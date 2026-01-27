Dampvasker SC 3 EasyFix

SC 3 EasyFix dampvasker med EasyFix gulvmunnstykke og avkalkningspatron muliggjør uavbrutt rengjøring takket være den kontinuerlig påfyllbare vanntanken. Varmes opp på bare 30 sekunder.

Egenskaper og fordeler
Dampvasker SC 3 EasyFix: Kort oppvarmingstid
Kort oppvarmingstid
Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder er maskinen klar til å brukes umiddelbart.
Dampvasker SC 3 EasyFix: EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Dampvasker SC 3 EasyFix: Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatron
Kontinuerlig damp og integrert avkalkingspatron
Vanntanken kan enkelt fylles opp når som helst - for uavbrutt og effektiv rengjøring. Takket være patronen med avkalkningsmiddel, blir kalk fjernet automatisk.
Multifunksjonelt tilbehør
  • Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
  • For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
  • Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Regulering av dampmengde på håndtak
  • Dampmengden kan justeres etter overflate og type skitt.
Tilbehørsoppbevaring og feste for gulvmunnstykke
  • Praktisk tilbehørsoppbevaring. Feste for gulvmunnstykke ved pause i rengjøring.
Av- og påbryter på maskin
  • Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Testsertifikat¹⁾ Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
Arealytelse per tankfylling (m²) ca 75
Effekt (W) 1900
Maks. damptrykk (bar) maks. 3,5
Lengde på ledning (m) 4
Oppvarmingstid (min) 0,5
Beholderkapasitet (l) 1
Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farge Hvit
Vekt uten tilbehør (kg) 3,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,5
Mål (L x B x H) (mm) 360 x 236 x 253

¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimumsfaktoren som produktets levetid forlenges med, basert på interne tester med en vannhardhet på 20 °dH og karbonathardhet på 15 °dH.

Scope of supply

  • EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
  • Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
  • Patron med avkalkningsmiddel: 1 Stk
  • Detaljmunnstykke
  • Håndmunnstykke
  • Rundbørste, svart: 1 Stk
  • Gulvmunnstykke: EasyFix
  • Antall damprør: 2 Stk
  • Damprør lengde: 0.5 m

Utstyr

  • Sikkerhetslås (barnesikring)
  • Sikkerhetsventil
  • Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
  • Tank: Kan etterfylles ved behov
  • Dampslange med pistol: 2.2 m
  • Integrert av/på bryter
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Dampvasker SC 3 EasyFix
Dampvasker SC 3 EasyFix
Dampvasker SC 3 EasyFix
Dampvasker SC 3 EasyFix
Dampvasker SC 3 EasyFix

Videoer

Bruksområder
  • Harde gulv
  • Armaturer
  • Servanter
  • Veggfliser
  • Vinduer og glassflater
  • Exhaust hoods
  • Hobs
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.