Den blå mikrofibermoppen med bånd er spesielt utviklet for rengjøring i hygienesensitive områder, som for eksempel pleieinstitusjoner. Den er laget av materialer av høy kvalitet og har en praktisk båndfeste for enkel festing til og fjerning fra moppeholderen. Takket være sin kortfiberstruktur er moppen ideell for rengjøring av glatte og lett strukturerte harde gulv. De fine mikrofibrene i båndmoppen gir ikke bare velbalanserte, uanstrengte glideegenskaper, men også enestående absorpsjon av fuktighet og dermed også smuss og støv. De bredere kantene på sidene av kortfibermoppen fjerner pålitelig løst smuss fra kriker og hjørner. Det 60 centimeter brede moppetrekket kan brukes både til spraymetoden og til forkondisjonerte bruksområder.