Dampvasker SC 3 Deluxe
Oppvarmingstiden er bare 30 sekunder: SC 3 Deluxe, med LED-stripe og perfekt tilbehørsoppbevaring, rengjør uten avbrudd takket være den kontinuerlig fyllbare vanntanken.
SC 3 Deluxe er klar til bruk etter kun 30 sekunders oppvarmingstid og eliminerer opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ på harde overflater. Med sitt integrerte oppbevaringsrom for tilbehør på enheten, er enkel og praktisk lagring av tilbehør, kabler og slanger mulig. Andre funksjoner inkluderer den integrerte avkalkingskassetten, den kontinuerlig påfyllbare vanntanken for uavbrutt rengjøring, LED-stripen for å vise driftsmodus, samt en rekke tilbehør for fjerning av vanskelig smuss på fliser, kokeplater, avtrekkshetter og fuger. Den leveres også med EasyFix gulvmunnstykke med fleksibelt ledd for utmerket ergonomi og lamellateknologi for perfekte rengjøringsresultater. Ved hjelp av det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten at du trenger å komme i kontakt med smusset. Den to-trinns dampreguleringen garanterer alltid perfekt tilpasning av dampstrømmen til overflaten og det respektive smussnivået.
Egenskaper og fordeler
Kort oppvarmingstidMed en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
Praktisk oppbevaring av tilbehør og parkeringsposisjon.Praktisk oppbevaring av tilbehør, forlengelsesrør, kabler og dampslange. Parkeringssposisjon for enkel plassering av gulvmunnstykket under pauser.
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatronVanntanken kan enkelt fylles opp når som helst - for uavbrutt og effektiv rengjøring. Takket være patronen med avkalkningsmiddel, blir kalk fjernet automatisk.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
- Lameller gir fremragende rengjøringsresultater på ulike harde gulvtyper.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
- Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Regulering av dampmengde på håndtak
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Av- og påbryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 75
|Effekt (W)
|1900
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3,5
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimumsfaktoren som produktets levetid forlenges med, basert på interne tester med en vannhardhet på 20 °dH og karbonathardhet på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Patron med avkalkningsmiddel: 1 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Børstemunnstykke
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (to-trinns)
- Tank: Kan etterfylles ved behov
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Integrert av/på bryter
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Flisefuger
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.