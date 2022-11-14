Rengjøring av kjøkken

Rengjøring og desinfisering i henhold til HACCP-retningslinjene*

For å lage hygienisk trygg mat må kjøkkenet og tilhørende rom (lagerrom, fryserom) og maskinene som benyttes, holdes rene med grundig rengjøring og desinfisering der dette er hensiktsmessig. De forskjellige områdene og maskinene har forskjellige rengjøringsintervaller. Derfor må det lages en rengjøringplan som er lett tilgjengelig i hvert område som skal rengjøres. Denne planen må bestå av en detaljert liste med følgende informasjon:

Hva (maskiner, overflater, gulv)

Når (etter bruk, daglig, ukentlig)

Med hva (rengjøringsmiddel og dosering)

Hvem (ansatt) som skal utføre rengjøringen.

Fullførte oppgaver må registreres nøyaktig og dokumenters tydelig med signatur, slik at renholdet kan overvåkes. Vær oppmerksom på at rengjøring og desinfisering er to forskjellige prosesser.

Formålet med rengjøring er å fjerne smuss og skitt, det vil si uønskede substanser inkludert matrester, mikroorganismer og rester etter rengjøringsmidler/desinfeksjonsmidler.

Desinfisering består av kjemiske og fysiske prosesser for å fjerne mikroorganismer til et nivå der de verken er helsefarlige eller påvirker matkvaliteten negativt.

*HACCP er en engelsk forkortelse for «Hazard Analysis Critical Control Point». Dette er et kvalitetsverktøy som fokuserer på forebyggende tiltak og er designet for å garantere sikkerheten i produksjon og håndtering av næringsmiddel og for å forebygge farer som kan føre til at forbrukere blir syke eller skadet.