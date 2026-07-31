Mikrofibermopp med korte, fine fibre, samt slipestrimler laget av polyamidfibre og plastbust. Ideell for fjerning av vanskelig smuss ved dyprengjøring av glatte, vannavstøtende gulv. Moppen har 4 løkker i fargene blå, rød, gul og grønn. Med fargekodet system kan moppen tydelig tilordnes en bestemt rengjøringssone og krysskontaminering forhindres effektivt. Mikrofibermoppen er perfekt for bruk i flatmoppsystem.