Vanngjenvinning i vaskesystemer

Vanngjenvinning har i dag blitt standard praksis for bilvaskesystemer. Det stilles høye økologiske, økonomiske, strukturelle og juridiske krav til gjenvinningsanleggene som skal sørge for sikker drift, være en verdifull investering og levere en bærekraftig løsning. Opptil 98 prosent av ferskvannet kan spares med et vannbehandlingssystem. Dette gir ikke bare operatører av vaskesystemer, tunnelvaskesystemer og parkeringer med bilvask, en god løsning for vanngjenvinning, men reduserer også driftskostnadene betydelig.

Vannbehandling i bilvaskesystemer

Vannbehandlingssystemer: bra for både operatørene og miljøet

Regelmessige besøke hos et bilvaskeanlegg er et must for mange bileiere. Bortsett fra sikkerhetsmessige årsaker og ønske om å bevar hjulenes verdi, er utseendet generelt grunnen til at mange sjåfører vektlegger en ren bil. Hvor vannet kommer fra og hva som skjer med det etterpå, er irrelevant for de fleste. For eiere/operatører av portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskeanlegg kan imidlertid løsningen på dette problemet være et betydelig bidrag til systemets lønnsomheten.

I gjennomsnitt krever en bilvask 150 til 350 liter vann i bilvaskesystemer, avhengig av systemets utstyr og valgt vaskeprogram. Med selvbetjente vaskestasjoner er det gjennomsnittlige vannbehovet omtrent 80 liter per vask. Dette er ikke bare dyrt, men det skader også miljøet. Spesielt hvis det brukes ferskvann til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjelper til med vanngjenvinning og holder vannet som kreves for bilvasken i sirkulasjon i en lukket sløyfe. Avløpsvannet kan i stor grad gjenbrukes. Kun små mengder ferskvann er nødvendig, resten kan være gjenvunnet vann. Med effektive systemer kan opptil 98 prosent ferskvann gjenvinnes per vask. Å investere i vannbehandlingssystemer vil derfor være en fordel for både eier/operatør og for miljøet.

Vannbehandlingssystemer for bilvasker

Ulike typer vannbehandlingssystemer

Det finnes en rekke gjenvinningssystemer å vurdere for vaskeplasser og portalvaskeanlegg: biologiske vannbehandlingssystemer, sandfiltre eller syklonseparatorer.

Systemer for vannbehandling består vanligvis av et bassengsystem under bakken og komponenter over bakken, inkludert tank for gjenvunnet vann.

  • I første fase føres avløpsvannet fra bilvasken til en tilstrekkelig dimensjonert sedimenteringsgrop (slamfelle). Der separeres suspenderte partikler som vaskevannet bærer med seg.

  • Avhengig av systemet blir dette deretter fulgt av ett eller to biologiske stadier, eller det brukes en ventilert pumpegrop. Komponentene over bakken forsynes med vann derfra.

Systemer for biologisk vannbehandling

Med systemer for biologisk vannbehandling kan vaskevannet behandles på en effektiv og miljøvennlig måte. Vannbehandlingen gjennomføres med naturlige prosesser ved hjelp av mikroorganismer. I motsetning til fysiske metoder kan også annet avløpsvann, for eksempel fra motorvask eller selvbetjente vaskestasjoner, behandles. Avløpsvannet blir omgjort til rent gjenvunnet vann takket være mikroorganismenes kapasitet til nedbryting. Dermed kan opptil 98 prosent av ferskvannet spares.

Biologisk vannbehandling for bilvask

Avløpsvannet fra bilvasken blir først matet til en sedimenteringsgrop. Her holdes uoppløste faste partikler og grove faste stoffer tilbake og avsettes.

Deretter følger ett eller to biologiske behandlingsstadier, avhengig av bruksområdet. Mikroorganismer sørger for at oppløst organisk materiale, for eksempel oljer, fett eller overflateaktive stoffer, nesten fjernes helt fra vannet. Takket være effektiv ventilasjon har mikroorganismene en høy nedbrytningskapasitet. Det behandlede avløpsvannet er også helt luktfritt.

Deretter går vannet til ettersedimenteringsstadiet over bakken, hvor rester, for eksempel løsnet slam fra mineraloverskudd, filtreres ut. Det behandlede vannet samles deretter i en lagertank og kan gjenbrukes til neste vask.

