Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l

Effektivt, nøytralt desinfiseringsmiddel med svært god rengjøringseffekt. Bakterie- og soppdrepende. Påvist virusdrepende virkning i enkelte tilfeller.

Dreper bakterier og sopp, og kan i enkelte tilfeller ha virusdrepende virkning. (f.eks. hepatitt B). Vis forsiktighet ved bruk av biocider. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 5
Forpakning (Stk) 1
pH 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,1
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Desinfeksjonsmiddel, flytende RM 735, 5l
Bruksområder
  • Melkekjøl
  • Desinfisering av overflater
  • Venterom og behandlingsrom
  • Fitness- og velværefasiliteter
  • Sanitære fasiliteter
Tilbehør