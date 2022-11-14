Rengjøring av vaskehaller
Den som selger renslighet, bør gå foran med et godt eksempel. Dette gjelder også for eiere og operatører av bilvaskesystemer. Regelmessig rengjøring og vedlikehold av vaskehallen, bilvaskesystemet og vaskebørstene bidrar til å bevarer verdien, ivareta lokalenes utseende og forbedre rengjøringsresultatene. For bilforhandlere, verksteder og bensinstasjoner kan dette være en avgjørende faktor når det gjelder kundelojalitet. Med de riktige maskinene og redskapene kan ingenting stå i veien for rensligheten.
Kundelojalitet takket være godt vedlikeholdte lokaler
Bilvaskeanlegg eller vaskeplasser i verksteder blir skjemmende over tid hvis de ikke rengjøres regelmessig. I disse tilfellene er det skitten som følger med kjøretøy som er ansvarlig. Når en bilvask leverer vasketjenester for allmennheten og dermed er tilgjengelig for kundene, spiller dette en viktig rolle for den allmenne oppfatningen av firmaet. Hvorvidt kundene kommer tilbake til en bilvask, avhenger i stor grad av tilstanden.
Selv om en forsømt vaskehall i utgangspunktet ikke har noen direkte innvirkning på resultatet av bilvasken, kan man anta at utseendet påvirker tilliten til systemets ytelse – og dermed til syvende og sist salget. Regelmessig rengjøring av vaskehallen er derfor avgjørende. Det bidrar ikke bare til et bedre visuelt inntrykk, men forhindrer også en økning i vedlikeholdskostnadene.
Tips:
Vaskehallens rengjøringsintervaller baseres på vaskevolumene. Sesongmessige topper har også innvirkning på hvor ofte hallen skal rengjøres. Rengjøring anbefales imidlertid generelt sett hver fjerde til åttende uke.
Den positive effekten av varmt vann og høyt trykk ved rengjøring av vaskehaller
Smuss på gulv, vegger, porter, paneler og vinduer: Profesjonelle maskiner kan effektivt bidra til en velholdt vaskehall. Høytrykksvaskere spiller en viktig rolle for vedlikeholdet av portalvaskeanlegg og vaskehaller. Sammenlignet med metoder uten trykk, kjennetegnes de av lavere vannforbruk og høyere rengjøringseffekt. Oppvarmede høytrykksvaskere som genererer varmt vann og takler gjenstridig smuss raskere og mer effektivt, gir enda flere fordeler. Varmtvannsvaskere er spesielt fordelaktige ved fjerning av oljer, fett eller sotpartikler.
Fordeler med varmtvannsvaskere
Rengjøring med varmt vann: Høytrykksvaskere rengjør enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til forbedrede resultater og raskere rengjørings- og tørketider, har bruk av varmtvannsvaskere også en målbar bakteriereduserende effekt. Når damptrinnet brukes, kan selv delikate overflater rengjøres forsiktig med temperaturer på opptil 155 °C. Maskinene tillater videre en reduksjon i arbeidstrykket, kortere arbeidstider og mindre mengder rengjøringsmiddel. Dette betyr at rengjøring med varmt vann gir en rekke fordeler og ulike muligheter for å optimalisere rengjøringsprosessen.
Rengjøring av gulv og vegger i vaskehaller med overflatevasker
En overflatevasker anbefales for rengjøring av gulv og vegger. Den er koblet til høytrykkslansen til høytrykksvaskeren. Den består av et hus av rustfritt stål eller plast, som enkelt kan flyttes takket være hjulene. Overflatevaskere er utstyrt med for eksempel en keramisk montert, roterende sprøytearm der to flatstråledyser er plassert.
Vegger
For arbeid på vegger kan høytrykkspistolen også kobles til annet utstyr, for eksempel en overflatevasker, uten høytrykkslanse. Rengjøring av vegger og gulv kan gjøres opptil 10 ganger raskere og betydelig jevner på denne måten enn med en manuell betjent høytrykkslanse.
Gulv
For å drenere det skitne vannet på en kontrollert måte, kan overflatevaskere som fungerer i henhold til Venturi-prinsippet, brukes. Til dette brukes en dyse som genererer et vakuum i den bakre delen av dekselet. Det skitne vannet absorberes igjen umiddelbart via et oppsugingsmunnstykke. Ved hjelp av en lang slange kan brukeren lede vannet ut i et avløp, en beholder eller en tank. De rengjorte områdene er raskt tilgjengelige igjen. Det skitne vannet trenger ikke lenger å skylles bort, noe som ikke bare sparer tid, men også reduserer vann- og energiforbruket.
Rengjøringsmidler i vaskehaller: effektive når de brukes riktig
I flislagte vaskehaller er et surt rengjøringsmiddel egnet for rengjøring og vedlikehold. Det fjerner fett, voksrester, rustspor og forkalkning raskt og effektivt. For å bekjempe slikt smuss tilbyr produsenter spesielle rengjøringsmidler for vaskehaller og fliser, som er egnet både for dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring. Sprekker og overganger som inneholder sement må være gjennomvåte på forhånd når du bruker sure rengjøringsmidler. I vaskehaller med betonggulv eller -vegger bør alkaliske rengjøringsmidler brukes. Disse er mindre aggressive på materialet. Følgende motto gjelder her: Det er bedre å rengjøre regelmessig enn å bruke sure rengjøringsmidler.
Ved bruk av høytrykksvaskere justeres temperaturen og doseringen i henhold til smussmengden, og deretter fuktes gulvet og veggene. Etter en kort virketid, som er avhengig av graden av forurensning, skylles overflatene med rent vann ved høyt trykk. Pass på at rengjøringskonsentratet ikke tørker. Dette kan føre til flekkdannelser. Det anbefales derfor å rengjøre vaskehallen trinn for trinn.
Ved valg av rengjøringsmiddel skal eiere/operatører sørge for at det er egnet for alle overflater og materialer som er installert i bilvaskesystemet. Av miljømessige hensyn er det nødvendig å bruke rengjøringsmidler som er biologisk nedbrytbare, NTA-frie og lett separerbare, det vil si at olje og vann raskt kan separeres i oljeutskilleren.
Regelmessig rengjøring av vaskebørste i portalvaskeanlegg
Det er ikke bare vaskehallen som krever oppmerksomhet, rengjøring av selve portalvaskeanlegget er også avgjørende. Her ligger fokuset på vaskebørstene. Hvis systemet er stilt inn på de gjeldende børstebustene og mengden rengjøringsmiddel doseres riktig, rengjør stoffene seg selv i stor grad.
Et rengjøringsmiddel som er egnet til den aktuelle smusstypen eller kalkholdig vann hvis aktuelt, og som også oppfyller lovkravene, må brukes. Følgende metode anbefales:
1. Spray vaskebørsten med rengjøringsmiddel
2. Skyll av med vann etter kort virketid
De fleste produsenter anbefaler også at systemet og børstene vedlikeholdes og rengjøres av fagfolk en eller to ganger i året.
Vedlikehold av vaskebørstene er fornuftig ikke bare for å bevare verdien, men også med tanke på kundene og deres forventninger til fremtoningen til vaskeanlegget. Når en vaskebørste må byttes, er tilstanden og den avtagende rengjøringskraften synlig. Service utføres vanligvis av kundeserviceavdelingen til systemprodusenten. Utskiftingen tar noen timer og kombineres ofte med annet vedlikeholdsarbeid.
Garantere funksjonaliteten til vaskehallen
Kritiske punkter: Fotoceller, sensorer og skinner
Smuss bør fjernes regelmessig for å sikre at det tekniske utstyret fungerer som det skal. Fotoceller er et slikt eksempel. De oppdager om det er en hindring, for eksempel en person, i systemet og sørger for at maskinen stoppes. Videre registrerer de også lengden på kjøretøyet som skal vaskes og kjøretøyets konturer og fremspring. Fotoceller er derfor et viktig instrument for sikkerheten til både mennesker og kjøretøy.
Regelmessig rengjøring av sensorene er mer enn et enkelt spørsmål om utseende. Det reduserer risikoen for ulykker. Hvis et system ikke rengjøres regelmessig, kan olje, slam eller annen smuss legge seg på de mekaniske komponentene og hemme funksjon.
Et kritisk område er for eksempel skinner, som kan bli tilstoppet av gjørme og jord og dermed påvirke arbeidsprosessene.
Holde øye med detaljene
I tillegg til rengjøring av vaskehallen, bør operatørene også tenke på andre viktige områder. Dette kan være bytte av falmede filmer i inngangspartiet, et nytt malingsstrøk på områder med flasset eller slitt maling, en ny duft fra vaskekjemikaliene, samt rene glassflater og et rent inngangsparti. Dette er alle ting som har innvirkning på brukerne. Når det er rent, har kunden ofte tillit til et godt vaskeresultat.