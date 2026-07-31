Sett med rundbørster i messing

Sett med 3 stk messingbørster til dampvasker for enkel fjerning av fastsittende smuss, som f.eks. fastbrent mat på grillrist. Ikke egnet på sensitive overflater som tre, plast o.l.

Egenskaper og fordeler
Messingbørster
  • Robuste børster for enkel fjerning av vanskelig fastsittende skitt
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 26 x 26
Bruksområder
  • Griller
  • Stekeovn
  • Selv gjenstridig smuss
Tilbehør