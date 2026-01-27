Elektrisk feiekost EB 30/1
Stille, grundig og utstyrt med et litium-ion batteri og hurtiglader. Den elekstiske feiekosten EB 30/1 leverer imponerende hastighet og komfort når du rengjør harde og teppebelagte gulv.
Med en fotstyrt av/på-bryter for ekstra brukervennlighet, fjerner den trådløse EB 30/1 elektriske feiekosten fra Kärcher løst smuss inntil bare 2 millimeter fra kantene. Det teleskopiske håndtaket med grep er kan justeres i høyden slik at den elektriske feiekosten tilpasses hver enkelt bruker for optimal ergonomi. I tillegget sørger et universalledd for bevegelighet i alle retninger, og børsten kan enkelt låses i oppreist stilling under pauser i arbeidet. Det flate designet (bare 9 cm) gjør også rengjøring under radiatorer og møbler enklere. Det kraftige litium-ion-batteriet har en driftstid på ca. 40 minutter på teppebelagte gulv, mens på harde gulv varer rengjøringen ca. 50 minutter. Og sist, men ikke minst, leveres den med en rask lader som gir hurtig lading på mindre enn to timer.
Egenskaper og fordeler
Enkelt å skifte batteriDet kraftige Li-Ion-batteriet er enkelt å fjerne og skifte i ett enkelt trinn.
Utskifting av børste uten verktøyValsebørsten kan tas av uten verktøy for å lette rengjøringen.
HurtigladerKort ladetid, lang driftstid: lader batteriene fullt på mindre enn to timer.
Smussbeholder er lett å ta ut og inn for tømming.
- Rask og enkel tømming uten at du trenger å komme i kontakt med smuss og skitt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde (mm)
|300
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Lydnivå (dB)
|56
|Ladestrøm (A)
|1,8
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Spenning (V)
|7,2
|Batterikapasitet
|(2,5 Ah)
|Batteritid ved bruk på harde gulv (min)
|51
|Batteritid ved bruk på tepper (min)
|41
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Batteri: 7,2 V / 2,5 Ah batteri (1 stk.)
- Quick charger BC 1/1.8
- Standard børstevalse
- Teleskopisk feiestang
- Avfallsbeholder
Videoer
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.