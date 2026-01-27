Dampvasker SC 2 Deluxe
Den kompakte SC 2 Deluxe med belyst LED-ring for å vise driftsmodus er inngangsmodellen for kjemikalie-fri damprengjøring. Ideell for alle harde overflater i hjemmet.
Den kompakte og lette SC 2 Deluxe innstegsmodell dampvaskeren tilbyr to-trinns dampregulering for å tilpasse dampintensiteten til overflaten og smussnivået. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet – helt uten kjemikalier. SC 2 Deluxe kan til enhver tid vise driftsmodusen via den innovative, belyste LED-ringen. Tilbehøret kan oppbevares i tilbehørsposen. EasyFix gulvmunnstykket med fleksibelt ledd garanterer utmerket ergonomi, og takket være lamellateknologien sikres perfekte rengjøringsresultater. Med det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten raskt og enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten at du trenger å komme i kontakt med smusset. Ved bruk av de forskjellige tilbehørene blir fliser, kokeplater, avtrekkshetter og selv de minste sprekker hygienisk rengjort. Selv vanskelig smuss kan pålitelig fjernes.
Egenskaper og fordeler
LED DisplayNår LED-ringen lyser rødt varmes maskinen fortsatt opp. Når lyser blir grønt er maskinen klar til å bruk.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutEffektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Praktisk lagring av tilbehør og maskinTilbehøret kan enten lagres i tilbehørsposen som medfølger eller på selve maskinen.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Multifunksjonelt tilbehør
- Målrettet rengjøring av ulike flater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rund pensel, osv.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Regulering av dampmengde på håndtak
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 75
|Effekt (W)
|1500
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3,2
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|6,5
|Kjelevolum (l)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Tilbehørspose SC 1
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Børstemunnstykke
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Flisefuger
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.