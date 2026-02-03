Dampvasker SC 5 EasyFix Iron
SC 5 EasyFix Iron dampvasker med 4,2 bar damptrykk inkluderer et dampstrykejern, VapoHydro-funksjon, gulvmunnstykke og andre tilbehør.
SC 5 EasyFix Iron er ikke bare stilig, den lover også full rengjøringskraft: Enestående 4,2 bar damptrykk gjør den til den beste damprenseren i sin klasse. Firetrinns dampregulering lar deg justere dampstrømmen som ønsket. Grundig rengjøring med Kärcher-damprenser fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husstandsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Og takket være et bredt utvalg av tilgjengelig tilbehør, kan den rengjøre glatte overflater, avtrekkshetter, hjørner og sprekker perfekt. Det spesielt praktiske dampstrykejernet som også er inkludert, reduserer stryketiden med 50 %. VapoHydro-funksjonen muliggjør i tillegg tilsetning av varmt vann og lettere fjerning og vasking bort av vanskelig skitt. Den fleksible EasyFix-gulvmunnstykket har imponerende og effektiv lamellateknologi. Med borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten enkelt festes til gulvmunnstykket uten å måtte berøre skitten. Vanntanken kan fjernes og kontinuerlig fylles på. Det har også et integrert oppbevaringsrom for kabel, tilbehørsoppbevaring, parkeringsposisjon for gulvmunnstykket.
Egenskaper og fordeler
VapoHydro funksjonLegger varmt vann til damp. Smuss fjernes lettere, og blir enkelt vasket bort. For enda bedre rengjøringsresultat
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutEffektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Avtakbar vanntank for etterfylling under brukFor kontinuerlig rengjøring og praktisk etterfylling av vann.
Multifunksjonstilbehør inkludert damptrykkjern.
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
- Damptrykkjern med fast temperaturinnstilling og automatisk avstengning. Opptil 50% tidsbesparelse.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Fire-trinns regulering av dampstrøm
- Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
- Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av-og-på- bryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Plass for oppbevaring av kabel
- Sikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 150
|Effekt (W)
|2250
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 4,2
|Lengde på ledning (m)
|6
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,5
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- EasyFinish dampstrykejern
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (firetrinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Strømtilkobling for strykejern
- Integrert av/på bryter
- VapoHydro funksjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Videoer
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Stryking
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.