blue, Flap, 40 cm

Slipende mikrofibermopp med kortfibre og integrerte polyamidfibre og robust polypropylenbust, for fjerning av spesielt gjenstridig smuss.

Mikrofibermopp med korte, fine fibre, samt slipestrimler laget av polyamidfibre og plastbust. Ideell for fjerning av vanskelig smuss ved dyprengjøring av glatte, vannavstøtende gulv. Moppen har 4 løkker i fargene blå, rød, gul og grønn. Med fargekodet system kan moppen tydelig tilordnes en bestemt rengjøringssone og krysskontaminering forhindres effektivt. Mikrofibermoppen er perfekt for bruk i flatmoppsystem.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program CLASSIC
Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Gulvstruktur Glatt og lett strukturert
Skittnivå Høyde
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Klaffer
Materiale 50% PET/20% PA/30% PP
Tekstilmateriale 50% PET/20% PA/30% PP
Produksjonstype Bærestoff av vevd PET med påsydde løkker
Tekstilstruktur Luvløkke
Vasketemperatur (°C) 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Tørketemperatur (°C) 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 300
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg) 0,1
Mål (l x b) (mm) 400 / 140

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Microsafe mop blue, Flap, 40 cm
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Rengjøringsmidler