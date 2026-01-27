Dampvasker SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe muliggjør komfortabel, uavbrutt damprengjøring, inkludert dampstrykejern og utmerket tilbehørsoppbevaring direkte på enheten.
SC 4 Deluxe Iron damprenser rengjør kraftfullt med et trykk på 4,0 bar og fjerner opptil 99,999% av virus¹⁾ og 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ på harde overflater. Tanken kan enkelt fjernes og fylles på nytt, noe som sikrer kontinuerlig rengjøring uten avbrudd. Den ekstra store integrerte oppbevaringsplassen for tilbehør sikrer praktisk oppbevaring av tilbehør, kabler og slangen direkte på enheten. Andre funksjoner inkluderer en belyst LED-stripe som viser driftsmodus, EasyFix-gulvmunnstykket med fleksibelt ledd for maksimal ergonomi, innovativ lamellteknologi, praktisk borrelåssystem for gulvrengjøringskluten og de forskjellige tilbehørene for å fjerne vanskelig smuss på fliser, kokeplater, og avtrekkshetter, samt i sprekker og skjøter. Med tres-trinns dampregulering kan dampstrømmen alltid tilpasses perfekt til overflaten og smusset. Det medfølgende dampstrykejernet reduserer også stryketiden med rundt 50%.
Egenskaper og fordeler
Avtakbar vanntank for etterfylling under brukKontinuerlig rengjøring og praktisk vannfylling.
Praktisk oppbevaring av tilbehør og parkeringsposisjon.Praktisk oppbevaring av tilbehør, forlengelsesrør, kabler og dampslange. Parkeringssposisjon for enkel plassering av gulvmunnstykket under pauser.
LED DisplayNår LED-ringen lyser rødt varmes maskinen fortsatt opp. Når lyser blir grønt er maskinen klar til å bruk.
EasyFinish dampstrykejern
- Damptrykkjern med fast temperaturinnstilling og automatisk avstengning. Opptil 50% tidsbesparelse.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
- Lameller gir fremragende rengjøringsresultater på ulike harde gulvtyper.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
- Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Tretrinns dampstrømkontroll
- Dampstrømmen kan tilpasses overflaten og skittenivået.
Av-og-på- bryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 130
|Effekt (W)
|2200
|Maks. damptrykk (bar)
|4
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,3
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Børstemunnstykke
- EasyFinish dampstrykejern
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (tre-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Strømtilkobling for strykejern
- Integrert av/på bryter
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Stryking
- Flisefuger
Tilbehør
