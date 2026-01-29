Den kompakte Kärcher SC 1 EasyFix 2-i-1 dampmoppen (med gulvrengjøringssett) kan brukes overalt i husstanden og rengjør uten bruk av kjemikalier. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Takket være sine kompakte dimensjoner er enheten ideell for rask og grundig mellomrengjøring. Når du er ferdig, kan den oppbevares akkurat der den trengs uten å ta mye plass. Enten det gjelder rengjøring av armaturer, fliser, kokeplater, avtrekkshetter eller de minste sprekker og nisjer – kraftig damp og det omfattende tilbehørssortimentet sikrer feilfrie resultater. Takket være gulvrengjøringssettet EasyFix, kan den praktiske håndholdte dampvaskeren raskt konverteres for gulvrengjøring. Selv vanskelig smuss og fettavleiringer elimineres på et øyeblikk.