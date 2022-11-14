Vanngjenvinning i vaskesystemer
Vanngjenvinning har i dag blitt standard praksis for bilvaskesystemer. Det stilles høye økologiske, økonomiske, strukturelle og juridiske krav til gjenvinningsanleggene som skal sørge for sikker drift, være en verdifull investering og levere en bærekraftig løsning. Opptil 98 prosent av ferskvannet kan spares med et vannbehandlingssystem. Dette gir ikke bare operatører av vaskesystemer, tunnelvaskesystemer og parkeringer med bilvask, en god løsning for vanngjenvinning, men reduserer også driftskostnadene betydelig.
Vannbehandlingssystemer: bra for både operatørene og miljøet
Regelmessige besøke hos et bilvaskeanlegg er et must for mange bileiere. Bortsett fra sikkerhetsmessige årsaker og ønske om å bevar hjulenes verdi, er utseendet generelt grunnen til at mange sjåfører vektlegger en ren bil. Hvor vannet kommer fra og hva som skjer med det etterpå, er irrelevant for de fleste. For eiere/operatører av portalvaskeanlegg og selvbetjente vaskeanlegg kan imidlertid løsningen på dette problemet være et betydelig bidrag til systemets lønnsomheten.
I gjennomsnitt krever en bilvask 150 til 350 liter vann i bilvaskesystemer, avhengig av systemets utstyr og valgt vaskeprogram. Med selvbetjente vaskestasjoner er det gjennomsnittlige vannbehovet omtrent 80 liter per vask. Dette er ikke bare dyrt, men det skader også miljøet. Spesielt hvis det brukes ferskvann til hver vask. Moderne behandlingssystemer hjelper til med vanngjenvinning og holder vannet som kreves for bilvasken i sirkulasjon i en lukket sløyfe. Avløpsvannet kan i stor grad gjenbrukes. Kun små mengder ferskvann er nødvendig, resten kan være gjenvunnet vann. Med effektive systemer kan opptil 98 prosent ferskvann gjenvinnes per vask. Å investere i vannbehandlingssystemer vil derfor være en fordel for både eier/operatør og for miljøet.
Ulike typer vannbehandlingssystemer
Det finnes en rekke gjenvinningssystemer å vurdere for vaskeplasser og portalvaskeanlegg: biologiske vannbehandlingssystemer, sandfiltre eller syklonseparatorer.
Systemer for vannbehandling består vanligvis av et bassengsystem under bakken og komponenter over bakken, inkludert tank for gjenvunnet vann.
- I første fase føres avløpsvannet fra bilvasken til en tilstrekkelig dimensjonert sedimenteringsgrop (slamfelle). Der separeres suspenderte partikler som vaskevannet bærer med seg.
- Avhengig av systemet blir dette deretter fulgt av ett eller to biologiske stadier, eller det brukes en ventilert pumpegrop. Komponentene over bakken forsynes med vann derfra.
Systemer for biologisk vannbehandling
Med systemer for biologisk vannbehandling kan vaskevannet behandles på en effektiv og miljøvennlig måte. Vannbehandlingen gjennomføres med naturlige prosesser ved hjelp av mikroorganismer. I motsetning til fysiske metoder kan også annet avløpsvann, for eksempel fra motorvask eller selvbetjente vaskestasjoner, behandles. Avløpsvannet blir omgjort til rent gjenvunnet vann takket være mikroorganismenes kapasitet til nedbryting. Dermed kan opptil 98 prosent av ferskvannet spares.
Sandfiltersystemer for behandling av oljefritt avløpsvann
Resirkuleringssystemer med sandfilter brukes til behandling av oljefritt avløpsvann, som blir produsert under maskinvaskprogrammet for kjøretøy. Systemet tolererer kun små, midlertidige oljerester.
Vannbehandling med syklonseparatorer
Et annet fysisk system for behandling av avløpsvann i bilvaskesystemer er syklonseparatorer. For å behandle vannet brukes sentrifugalkraften til å skille smusspartikler fra vaskevannet.
Ta det riktige valget
En sammenligning av tilgjengelige metoder viser at biologisk vannbehandling har en rekke fordeler. Vaskevannet, som behandles på en effektiv og miljøvennlig måte, blir helt krystallklart og luktfritt, og kvaliteten på det gjenvunnede vannet blir betydelig bedre enn med fysiske metoder.
I motsetning til sandfilter eller gjenvinningssystemer med syklonseparator, krever biologiske behandlingssystemer en litt større innsats da mikroorganismer må tilføres tilstrekkelig oksygen. Dette kompenseres imidlertid med den betydelig bedre kvaliteten på det gjenvunnede vannet og det store bruksområdet.
En ulempe med de fysiske systemene er den noe lavere kvaliteten på det behandlede resirkuleringsvannet sammenlignet med biologiske renseanlegg, da rester av rengjøringsmidler ikke fjernes. I motsetning til biologiske systemer kan heller ikke annet vann enn avløpsvann fra bilvaskesystemer behandles.
Systemer for vasking av nyttekjøretøy
Vannbehandlingssystemer er også tilgjengelige i samme grad for vaskesystemer for lastebiler. De skiller seg bare fra bilvasksystemene når det gjelder vannforbruk og gropstørrelse.
Rengjøring av nyttekjøretøy
Å ha rene nyttekjøretøy spiller en viktig rolle for utseendet til kjøretøyparken. For å spare både arbeidskostnader og tid stilles det høye krav til vaskekvalitet og -hastighet. Størrelsen og utformingen av kjøretøyene krever imidlertid ikke bare en spesiell teknologi for selve vasken – vaskekjemikaliene må også være riktige for kostnadseffektiv rengjøring av lastebiler, busser osv.
Juridiske forhold: Eiere/operatører bør vurdere følgende
Før du kjøper og installerer et vannbehandlingssystem, bør de juridiske forholdene – som byggetillatelser og driftslisenser for bilvaskesystemer og avløpssystemer – alltid kontrolleres. I noen land, for eksempel i Tyskland og Østerrike, er vanngjenvinningssystemer et lovpålagt krav ved bygging av bilvaskesystemer.
Vanntillatelse for hele systemet
Det er to alternativer i Tyskland med hensyn til utslipp av avløpsvann. Det første alternativet er en vanntillatelse for hele systemet. For dette må eier/operatør av systemet sende inn en søknad med all nødvendig dokumentasjon til de aktuelle myndighetene. Myndighetene utsteder tillatelsen til drift av systemet etter en gjennomgang og positiv vurdering.
Installasjon av et godkjent gjenvinningssystem
Det andre alternativet for utslipp av avløpsvann: Installasjon av et godkjent gjenvinningssystem. I dette tilfellet informerer eier/operatør myndighetene om at de driver et system i samsvar med en typegodkjenning, der det ikke kreves ytterligere inspeksjoner og tillatelser. Systemene som leveres av Kärcher for dette bruksområdet, har den nødvendige typegodkjenningen.
Eksisterende vaskesystemer for kjøretøy
For eksisterende vaskesystemer for kjøretøy avgjør eier/operatør og myndigheter om installasjon av et resirkuleringssystem er hensiktsmessig – både med tanke på miljømessige og økonomiske aspekter.
Tips: Velg pålitelige vannbehandlingssystemer
Bortsett fra overholdelse av alle forskrifter, bør fokuset også være på kvaliteten og påliteligheten til gjenvinningssystemet når du tar beslutningen om å kjøpe. Hvis vannbehandlingssystemet feiler, stopper hele systemet tross alt opp. De enkelte komponentene må være robuste og enkle å vedlikeholde. En statusvisning skal også når som helst kunne informere eier/operatør om vedlikeholdstilstanden og mulige årsaker til feil eller funksjonsfeil. Servicen fra produsenten av systemet er også viktig i denne sammenhengen. Et omfattende nettverk av kundesentre og serviceteknikere, som er på stedet innen 24 timer, og rask levering av reservedeler minimerer nedetid og vedlikeholdstider. Tjenestetilbudet avrundes av vedlikeholdskontrakter, en hotline og regelmessig informasjonsutsendelser.