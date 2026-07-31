Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Effektivt, nøytralt desinfiseringsmiddel med svært god rengjøringseffekt. Bakterie- og soppdrepende. Påvist virusdrepende virkning i enkelte tilfeller.
Dreper bakterier og sopp, og kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning. (f.eks. hepatitt B). Vis forsiktighet ved bruk av biocider. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|5
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,1
Bruksområder
- Melkekjøl
- Desinfisering av overflater
- Venterom og behandlingsrom
- Fitness- og velværefasiliteter
- Sanitære fasiliteter