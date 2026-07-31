For grundig rengjøring og daglig vedlikeholdsrengjøring av flislagte vaskehaller og bilvaskehaller med høytrykksspyler eller sprayenheter: VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 fra Kärcher. Det sure rengjøringsmiddelet fjerner raskt og effektivt gjenstridige kalk-, olje-, fett- og rustavleiringer samt vaskemiddel- og voksrester fra alle syrebestandige overflater. Det behagelig og friskt duftende rengjøringsmiddelet er fritt for NTA, mineraloljer og mineralhydrokarboner, og de overflateaktive stoffene det inneholder er biologisk nedbrytbare i samsvar med EØF 648/2004. Takket være sine raske olje-/vannseparerende egenskaper er RM 841 også lett å separere.