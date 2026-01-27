Dampvasker SC 5 Deluxe Signature Line
Dampvaskeren SC 5 Deluxe, utstyrt med LED-stripe, LED-temperaturindikator i sanntid, VapoHydro-funksjon og perfekt tilbehørsoppbevaring, sørger for praktisk rengjøring uten avbrudd.
Kun våre mest innovative og kraftige produkter bærer signaturen til teknologipioneren og grunnleggeren Alfred Kärcher. Den nye SC 5 Deluxe Signature Line er umiddelbart gjenkjennelig som den beste Kärcher-maskinen i sin kategori. Vår toppmodell, dampvaskeren SC 5 Deluxe Signature Line, gjør hygienisk rengjøring til en avslappende oppgave. Avanserte funksjoner som justerbar dampmengde tilpasset overflate og smussgrad, eller VapoHydro-funksjonen som lar deg koble inn varmtvann i tillegg til damp, sikrer ekte WOW-øyeblikk mens du arbeider. Tanken er avtakbar og kan etterfylles kontinuerlig, noe som garanterer rengjøring uten avbrudd. Takket være LED-displayet med sanntidsvisning ser du når maskinen er klar til bruk, og det innebygde rommet for tilbehør sørger for at mer enn bare hjemmet ditt er ryddig når jobben er gjort.
Egenskaper og fordeler
Signature Line-fordelerSignaturen til selskapets grunnlegger Alfred Kärcher gjør at produktet er lett gjenkjennelig som den beste Kärcher-enheten i sin kategori. Andre eksklusive fordeler inkluderer app-støtte og utvidet garanti.
LED-display viser temperaturdata i sanntidOppvarmingsprosessen kan overvåkes i sanntid opp til maksimumstemperaturen på 150 °C.
Praktisk oppbevaring av tilbehør og parkeringsposisjon.Praktisk oppbevaring av tilbehør, forlengelsesrør, kabler og dampslange.
VapoHydro funksjon
- Ved å stille inn på varmt vann kan skitten løses opp og vaskes bort enda enklere
Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk
- For kontinuerlig rengjøring og praktisk etterfylling av vann.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
- Lameller gir fremragende rengjøringsresultater på ulike harde gulvtyper.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
- Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Tretrinns dampstrømkontroll
- Dampstrømmen kan tilpasses overflaten og skittenivået.
Av-og-på- bryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 130
|Effekt (W)
|2250
|Maks. damptrykk (bar)
|4
|Lengde på ledning (m)
|6
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,3
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 2 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Kraftdyse
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Stor rundbørste
- Børstemunnstykke
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
- Teppeskyver
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (tre-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Strømtilkobling for strykejern
- Integrert av/på bryter
- VapoHydro funksjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Flisefuger
