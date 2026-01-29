SC 4 EasyFix-damprenseren tilbyr høy komfort med integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring og parkeringsposisjon for gulvmunnstykket. EasyFix-gulvmunnstykket garanterer utmerket ergonomi takket være sitt fleksible ledd, mens lamellateknologien gir skinnende rene resultater. Med det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten raskt og enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten å måtte berøre skitten. Med totrinns dampregulering kan dampintensiteten tilpasses overflaten og skitten. Det brede utvalget av tilbehør vil raskt få fliser, kokeplater, ventilatorhetter og selv de minste sprekker til å skinne som nye – fjerner selv den mest vanskelige skitten. Den permanent påfyllbare og avtakbare vanntanken muliggjør uavbrutt rengjøring. SC 4 EasyFix renser uten kjemikalier og kan brukes praktisk talt hvor som helst i hjemmet. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet.