Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug

Kraftig og allsidig: SC 5 EasyFix dampvasker med 4,2 bar damptrykk og dampstrykejernstilkobling. Inkluderer VapoHydro-funksjon, kontinuerlig påfyllbar vanntank og EasyFix gulvmunnstykke.

Vasking og stryking? For Kärcher SC 5 EasyFix er dette ingen problem. Dette er fordi den kraftigste damprenseren i sin klasse (4,2 bar damptrykk) også leveres med tilkoblingsmulighet for et dampstrykejern. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Ved bruk av ulikt tilbehør blir fliser, kokeplater, ventilatorhetter og selv de minste sprekker skinnende rene, uansett om det er lett eller vanskelig skitt. EasyFix-gulvmunnstykket med fleksibelt ledd muliggjør ergonomisk arbeid. Og lamellateknologien sikrer perfekte rengjøringsresultater. Gulvrengjøringskluten kan enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten å måtte berøre skitten. VapoHydro-funksjonen fjerner selv vanskelig skitt enda lettere ved å tilføre varmt vann. Dampintensiteten kan justeres etter overflaten og skitten. Den avtakbare vanntanken kan kontinuerlig fylles på – for uavbrutt rengjøring. Ekstra tilbehør: integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring, parkeringsposisjon for gulvmunnstykket.

Egenskaper og fordeler
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug: VapoHydro funksjon
VapoHydro funksjon
Legger varmt vann til damp. Smuss fjernes lettere, og blir enkelt vasket bort. For enda bedre rengjøringsresultat
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug: EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug: Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk
Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk
For kontinuerlig rengjøring og praktisk etterfylling av vann.
Multifunksjonelt tilbehør
  • Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
  • For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
  • Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Fire-trinns regulering av dampstrøm
  • Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
  • Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av-og-på- bryter på maskin
  • Enkel å skru av og på.
Plass for oppbevaring av kabel
  • Sikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Testsertifikat¹⁾ Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
Arealytelse per tankfylling (m²) ca 150
Effekt (W) 2250
Maks. damptrykk (bar) maks. 4,2
Lengde på ledning (m) 6
Oppvarmingstid (min) 3
Kjelevolum (l) 0,5
Beholderkapasitet (l) 1,5
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 6
Vekt inkludert emballasje (kg) 8,5
Mål (L x B x H) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
  • Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
  • Avkalkningspulver: 3 Stk
  • Detaljmunnstykke
  • Håndmunnstykke
  • Rundbørste, svart: 1 Stk
  • Gulvmunnstykke: EasyFix
  • Antall damprør: 2 Stk
  • Damprør lengde: 0.5 m

Utstyr

  • Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Sikkerhetsventil
  • Regulering av dampmengde: På enheten (firetrinns)
  • Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
  • Dampslange med pistol: 2.3 m
  • Strømtilkobling for strykejern
  • Integrert av/på bryter
  • VapoHydro funksjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug

Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Armaturer
  • Servanter
  • Veggfliser
  • Vinduer og glassflater
  • Exhaust hoods
  • Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.