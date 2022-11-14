Vanngjenvinning i vaskesystemer

Vannbehandlingssystemer: bra for både operatørene og miljøet

Regelmessige besøke hos et bilvaskeanlegg er et must for mange bileiere. Bortsett fra sikkerhetsmessige årsaker og ønske om å bevar hjulenes verdi, er utseendet generelt grunnen til at mange sjåfører vektlegger en ren bil. Hvor vannet kommer fra og hva som skjer med det etterpå, er irrelevant for de fleste. For eiere/operatører av portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskeanlegg kan imidlertid løsningen på dette problemet være et betydelig bidrag til systemets lønnsomheten.

I gjennomsnitt krever en bilvask 150 til 350 liter vann i bilvaskesystemer, avhengig av systemets utstyr og valgt vaskeprogram. Med selvbetjente vaskestasjoner er det gjennomsnittlige vannbehovet omtrent 80 liter per vask. Dette er ikke bare dyrt, men det skader også miljøet. Spesielt hvis det brukes ferskvann til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjelper til med vanngjenvinning og holder vannet som kreves for bilvasken i sirkulasjon i en lukket sløyfe. Avløpsvannet kan i stor grad gjenbrukes. Kun små mengder ferskvann er nødvendig, resten kan være gjenvunnet vann. Med effektive systemer kan opptil 98 prosent ferskvann gjenvinnes per vask. Å investere i vannbehandlingssystemer vil derfor være en fordel for både eier/operatør og for miljøet.