Dampvasker SC 5 EasyFix Iron Plug
Kraftig og allsidig: SC 5 EasyFix dampvasker med 4,2 bar damptrykk og dampstrykejernstilkobling. Inkluderer VapoHydro-funksjon, kontinuerlig påfyllbar vanntank og EasyFix gulvmunnstykke.
Vasking og stryking? For Kärcher SC 5 EasyFix er dette ingen problem. Dette er fordi den kraftigste damprenseren i sin klasse (4,2 bar damptrykk) også leveres med tilkoblingsmulighet for et dampstrykejern. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Ved bruk av ulikt tilbehør blir fliser, kokeplater, ventilatorhetter og selv de minste sprekker skinnende rene, uansett om det er lett eller vanskelig skitt. EasyFix-gulvmunnstykket med fleksibelt ledd muliggjør ergonomisk arbeid. Og lamellateknologien sikrer perfekte rengjøringsresultater. Gulvrengjøringskluten kan enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten å måtte berøre skitten. VapoHydro-funksjonen fjerner selv vanskelig skitt enda lettere ved å tilføre varmt vann. Dampintensiteten kan justeres etter overflaten og skitten. Den avtakbare vanntanken kan kontinuerlig fylles på – for uavbrutt rengjøring. Ekstra tilbehør: integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring, parkeringsposisjon for gulvmunnstykket.
Egenskaper og fordeler
VapoHydro funksjonLegger varmt vann til damp. Smuss fjernes lettere, og blir enkelt vasket bort. For enda bedre rengjøringsresultat
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutEffektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Avtakbar vanntank for etterfylling under brukFor kontinuerlig rengjøring og praktisk etterfylling av vann.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Fire-trinns regulering av dampstrøm
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
- Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av-og-på- bryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Plass for oppbevaring av kabel
- Sikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 150
|Effekt (W)
|2250
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 4,2
|Lengde på ledning (m)
|6
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,5
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (firetrinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Strømtilkobling for strykejern
- Integrert av/på bryter
- VapoHydro funksjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.