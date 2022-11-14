Rengjøring av kjøkken
Alle steder der matvarer blir tilberedt, vil det oppstå gjenstridige flekker. Fett og matrester må fjernes på en systematisk måte i henhold til HACCP-retningslinjene for å hindre oppblomstring av mikroorganismer. Hva kan høytrykksvaskere, overflatevaskere, dampvaskere eller gulvvaskemaskiner gjøre? Hva må du tenke spesielt på når du bruker dem? Og hvordan skal desinfiseringen gjøres? Her er en oversikt.
Rengjøring og desinfisering i henhold til HACCP-retningslinjene*
For å lage hygienisk trygg mat må kjøkkenet og tilhørende rom (lagerrom, fryserom) og maskinene som benyttes, holdes rene med grundig rengjøring og desinfisering der dette er hensiktsmessig. De forskjellige områdene og maskinene har forskjellige rengjøringsintervaller. Derfor må det lages en rengjøringplan som er lett tilgjengelig i hvert område som skal rengjøres. Denne planen må bestå av en detaljert liste med følgende informasjon:
- Hva (maskiner, overflater, gulv)
- Når (etter bruk, daglig, ukentlig)
- Med hva (rengjøringsmiddel og dosering)
- Hvem (ansatt) som skal utføre rengjøringen.
Fullførte oppgaver må registreres nøyaktig og dokumenters tydelig med signatur, slik at renholdet kan overvåkes. Vær oppmerksom på at rengjøring og desinfisering er to forskjellige prosesser.
Formålet med rengjøring er å fjerne smuss og skitt, det vil si uønskede substanser inkludert matrester, mikroorganismer og rester etter rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler.
Desinfisering består av kjemiske og fysiske prosesser for å fjerne mikroorganismer til et nivå der de verken er helsefarlige eller påvirker matkvaliteten negativt.
*HACCP er en engelsk forkortelse for «Hazard Analysis Critical Control Point». Dette er et kvalitetsverktøy som fokuserer på forebyggende tiltak og er designet for å garantere sikkerheten i produksjon og håndtering av næringsmiddel og for å forebygge farer som kan føre til at forbrukere blir syke eller skadet.
Effektiv rengjøring i alle kroker og kriker
Skum til rengjøring: filser og overflater
I kommersielle kjøkken finner vi ofte fliser og rustfritt stål. For å fjerne smuss fra fliser etter arbeidsdagen, kan du bruke en høytrykksvasker kombinert med skumdyse eller skumlegger. Ved hjelp av egnet skummende rengjøringsmiddel (surt, nøytralt, basisk) og luft, som tilføres ved munnstykket, skaper høyttrykksvaskere skum. Skummet påføres fra en avstand på en til to meter, og fra toppen av veggen og nedover. Det fine med dette systemet er for det første at du ser hvor rengjøringsmiddelet har blitt påført, og for det andre at skummet holder seg på plass over en lengre tidsperiode enn ved normale rengjøringsmidler, slik at virketiden øker.
Det er imidlertid viktig å bare bruke så mye skum at skummet kommer i direkte kontakt med overflaten du vil rengjøre. Dette gjør at du kan arbeide effektivt og unngå problemer med overflødig skum som siger nedover overflaten. Dette ville i så fall gjøre at fordelen ved økt virketid ikke lenger oppfylles. Rengjøringen utføres deretter fra toppen og nedover.
Det eneste du må tenke på når du bruker sure rengjøringsmidler er at fugene mellom flisene først må rengjøres med vann. Dette hindrer at det sure rengjøringsmiddelet trenger inn og angriper fugematerialet.
Skånsom rengjøring: bruke høytrykk på maskiner, kjøkkenutstyr, knotter, elektronikk osv.
For å rengjøre store kjøkkenmaskiner er det ofte nødvendig å bruke en høytrykksvasker som kan regulere vanntrykket og -mengden direkte på høytrykkspistolen. Slik kan du arbeide med riktig kombinasjon av vanntrykk og -volum uten at smusset spruter tilbake på brukeren. Som for alle andre elektriske armaturer må arbeidet utføres skånsomt med redusert trykk for å ikke skade de følsomme elektriske systemene. Verktøy som har vist seg nyttige til slike oppgaver er korte lanser (250 mm) eller korte sprayverktøy, slik som munnstykker som monteres direkte på høytrykkspistolen. Avhengig av kjøkkenets størrelse kan det være nyttig å ha enten en mobil høytrykksvasker eller en stasjonær maskin med uttak forskjellige steder for svært store rom.
Damp: et hygienisk alternativ
Du kan også benytte dampvaskere for å oppnå den nødvendige renheten for kjøkkenmaskiner og -utstyr. Dampen kommer ut i svært små dråper med en temperatur på 100 °C og et trykk på 3 til 4 bar. Dette betyr at dampen trenger inn i alle sprekker som en børste eller en klut vil ha vansker med å nå. På denne måten kan frontpaneler på vaskemaskiner, brytere på ovner og gummioverflater rengjøres på en hygienisk og grundig måte.
