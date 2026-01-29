Dampvasker SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix fra Kärcher er inngangsmodellen for damprengjøring uten kjemikalier. For ren renslighet på harde overflater i hele hjemmet.
SC 2 EasyFix, et brukervennlig og intuitivt innstegsmodell dampvasker, tilbyr to-trinns dampregulering for tilpasning av dampintensiteten til overflaten og smussnivået. Praktisk oppbevaring for tilbehør på enheten, samt en parkeringsposisjon for gulvmunnstykket, er nyttige detaljer for enda mer praktisk damprengjøring. EasyFix gulvmunnstykket med fleksibelt ledd garanterer utmerket ergonomi, og takket være lamellateknologien sikres perfekte rengjøringsresultater. Med det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten raskt og enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten at du trenger å komme i kontakt med smusset. SC 2 EasyFix rengjør helt uten kjemikalier og kan brukes universelt. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Med de forskjellige tilbehørene blir fliser, kokeplater, avtrekkshetter og selv de minste sprekker hygienisk rengjort. Selv vanskelig smuss fjernes pålitelig.
Egenskaper og fordeler
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykkePraktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutEffektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Barnesikring på damppistolBarnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Multifunksjonelt tilbehør
- Målrettet rengjøring av ulike flater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rund pensel, osv.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Regulering av dampmengde på håndtak
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 75
|Effekt (W)
|1500
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3,2
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|6,5
|Kjelevolum (l)
|1
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.