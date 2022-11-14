Rengjøring av vaskehaller

Rengjøringsmidler i vaskehaller: effektive når de brukes riktig

I flislagte vaskehaller er et surt rengjøringsmiddel egnet for rengjøring og vedlikehold. Det fjerner fett, voksrester, rustspor og forkalkning raskt og effektivt. For å bekjempe slikt smuss tilbyr produsenter spesielle rengjøringsmidler for vaskehaller og fliser, som er egnet både for dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring. Sprekker og overganger som inneholder sement må være gjennomvåte på forhånd når du bruker sure rengjøringsmidler. I vaskehaller med betonggulv eller -vegger bør alkaliske rengjøringsmidler brukes. Disse er mindre aggressive på materialet. Følgende motto gjelder her: Det er bedre å rengjøre regelmessig enn å bruke sure rengjøringsmidler.



Ved bruk av høytrykksvaskere justeres temperaturen og doseringen i henhold til smussmengden, og deretter fuktes gulvet og veggene. Etter en kort virketid, som er avhengig av graden av forurensning, skylles overflatene med rent vann ved høyt trykk. Pass på at rengjøringskonsentratet ikke tørker. Dette kan føre til flekkdannelser. Det anbefales derfor å rengjøre vaskehallen trinn for trinn.



Ved valg av rengjøringsmiddel skal eiere/operatører sørge for at det er egnet for alle overflater og materialer som er installert i bilvaskesystemet. Av miljømessige hensyn er det nødvendig å bruke rengjøringsmidler som er biologisk nedbrytbare, NTA-frie og lett separerbare, det vil si at olje og vann raskt kan separeres i oljeutskilleren.