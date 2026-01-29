Dampvasker SG 4/4
SG 4/4 er en kompakt dampvasker med kraftig damptrykk på 4 bar. Maskinen har kontroll for kontinuerlig damptilførsel og VapoHydro-funksjon til perfekte rengjøringsresultater og sertifisert desinfeksjon uten bruk av kjemikalier.
Den robuste dampvaskeren, SG 4/4, er en kompakt maskin som takket være et damptrykk på 4 bar, imponerer med utmerket rengjøringsytelse og sertifisert desinfisering*. Den trinnløse kontrollen av dampvolumet og VapoHydro-funksjon for kontinuerlig regulering av dampmetningen, gjør at maskinen kan tilpasses perfekt til enhver rengjøringsoppgave. Maskinen har to tanker som kan fylles opp når som helst, noe som både gir hurtig oppvarming og uavbrudt drift. Maskinen har en integrerte temperaturindikator, er allsidig i bruken og fungerer uten bruk av kjemikalier. Den omfattende tilbehørspakken består av to gulvmunnstykker (for sliping og hygienisk rengjøring), et integrert oppbevaringsrom for tilbehør, integrert ledningskrok og en slangeholder for plassbesparende oppbevaring. (*I samsvar med EN 16615, PVC-gulv, maskin: SG 4/4 (gulvmunnstykke med lameller, 30 cm/sek, maks. damptrykk, min. VapoHydro), bakterietest: Enterococcus hirae ATCC 10541), virustest: MVA, murines norovirus, adenovirus.)
Egenskaper og fordeler
Sertifisert og svært effektiv desinfiseringDesinfisering av overflater i henhold til EN 16615 er bekreftet av eksterne laboratorier. Bakteriedrepende og virusdrepende mot innkapslede virus i effektspekteret. Bakterietest: enterococcus hirae, MVA, murines norovirus, adenovirus.
Desinfisering uten kjemikalier.Ressursbesparende og etterlater ikke rester siden det bare benyttes vann. Maksimal sikkerhet siden utviklingen av multiresistente bakterier forebygges. Overflatevennlig rengjøring uten kjemikalier.
TotankssystemBrenneren og tanken er separate, slik at rentvannstanken kan fylles kontinuerlig. Bare en del av vannet varmes opp om gangen, og derfor dannes det konstant damptrykk på et øyeblikk. Med et totalvolum på over 4 liter kan SG 4/4 brukes over lengre perioder uten etterfylling.
VapoHydro
- Med VapoHydro kan dampnivået tilpasses de forskjellige rengjøringsoppgavene.
- I tillegg til justering av damptrykk kan dampens metning stilles inn fra full damp til varmt vann.
- Med varmtvannsstrålen kan selv gjenstridig skitt fjernes effektiv.
Oppbevaringsrom for tilbehør
- Det integrerte oppbevaringsrommet har plass til forskjellig tilbehør.
- Ekstra små deler oppbevares sikkert, slik at de ikke blir borte.
- Selv rørene kan oppbevares bak på maskinen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Kjelevolum (l)
|2,4
|Beholderkapasitet (l)
|2
|Damptrykk (bar)
|maks. 4
|Effekt (W)
|2300
|Oppvarmingstid (min)
|9
|Kjeletemperatur (°C)
|maks. 145
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Håndmunnstykke med børste: 165 mm
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 505 mm
- Dampslange med pistol: 2 m
- Gulvmunnstykke med gummilister: 320 mm
- Gulvmunnstykke med børster: 310 mm
- Påfyllingstrakt
- Dampsugeslange: 2 Stk
- Frottéklut til håndmunnstykke
- Gulvmunnstykke-klut (frotté, 400x200 mm)
- Gulvmunnstykke-klut (frotté, 480x270 mm)
Utstyr
- Tank: Kan etterfylles ved behov
- Ergonomisk håndtak
- Kraftdyse
- Punktstråledyse, kort
- Punktstråledyse, lang
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- VapoHydro funksjon
- Trinnløs regulering av dampsaturasjon
- Regulering av dampmengde: På enheten (trinnløst justerbar)
- Regulering av dampmengde
- Sikkerhetslås på dampkjele
- Allsidig og kan brukes på steder med høye hygieniske krav
