VehiclePro Rengjøringsmiddel for vaskehaller og fliser RM 841, 20l
Surt rengjøringsmiddelkonsentrat for vaskehaller og fliser. Fjerner kalk, flekker fra kjemi, alger og andre typiske smussavleiringer. Meget effektivt vaskemiddel.
For grundig rengjøring og daglig vedlikeholdsrengjøring av flislagte vaskehaller og bilvaskehaller med høytrykksspyler eller sprayenheter: VehiclePro Washing Bay and Tile Cleaner RM 841 fra Kärcher. Det sure rengjøringsmiddelet fjerner raskt og effektivt gjenstridige kalk-, olje-, fett- og rustavleiringer samt vaskemiddel- og voksrester fra alle syrebestandige overflater. Det behagelig og friskt duftende rengjøringsmiddelet er fritt for NTA, mineraloljer og mineralhydrokarboner, og de overflateaktive stoffene det inneholder er biologisk nedbrytbare i samsvar med EØF 648/2004. Takket være sine raske olje-/vannseparerende egenskaper er RM 841 også lett å separere.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|Vekt (kg)
|21,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 240 x 390
Produkt
- Effektivt, surt rengjøringsmiddel for vaskehaller og vaskesystemportaler
- Fjerner raskt og effektivt både kalk, fett, olje og rust, samt rester etter rengjøringsmidler
- Fjerner fastsittende forkalkning
- Passer for enkel og regelmessig rengjøring
- Effektiv og rask
- Frisk og behagelig duft
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- NTA-fri
- Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H290 Kan være etsende for metaller.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Bruksområder
- Vaskeanlegg og vaskehaller