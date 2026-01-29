Dampvasker SC 4 EasyFix
Praktisk og uavbrutt damprengjøring: Med SC 4 EasyFix dampvasker med EasyFix gulvmunnstykke og en kontinuerlig påfyllbar, avtagbar vanntank.
SC 4 EasyFix-damprenseren tilbyr høy komfort med integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring og parkeringsposisjon for gulvmunnstykket. EasyFix-gulvmunnstykket garanterer utmerket ergonomi takket være sitt fleksible ledd, mens lamellateknologien gir skinnende rene resultater. Med det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten raskt og enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten å måtte berøre skitten. Med totrinns dampregulering kan dampintensiteten tilpasses overflaten og skitten. Det brede utvalget av tilbehør vil raskt få fliser, kokeplater, ventilatorhetter og selv de minste sprekker til å skinne som nye – fjerner selv den mest vanskelige skitten. Den permanent påfyllbare og avtakbare vanntanken muliggjør uavbrutt rengjøring. SC 4 EasyFix renser uten kjemikalier og kan brukes praktisk talt hvor som helst i hjemmet. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet.
Egenskaper og fordeler
Avtakbar vanntank for etterfylling under brukKontinuerlig rengjøring og praktisk vannfylling.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutEffektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Plass for oppbevaring av kabelSikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvklut og trekk til håndmunnstykke i mikrofiber av høy kvalitet
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Regulering av dampmengde på håndtak
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
- Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av- og påbryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 100
|Effekt (W)
|2000
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3,5
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|4
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|0,8
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Integrert av/på bryter
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.