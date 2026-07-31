Sett med rundbørster i messing
Sett med 3 stk messingbørster til dampvasker for enkel fjerning av fastsittende smuss, som f.eks. fastbrent mat på grillrist. Ikke egnet på sensitive overflater som tre, plast o.l.
Egenskaper og fordeler
Messingbørster
- Robuste børster for enkel fjerning av vanskelig fastsittende skitt
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- SC 1702 med proff strykejern
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3.100 B
- SC 4 + strykesett
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (white) *EU
Bruksområder
- Griller
- Stekeovn
- Selv gjenstridig smuss