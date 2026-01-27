Elektrisk feiekost EB 30/1

Stille, grundig og utstyrt med et litium-ion batteri og hurtiglader. Den elekstiske feiekosten EB 30/1 leverer imponerende hastighet og komfort når du rengjør harde og teppebelagte gulv.

Med en fotstyrt av/på-bryter for ekstra brukervennlighet, fjerner den trådløse EB 30/1 elektriske feiekosten fra Kärcher løst smuss inntil bare 2 millimeter fra kantene. Det teleskopiske håndtaket med grep er kan justeres i høyden slik at den elektriske feiekosten tilpasses hver enkelt bruker for optimal ergonomi. I tillegget sørger et universalledd for bevegelighet i alle retninger, og børsten kan enkelt låses i oppreist stilling under pauser i arbeidet. Det flate designet (bare 9 cm) gjør også rengjøring under radiatorer og møbler enklere. Det kraftige litium-ion-batteriet har en driftstid på ca. 40 minutter på teppebelagte gulv, mens på harde gulv varer rengjøringen ca. 50 minutter. Og sist, men ikke minst, leveres den med en rask lader som gir hurtig lading på mindre enn to timer.

Egenskaper og fordeler
Elektrisk feiekost EB 30/1: Enkelt å skifte batteri
Enkelt å skifte batteri
Det kraftige Li-Ion-batteriet er enkelt å fjerne og skifte i ett enkelt trinn.
Elektrisk feiekost EB 30/1: Utskifting av børste uten verktøy
Utskifting av børste uten verktøy
Valsebørsten kan tas av uten verktøy for å lette rengjøringen.
Elektrisk feiekost EB 30/1: Hurtiglader
Hurtiglader
Kort ladetid, lang driftstid: lader batteriene fullt på mindre enn to timer.
Smussbeholder er lett å ta ut og inn for tømming.
  • Rask og enkel tømming uten at du trenger å komme i kontakt med smuss og skitt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde (mm) 300
Beholderkapasitet (l) 1
Lydnivå (dB) 56
Ladestrøm (A) 1,8
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Batteritype Litium-ion-batteri
Spenning (V) 7,2
Batterikapasitet (2,5 Ah)
Batteritid ved bruk på harde gulv (min) 51
Batteritid ved bruk på tepper (min) 41
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 2,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,1
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • Batteri: 7,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
  • Quick charger BC 1/1.8
  • Standard børstevalse
  • Teleskopisk feiestang
  • Avfallsbeholder

Videoer

Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.