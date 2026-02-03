Dampvasker SC 5 EasyFix Iron

SC 5 EasyFix Iron dampvasker med 4,2 bar damptrykk inkluderer et dampstrykejern, VapoHydro-funksjon, gulvmunnstykke og andre tilbehør.

SC 5 EasyFix Iron er ikke bare stilig, den lover også full rengjøringskraft: Enestående 4,2 bar damptrykk gjør den til den beste damprenseren i sin klasse. Firetrinns dampregulering lar deg justere dampstrømmen som ønsket. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Og takket være et bredt utvalg av tilgjengelig tilbehør, kan den rengjøre glatte overflater, avtrekkshetter, hjørner og sprekker perfekt. Det spesielt praktiske dampstrykejernet som også er inkludert, reduserer stryketiden med 50 %. VapoHydro-funksjonen muliggjør i tillegg tilsetning av varmt vann og lettere fjerning og vasking bort av vanskelig skitt. Den fleksible EasyFix-gulvmunnstykket har imponerende og effektiv lamellateknologi. Med borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten enkelt festes til gulvmunnstykket uten å måtte berøre skitten. Vanntanken kan fjernes og kontinuerlig fylles på. Det har også et integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring, parkeringsposisjon for gulvmunnstykket.

Egenskaper og fordeler
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron: VapoHydro funksjon
VapoHydro funksjon
Legger varmt vann til damp. Smuss fjernes lettere, og blir enkelt vasket bort. For enda bedre rengjøringsresultat
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron: EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Dampvasker SC 5 EasyFix Iron: Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk
Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk
For kontinuerlig rengjøring og praktisk etterfylling av vann.
Multifunksjonstilbehør inkludert damptrykkjern.
  • Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
  • Damptrykkjern med fast temperaturinnstilling og automatisk avstengning. Opptil 50% tidsbesparelse.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
  • For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
  • Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Fire-trinns regulering av dampstrøm
  • Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
  • Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av-og-på- bryter på maskin
  • Enkel å skru av og på.
Plass for oppbevaring av kabel
  • Sikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Testsertifikat¹⁾ Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
Arealytelse per tankfylling (m²) ca 150
Effekt (W) 2250
Maks. damptrykk (bar) maks. 4,2
Lengde på ledning (m) 6
Oppvarmingstid (min) 3
Kjelevolum (l) 0,5
Beholderkapasitet (l) 1,5
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 6
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,4
Mål (L x B x H) (mm) 439 x 301 x 305

¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
  • Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
  • Avkalkningspulver: 3 Stk
  • Detaljmunnstykke
  • Håndmunnstykke
  • Rundbørste, svart: 1 Stk
  • EasyFinish dampstrykejern
  • Gulvmunnstykke: EasyFix
  • Antall damprør: 2 Stk
  • Damprør lengde: 0.5 m

Utstyr

  • Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Sikkerhetsventil
  • Regulering av dampmengde: På enheten (firetrinns)
  • Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
  • Dampslange med pistol: 2.3 m
  • Strømtilkobling for strykejern
  • Integrert av/på bryter
  • VapoHydro funksjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Armaturer
  • Servanter
  • Veggfliser
  • Vinduer og glassflater
  • Exhaust hoods
  • Hobs
  • Stryking
