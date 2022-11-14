Rengjøre butikker

Rengjøre med en dampvasker

Hvis en butikk selger ferskvarer som oster, pølser og smørbrød, må disse utstillingsområdene håndteres etter strenge standarder. Det er ikke bare viktig at de ser rene ut, men rengjøringen må også sørge for at hygienestandardene overholdes slik at ferskvarene også virkelig er ferske og trygge å spise. Vi anbefaler å bruke en dampvasker til grundig, daglig vedlikeholdsrengjøring for å sikre at hele disken rengjøres hygienisk uten bruk av kjemikalier. Dampen kommer ut av munnstykket i små dråper som holder en temperatur på rundt 100 °C, et trykk på 3 til 4 bar og en hastighet på 170 km/t. Dette betyr at dampen trenger inn i alle sprekker og gummikanter som en børste eller en klut vil ha vansker med å nå. For å rengjøre glasstopper og -fronter på diskene anbefaler vi at du bruker en klut og rengjøringsmiddel for glass for å håndtere flekker og fingeravtrykk som må fjernes.

Det er mange forskjellige smusstyper som finner veien til diskene. Det kan for eksempel være støv, grove smusspartikler eller væsker som skal rengjøres. Her kan du virkelig dra nytte av tusenkunstneren innen støvsuging – våt- og tørrstøvsugeren. Denne maskinen kan fjerne både tørr smuss og væsker med utallige sugemunnstykker tilgjengelig for hver modell. Det betyr at et børstehode for eksempel, kan suge opp både støv og væsker. Når du rengjør større, jevne overflater (for eksempel laget av plast eller glass) er en dampvasker et godt valg for regelmessig vedlikeholdsrengjøring.