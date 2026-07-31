Microriccio mop blue, Pocket, 40 cm

Med løkker laget av mikrofiber og lommefeste. Perfekt for forkondisjonering og bruk med flatmoppsystemet fra Kärcher.

Premium MF Mop Loop blå Pocket 40 cm med blå løkker er utviklet som en universalmopp og imponerer med en jevn og tett fordeling av løkkene for suveren smussopptakskapasitet. Kluten er perfekt for rengjøring i industrien og i andre områder med mye smuss, samt på ujevne gulv. Polyesterløkkene med et høyt mikrofiberinnhold hjelper også med rengjøring nær kantene og plukker opp løst smuss fra hjørner og kanter. Takket være det fargekodede systemet kan moppekluten tydelig tilordnes en bestemt del som skal rengjøres, og krysskontaminering forhindres effektivt. Premium MF Mop Loop blå Pocket 40 cm er også egnet for bruk både i flatmoppsystemet med dobbel bøttevogn eller enkeltbøttevogn og presse, samt for forkondisjonerte bruksområder. Hell 250 prosent av rengjøringsmengden av egenvekten over moppekluten. Et andre trinn for tørrtørking av området er vanligvis ikke nødvendig for noen av metodene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD
Gulvtype Harde gulv / Slitesterke gulv
Gulvstruktur Glatt og svært strukturert
Skittnivå Lavt til middels
Tekstilbruk Gjenbrukbare tekstiler
Arbeidsbredde (cm) 40
Tekstilvedlegg Lommer
Materiale 100 % PET
Tekstilmateriale Mikrofiber
Produksjonstype PET-vevd bærefiber med sydde løkker
Tekstilstruktur Luvløkke
Vasketemperatur (°C) maks. 90
Vaskeanbefaling (°C) 60
Tørketemperatur (°C) 60
Vaskesykluser¹⁾ ca 300
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt / vekt per m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Mål (l x b) (mm) 400 / 140

¹⁾ Overholdelse eller bruk av anbefalte temperaturer og vaskemidler. I tillegg kan bruk av tørketrommel, spesielt ved høyere temperaturer, redusere levetiden betraktelig.

Microriccio mop blue, Pocket, 40 cm
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
Rengjøringsmidler