Tips: Frysere kan avrimes mye raskere hvis du bruker damp mellom isen og den innvendige veggen.
Manuell rengjøring av overflater
For rask rengjøring her og der i kjøkkenet mens det er i bruk, kan du velge manuell overflaterengjøring. Overflater som er i kontakt med næringsmidler skal først desinfiseres etter at de er rengjort. Det er viktig å skylle overflater med rent vann etter at virketiden til desinfeksjonsmiddelet er over, for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel eller rengjøringsmiddel fra overflatene.
Overflatevaskere, gulvvaskemaskiner eller dampvaskere: Gulvet
Gulvet i kommersielle kjøkken er spesielt utfordrende. Grunnen til dette er at der kreves sklisikre gulv for å unngå arbeidsulykker. Normale gulv har en sklisikring i klasse R9, mens kommersielle kjøkken må ha en sikring i klasse R11 til R13. Teksturerte gulvfliser har også en ru overflate med små knotter som hindrer vannet fra å skape slifarer. Fett og rester av mat som faller på gulvet gjennom arbeidsdagen fester seg mellom knottene.
Overflatevaskere er et nyttig ekstrautstyr for høytrykksvaskere, med et roterende munnstykke hvor det festes dyser i en noe vinklet posisjon. Maskinen påfører vann på gulvet med høyt trykk som fjerner smuss på en effektiv måte. Bustenes form hindrer vann fra å sprute på vegger og armaturer. Skittenvannet renner selv eller dyttes mot avløpet med en gummiskrape, avhengig av utformingen av gulvet. Alternativt kan det skitne vannet suges opp av en våt- og tørrstøvsuger.
Gulvvaskemaskiner egner seg til rengjøring av gulv. Maskiner med valsehode har høyt kontakttrykk takket være en liten kontaktflate. Det ønskede rengjøringsresultatet kan dermed oppnås uten anstrengelser på teksturerte gulv og overganger. Valsene rengjør seg selv takket være den høye rotasjonshastigheten, slik at smuss ikke setter seg fast. Gulvvaskemaskiner har en oppsugingsfunksjon som suger opp det skitne vannet. Som et resultat av dette tørker gulvet raskt, slik at det kan gås på umiddelbart etter rengjøring.
Med riktig tilbehør kan du også bruke dampvaskere og dampstøvsugere til å rengjøre gulv. For flekker med kraftig smuss har dampstøvsugere muligheten til å benytte kjemikalier til å forbehandle området før det skitne vannet suges opp igjen. De har i tillegg gjennomspylingsprogrammer for sugeslanger og -rør for å fjerne rester av smuss.
Hindre ulykker: Sklisikre fliser og sklisikringsklasser
Fliser som benyttes i arbeidsområder, industrielle og offentlige områder må oppfylle antiskliegenskapene for klasse R9 til R 13 i henhold til DIN 51130. På denne måten unngås uhell. For å teste verdiene evaluerer en testperson med vernesko gulvet ved å stå og gå på en hellende gulvflate med olje. Jo høyere R-klasse, jo høyere kan helningsvinkelen til testområdet være. Det går fra >6° til 10° for lav friksjonskoeffisient (R9) opptil >35° for en høy friksjonskoeffisient (R13).
Smusstyper og riktig rengjøringsmiddel i kjøkkenet
Gjenstridig smuss i kjøkkenet består gjerne av et tynt lag med karbohydrater, proteiner eller fettstoffer.
Det er forskjellige ingredienser i rengjøringsmidler som bidrar til virkningen, for eksempel alkalier, syrer, løsemidler, overflateaktive stoffer og vann.
Alkaliske rengjøringsmidler
Alkaliske rengjøringsmidler egner seg til å fjerne oljer, fett og smuss som inneholder proteiner. Alkaliske løsninger kalles også gjerne basiske og har en pH-verdi mellom 7 og 14.
Sure rengjøringsmidler
Sure rengjøringsmidler fjerner smuss med mineraler som kalk fra f.eks. vaskekummer. Noen ganger har de også desinfiserende egenskaper. Fra 0 til 7 regnes som surt på pH-skalaen.
Overflateaktive stoffer
Overflateaktive stoffer reduserer overflatespenningen til vannet, slik at vann og smuss (med olje og fettstoffer) kan blande seg ved å danne emulsjoner. Uten denne blandingen får vi ikke til å løse opp smusset og fjerne det. Overflateaktive stoffer er til stede i nesten alle rengjøringsmidler. Såper faller også inn i denne kategorien. Et nøytral skummende rengjøringsmiddel er ofte et godt valg for å rengjøre kjøkken siden det er skånsomt mot materialer og fjerner oljer, fett og proteinrester takket være de overflateaktive stoffene.