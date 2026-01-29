Dampvasker SC 1 EasyFix
Den kompakte SC 1 2-i-1 EasyFix dampmopp er ideell for rask, kjemikalie-fri mellomrengjøring og kan takket være det medfølgende EasyFix gulvmunnstykket også feie gulvet rent.
Den kompakte Kärcher SC 1 EasyFix 2-i-1 dampmoppen (med gulvrengjøringssett) kan brukes overalt i husstanden og rengjør uten bruk av kjemikalier. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Takket være sine kompakte dimensjoner er enheten ideell for rask og grundig mellomrengjøring. Når du er ferdig, kan den oppbevares akkurat der den trengs uten å ta mye plass. Enten det gjelder rengjøring av armaturer, fliser, kokeplater, avtrekkshetter eller de minste sprekker og nisjer – kraftig damp og det omfattende tilbehørssortimentet sikrer feilfrie resultater. Takket være gulvrengjøringssettet EasyFix, kan den praktiske håndholdte dampvaskeren raskt konverteres for gulvrengjøring. Selv vanskelig smuss og fettavleiringer elimineres på et øyeblikk.
Egenskaper og fordeler
Kraftig damptrykk på 3.0 barFjerner enkelt alle typer skitt - selv i områder som er vanskelig å nå.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutOptimale rengjøringsresultater på alle typer harde gulv i hjemmet takket være effektiv lamellateknologi. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Liten, hendig og praktisk å oppbevareMaskinen krever liten oppbevaringsplass, og kan plasseres i nærheten av der du skal bruke den.
Barnesikring
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 20
|Effekt (W)
|1200
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,2
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Kraftdyse
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
- Doseringsflaske: 200 ml
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