  • Miljøvennlig
  • Det rensede vannet er generelt krystallklart og luktfritt.
  • Høyere kvalitet enn fysisk behandlet avløpsvann
  • Ingen kjemikalier
  • Gjenvinningsgrad på opptil 98 %
  • Ingen bruk av flokkuleringsmidler fører til lavere kostnader til drifts- og avfallshåndtering.

Sandfiltersystemer for behandling av oljefritt avløpsvann

Resirkuleringssystemer med sandfilter brukes til behandling av oljefritt avløpsvann, som blir produsert under maskinvaskprogrammet for kjøretøy. Systemet tolererer kun små, midlertidige oljerester.

Sandfiltersystemer for vannbehandling

Etter forbehandling i en tilstrekkelig dimensjonert sedimenteringsgrop for separering av faste stoffer, blir avløpsvannet matet til en ventilert pumpegrop. Derfra pumpes det til sandfilteret hvor smusspartiklene filtreres ut av det gjenvunnede vannet. Det rensede vannet returneres til systemet for neste vask. For å unngå ubehagelig lukt sirkuleres og ventileres det resirkulerte vannet i pumpegropen. For kontinuerlig drift anbefales det at filtermaterialet byttes ut en gang hvert år.

  • Effektiv og økonomisk resirkulering av oljefritt avløpsvann – uten tilsetning av flokkuleringskjemikalier
  • Ferskvannsbesparelser på opptil 85 %
  • Sandfiltersystemer kan separere partikler opptil maks 20 μm og, avhengig av størrelsen, behandle 3000 til 16 000 liter vann per time.
  • Lavt energibehov
  • Plassbesparende: Kan plasseres i lukkede driftsrom

Vannbehandling med syklonseparatorer

Et annet fysisk system for behandling av avløpsvann i bilvaskesystemer er syklonseparatorer. For å behandle vannet brukes sentrifugalkraften til å skille smusspartikler fra vaskevannet.

Etter forbehandlingen i sedimenteringsgropen blir avløpsvannet matet til pumpegropen. Dette forsyner systemet som resirkulerer vannet ved hjelp av en syklonseparator. Vannet passerer gjennom en traktformet hydrosyklon, som roterer vaskevannet. Takket være sentrifugalkraften skyves smusspartiklene mot veggene, og de faller deretter ned og slippes ut til sedimenteringsgropen. Samtidig skapes en annen liten og turbulent virvel i midten som skyver det rensede vannet oppover. Der blir det matet til en tank og benyttet igjen til neste vask.

  • Ferskvannsforbruket reduseres med opptil 85 % sammenlignet med vaskesystemer som fungerer uten resirkuleringssystem.
  • Lave kostnader
  • Lite vedlikehold
  • Ingen filtermateriale kreves, noe som betyr lavere vedlikeholdskostnader
  • Plassbesparende: På grunn av det kompakte designet kan systemer av denne typen også installeres i små driftsrom.

 

Ta det riktige valget

En sammenligning av tilgjengelige metoder viser at biologisk vannbehandling har en rekke fordeler. Vaskevannet, som behandles på en effektiv og miljøvennlig måte, blir helt krystallklart og luktfritt, og kvaliteten på det gjenvunnede vannet blir betydelig bedre enn med fysiske metoder.

I motsetning til sandfilter eller gjenvinningssystemer med syklonseparator, krever biologiske behandlingssystemer en litt større innsats da mikroorganismer må tilføres tilstrekkelig oksygen. Dette kompenseres imidlertid med den betydelig bedre kvaliteten på det gjenvunnede vannet og det store bruksområdet.

En ulempe med de fysiske systemene er den noe lavere kvaliteten på det behandlede resirkuleringsvannet sammenlignet med biologiske renseanlegg, da rester av rengjøringsmidler ikke fjernes. I motsetning til biologiske systemer kan heller ikke annet vann enn avløpsvann fra bilvaskesystemer behandles.

Systemer for vasking av nyttekjøretøy

Vannbehandlingssystemer er også tilgjengelige i samme grad for vaskesystemer for lastebiler. De skiller seg bare fra bilvasksystemene når det gjelder vannforbruk og gropstørrelse.

 

Vask av nyttekjøretøy
Vask av nyttekjøretøy

Rengjøring av nyttekjøretøy

Å ha rene nyttekjøretøy spiller en viktig rolle for utseendet til kjøretøyparken. For å spare både arbeidskostnader og tid stilles det høye krav til vaskekvalitet og -hastighet. Størrelsen og utformingen av kjøretøyene krever imidlertid ikke bare en spesiell teknologi for selve vasken – vaskekjemikaliene må også være riktige for kostnadseffektiv rengjøring av lastebiler, busser osv.

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Juridiske forhold: Eiere/operatører bør vurdere følgende

Før du kjøper og installerer et vannbehandlingssystem, bør de juridiske forholdene – som byggetillatelser og driftslisenser for bilvaskesystemer og avløpssystemer – alltid kontrolleres. I noen land, for eksempel i Tyskland og Østerrike, er vanngjenvinningssystemer et lovpålagt krav ved bygging av bilvaskesystemer.

Vanntillatelse for hele systemet

Det er to alternativer i Tyskland med hensyn til utslipp av avløpsvann. Det første alternativet er en vanntillatelse for hele systemet. For dette må eier/operatør av systemet sende inn en søknad med all nødvendig dokumentasjon til de aktuelle myndighetene. Myndighetene utsteder tillatelsen til drift av systemet etter en gjennomgang og positiv vurdering.

Installasjon av et godkjent gjenvinningssystem

Det andre alternativet for utslipp av avløpsvann: Installasjon av et godkjent gjenvinningssystem. I dette tilfellet informerer eier/operatør myndighetene om at de driver et system i samsvar med en typegodkjenning, der det ikke kreves ytterligere inspeksjoner og tillatelser. Systemene som leveres av Kärcher for dette bruksområdet, har den nødvendige typegodkjenningen.

Eksisterende vaskesystemer for kjøretøy

For eksisterende vaskesystemer for kjøretøy avgjør eier/operatør og myndigheter om installasjon av et resirkuleringssystem er hensiktsmessig – både med tanke på miljømessige og økonomiske aspekter.

Kostnadseffektivitet ved portalvaskeanlegg 01

Tips: Velg pålitelige vannbehandlingssystemer

Bortsett fra overholdelse av alle forskrifter, bør fokuset også være på kvaliteten og påliteligheten til gjenvinningssystemet når du tar beslutningen om å kjøpe. Hvis vannbehandlingssystemet feiler, stopper hele systemet tross alt opp. De enkelte komponentene må være robuste og enkle å vedlikeholde. En statusvisning skal også når som helst kunne informere eier/operatør om vedlikeholdstilstanden og mulige årsaker til feil eller funksjonsfeil. Servicen fra produsenten av systemet er også viktig i denne sammenhengen. Et omfattende nettverk av kundesentre og serviceteknikere, som er på stedet innen 24 timer, og rask levering av reservedeler minimerer nedetid og vedlikeholdstider. Tjenestetilbudet avrundes av vedlikeholdskontrakter, en hotline og regelmessig informasjonsutsendelser.

Vanlige spørsmål

Systemene er veldig enkle å vedlikeholde. En visuell inspeksjon er generelt tilstrekkelig, pluss en halvårlig service, som kan dekkes av vedlikeholdskontrakter.

Konvertering av ferskvannsanlegg til vanngjenvinning:

Denne typen ettermontering er hensiktsmessig der det er juridiske krav og/eller kostnadene for ferskvann/avløpsvann er høye. I hvert tilfelle bør det kontrolleres, basert på tall fra tidligere vasker, om en ettermontering er hensiktsmessig fra et miljømessig og økonomisk perspektiv. For svært lave vasketall er vanngjenvinning ofte økonomisk mindre hensiktsmessig på grunn av økt energiforbruk for pumper og ventilasjon.

 

Ettermontering ved utskifting av et gammelt resirkuleringssystem:

Dette er hensiktsmessig der vannkvaliteten til det behandlede vaskevannet må forbedres og/eller energiforbruket reduseres. 

Konvertering av ferskvannsanlegg til vanngjenvinning:

Vaskesystemet må være utstyrt på riktig måte. Gropsystemet må også ha riktig størrelse. Om nødvendig må nye groper installeres.

Utskifting av et gammelt resirkuleringssystem med et nytt system:

I dette tilfellet må det legges særlig vekt på å sikre at gropsystemet er tilstrekkelig dimensjonert for det nye resirkuleringssystemet og at det er tilstrekkelig plass tilgjengelig i driftsrommet. Det kan også være nødvendig med ettermontering eller modifisering av gropsystemet i dette tilfellet.

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