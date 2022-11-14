Rengjøre butikker
Sunn mat for en sunn livsstil – stadig flere mennesker blir oppmerksom på hvor viktig kostholdet er. Enten du kjøper ferske varer fra bondens marked for å lage middag eller tar med et smørbrød fra kiosken i farten, er det en ting som er viktig – og det er at hygienen er upåklagelig. Renhold og høye hygienestandarder for utsalgssteder er nøkkelen her, og det skal alltid utføres dyptgående rengjøring.
Det er bevist at dyptgående rengjøring fjerner over 90 prosent av mikroorganismene og bakterier fra overflater. De som arbeider i områder hvor det selges matvarer, må vite hvordan rengjøringsoppgaver utføres korrekt og effektivt. I tillegg er det flere ting å tenke på når det gjelder overflater som regelmessig berøres av mange mennesker. Her må du også tenke på desinfisering, og ikke bare fjerne smuss, men også hindre spredning av virus og bakterier.
Inngangspartiet
Førsteinntrykket er viktig – feie og rengjøre i inngangspartiet
Førsteinntrykket er viktig: Kunder som kommer inn i butikken ønsker ikke å føle seg ille til mote. Det er raskt og enkelt å sørge for at parkeringsplasser og inngangspartiet til butikkene er rene ved å bruke en feiemaskin eller feiestøvsuger. For mindre områder opptil 300 kvadratmeter er en manuell betjent modell et godt valg. Dette er maskiner som brukeren selv må dytte. Slike feiemaskiner er enkle å håndtere og ergonomiske for brukeren. De feier også området grundig og sikre lite støvdannelse. For større områder som parkeringsplasser eller inngangspartier, er en elektrisk eller bensindrevet maskin det beste valget.
Det er lurt å ha en smussfelle i form av en matte eller en rist ved inngangsdøren. Dette hindrer at grove smusspartikler som små steiner, sand eller søle, blir med inn på gulvet i butikken. En slik matte eller et gitter bør ha en lengde på mellom fire og seks fottrinn for å sikre at en tilstrekkelig mengde smuss blir fjernet fra kundenes sko. Matten bør rengjøres regelmessig med en våt- og tørrstøvsuger, tørrstøvsuger eller trådløs elektrisk feiekost avhengig av mengden smuss, for å forlenge mattens levetid.
Områder inne i butikker: brødhyller, delikatessedisker, kasser osv.
Ferske brød og bakevarer selges på mange steder. Du finner varene i gårdsbutikker, på bensinstasjoner og i små kiosker. En liten tørrstøvsuger er et passende valg for å støvsuge opp smuler fra plasthyller eller trekurver som ofte benyttes til å vise frem varene. Denne maskinen kan oppbevares under disken slik at den raskt er klar til bruk ved behov.
Rengjøre med en dampvasker
Hvis en butikk selger ferskvarer som oster, pølser og smørbrød, må disse utstillingsområdene håndteres etter strenge standarder. Det er ikke bare viktig at de ser rene ut, men rengjøringen må også sørge for at hygienestandardene overholdes slik at ferskvarene også virkelig er ferske og trygge å spise. Vi anbefaler å bruke en dampvasker til grundig, daglig vedlikeholdsrengjøring for å sikre at hele disken rengjøres hygienisk uten bruk av kjemikalier. Dampen kommer ut av munnstykket i små dråper som holder en temperatur på rundt 100 °C, et trykk på 3 til 4 bar og en hastighet på 170 km/t. Dette betyr at dampen trenger inn i alle sprekker og gummikanter som en børste eller en klut vil ha vansker med å nå. For å rengjøre glasstopper og -fronter på diskene anbefaler vi at du bruker en klut og rengjøringsmiddel for glass for å håndtere flekker og fingeravtrykk som må fjernes.
Det er mange forskjellige smusstyper som finner veien til diskene. Det kan for eksempel være støv, grove smusspartikler eller væsker som skal rengjøres. Her kan du virkelig dra nytte av tusenkunstneren innen støvsuging – våt- og tørrstøvsugeren. Denne maskinen kan fjerne både tørr smuss og væsker med utallige sugemunnstykker tilgjengelig for hver modell. Det betyr at et børstehode for eksempel, kan suge opp både støv og væsker. Når du rengjør større, jevne overflater (for eksempel laget av plast eller glass) er en dampvasker et godt valg for regelmessig vedlikeholdsrengjøring.
Manuell rengjøring
Spesielt i små butikker er der utallige berøringspunkter, dvs. overflater som berøres av mange mennesker hver dag. Dette kan være dørhåndtak, knapper på salgsautomater og kassapparater. Når slike områder alltid er rene, får kundene et godt inntrykk. Men hygienestandarder er også viktige når det gjelder å forebygge overføring av sykdommer og sikre kundenes trygghet. Berøringspunkter kan for eksempel rengjøres regelmessig med en dampvasker eller klut. Det er også en god idé å montere en dispenser med desinfiserende våtservietter. Dette gir kundene selv muligheten til å desinfisere overflater før de berører dem med hendene hvis det er behov for det.
Skinnende rent: effektiv rengjøring av glassoverflater og vinduer
Når du bruker riktig utstyr, kan du rengjøre alle typer vinduer på en effektiv måte – fra små gittervinduer i gårdsbutikker til store glassfasader på bensinstasjoner. Den raskeste måten å rengjøre små vinduer med gitter på, er å rengjøre dem manuelt med et pusseskinn. For store overflater er det verdt å bruke en vindusvasker med nal eller en batteridrevet vindus- eller overflatestøvsuger. Disse maskinene er lette og praktiske, og sørger for et stripefritt resultat. I tillegg kan støvsugeren brukes til alle andre glatte overflater, som speil, bord, fliser og utstillingsmontre.
