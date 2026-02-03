Dampvasker SC 1 Multi & Up Textile Edition
SC 1 Multi & Up Textile Edition er en allsidig 4-i-1 dampvasker som kan brukes i tre ulike posisjoner og som håndholdt damprenser – og tilpasses enkelt etter behov.
Den kompakte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-i-1 dampmoppen rengjør effektivt uten bruk av kjemikalier, og er klar på et øyeblikk for grundig rengjøring i hele hjemmet. Den kan brukes både som en multifunksjonell håndholdt damprenser og som en allsidig 3-i-1 dampmopp – takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmunnstykket. Med tre ulike bruksposisjoner – topp, midtre og bunn – tilpasses den enkelt dine behov. Grundig rengjøring med Kärchers damprenser fjerner opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av vanlige bakterier²⁾ fra harde overflater. Det kompakte og praktiske designet gjør enheten enkel og komfortabel i bruk, samtidig som den tar minimalt med plass ved oppbevaring. SC 1 Multi & Up Textile Edition er klar til bruk på bare 30 sekunder, og vanntanken kan tas av og fylles på uten avbrudd. Den utskiftbare avkalkingspatronen sørger for automatisk avkalking og gir produktet opptil fem ganger lengre levetid. Et LED-display med kontrollpanel gir enkel og intuitiv bruk – med oversikt over moduser som oppvarming, klar til bruk, dampmodus og påminnelse om patronbytte.
Egenskaper og fordeler
Innovativ og allsidig 4-i-1-funksjon
- Maskinens innovative design gjør at den kan brukes enten som en multifunksjonell, håndholdt SC 1 Multi-dampvasker eller som en SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-i-1-dampmopp, takket være det inkluderte gulvmunnstykkesettet EasyFix Large.
- Det unike 3-i-1-konseptet med tre ulike mopp-posisjoner lar deg alltid velge den optimale konfigurasjonen for rengjøringsbehovet ditt.
- Topp-posisjon: maksimal bevegelighet under møbler og ideell for punktvis damping Midtre posisjon: god kombinasjon av bevegelighet under møbler og komfortabel vekt i hånden Bunnposisjon: føles fjærlett i hånden og står stødig av seg selv ved korte pauser
Kompakt og praktisk design
- Enkel håndtering takket være en kompakt og praktisk utforming.
- Ergonomisk design for en smidig og anstrengelsesfri rengjøring.
- Maskinen krever liten oppbevaringsplass, og kan plasseres i nærheten av der du skal bruke den.
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatron
- Avtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen, uten at du trenger å avbryte arbeidet.
- Den intelligente avkalkingspatronen fjerner automatisk kalk fra vannet og forlenger dermed levetiden til enheten.
- LED-indikatoren varsler deg én time før patronen må byttes.
LED-display med kontrollpanel
- For enkel og problemfri bruk.
- Ett lett trykk på kontrollpanelet er alt som trengs for å aktivere dampen – helt uten fysisk anstrengelse.
- Det brukervennlige lyspanelet viser følgende moduser: oppvarming, klar til bruk, dampmodus og varsling om bytte av patron.
Kort oppvarmingstid
- Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
EasyFix Large gulvmunnstykke med fleksibelt ledd og borrelåsfeste for gulvklut
- Takket være gulvmunnstykket EasyFix Large er SC 1 Multi & Up Textile Edition frittstående i laveste posisjon, festet direkte til gulvmunnstykket. Gulvmunnstykket sørger også for raskere rengjøring.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 30
|Effekt (W)
|1300
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|0,5
|Beholderkapasitet (ml)
|200
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- EasyFix Stor universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Patron med avkalkningsmiddel: 1 Stk
- Klesdamper
- Håndmunnstykke
- Gulvmunnstykke: EasyFix Large
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Hook and loop cable tie
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.