Gulv: rene og trygge å gå på
Naturlige gulvbelegg som parkett, linoleum og harde gulv av kunstig stein som fliser, er vanlige i små butikker. Metodene for å oppnå rene og sklibestandige butikkgulv er like varierte som gulvtypene. For sporadisk rengjøring av flekker med grov smuss på alle typer gulv, anbefaler vi en elektrisk feiekost, en mopp med passende mikrofiberklut eller en våt- og tørrstøvsuger.
For daglig vedlikeholdsrengjøring anbefaler vi å bruke en liten gulvvaskemaskin designet for butikkarealer på opptil 200 kvadratmeter.
Denne maskinen har et kompakt design, er enkel å manøvrere og påfører mye høyere kontakttrykk enn du oppnår ved å tørke av overflaten. Som et resultat rengjør den mye mer effektivt og påfører alltid rent vann, slik at brukeren ikke kommer i kontakt med det skitne vannet. Siden skittenvannet suges direkte opp, tørker gulvet umiddelbart etter rengjøring, slik at det er klart til å gå på igjen med én gang. Denne modellen gjør det også mulig å enkelt nå områder under lave møbler og radiatorer. For store butikkarealer på over 200 kvadratmeter er det verdt å vurdere en manøvrerbar, større gå-bak gulvvaskemaskin. Spesielt ved rengjøring av tregulv anbefaler vi å bruke en modell med oppsugingssystem rett bak valsen, slik at ikke treverket utsettes for fuktighet over lang tid. Ved rengjøring av tregulv, linoleumsbelegg eller syntetiske gulvbelegg (laget av f.eks. PVC eller gummi), må du bruke et egnet rengjøringsmiddel for sensitive gulvbelegg med nøytral pH-verdi. På samme måte er det viktig å bruke et rengjøringsmiddel med nøytral pH-verdi og lite skumdannelse når du skal rengjøre fliser av steintøy og keramiske overflater. Et rengjøringsmiddel uten overflateaktive stoffer egner seg for rengjøring av steinfliser.
Gulvvaskemaskiner i riktig størrelse er nyttige i små butikker fordi grundig rengjøring da kan utføres raskt. Ofte gjøres dette på kvelden etter stengetid eller om morgenen før butikken åpnes, av ansatte i butikken, og ikke av profesjonelle renholdere.
Rengjøring av keramikkfliser
Rengjøre og vedlikeholde keramikkfliser – hvordan gjøres det? De brennes ved temperaturer på 1000 til 1400 °C grader og er laget av uorganiske materialer. I dag er brukes ofte terrakotta, klinkermurstein, stein, keramikk og steintøy. Selv om det finnes mange varianter, er rengjøringen ofte lik. Det er bare noen få typer fliser som krever vedlikehold.
Ekstra informasjon: Kjøkken – du må holde orden på desinfisering, proteinfeil og egnede rengjøringsmidler
Enten du spiser hjemmelaget gulasjsuppe, fersk tortellini fra en gårdsbutikk, en grillet pølse fra en kiosk eller et smørbrød fra en bensinstasjon vil du ikke bare ha god kvalitet, men også kunne være sikker på at hygienestandardene overholdes. For å sikre at slike standarder følges, må alle som håndterer næringsmidler i en eller annen form, arbeide i samsvar med HACCP (fare analyse og kritiske kontrollpunkter).
Disse retningslinjene dekker områder fra grundig rengjøring til trygg desinfisering for å sørge for at grunnleggende hygienekrav blir overholdt. I slike miljøer er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvilke rengjøringsmidler som brukes. Dette er fordi rengjøringsmidlene ikke bare skal fjerne smuss fra overflater på en effektiv og skånsom måte, de kan heller ikke være helseskadelige siden de kommer i kontakt med overflater der næringsmidler blir behandlet.
Når det gjelder desinfisering, dvs. å drepe eller nøytralisere uønskede mikroorganismer, er det også viktig å ha kontroll på begreper som «protein-, såpe- og kuldefeil».
Dette er fordi enkelte rengjøringsmidler ikke bare reagerer med proteinet til mikroorganismene, men også med proteinene i matvarer – de konkurrerer med andre ord med hverandre. Du bør derfor variere konsentrasjonen av desinfiseringsmiddelet og bruke sure og basiske rengjøringsmidler annenhver gang.
I tillegg kan rester av overflateaktive stoffer fra rengjøringsmiddel reagere med noen desinfiseringsmidler og gjøre dem ineffektive. Dette kalles gjerne for «såpefeil». Når det gjelder «kuldefeil», kan du oppleve at desinfeksjonsløsninger som har for lav temperatur, kan ha en negativ effekt siden kjemiske og fysiske prosesser (kan) stagnere. Desinfiseringsvirkningen kan dermed blir redusert.
Hva kan vi lære av dette? Denne oversikten viser at dyptgående rengjøring og desinfisering i næringsmiddelindustrien kan foregå på mange måter. Det er imidlertid helt nødvendig å sørge for at alle kundene kan være sikre på at maten de spiser ikke er helsefarlig.
Rengjøring av kjøkken
Alle steder der matvarer blir tilberedt, vil det oppstå gjenstridige flekker. Fett og matrester må fjernes på en systematisk måte i henhold til HACCP-retningslinjene for å hindre oppblomstring av mikroorganismer. Hva kan høytrykksvaskere, overflatevaskere, dampvaskere eller gulvvaskemaskiner gjøre? Hva må du tenke spesielt på når du bruker dem? Og hvordan skal desinfiseringen gjøres? Her er en oversikt.