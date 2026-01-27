Dampvasker SI 4 EasyFix Iron
SI 4 EasyFix Iron strykestasjon for praktisk stryking og uavbrutt rengjøring takket være dampstrykejernet og den kontinuerlig påfyllbare vanntanken. Inkluderer aktivt strykebrett.
Kärcher gjør damprengjøring og dampstryking mer effektivt. SI 4 EasyFix Iron strykestasjon reduserer den vanlige stryketiden med halvparten takket være damptrykkjernet og strykebrettet. Det aktive strykebrettet har en luftpute-funksjon og aktiv dampavsugning. Dette betyr at dampen kan trenge bedre inn i klærne – og selv vanskelige-å-stryke tekstiler kan strykes uten skrukker. Damprengjøringsfunksjonen tilbyr en ekstremt høy grad av bekvemmelighet, rengjør uten kjemikalier og kan brukes praktisk talt overalt. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Fliser, kokeplater, avtrekkshetter og selv de minste sprekker blir skinnende rene takket være spesialtilbehør. Selv hardnakket smuss elimineres på et øyeblikk. EasyFix gulvmunnstykket med fleksibelt ledd garanterer utmerket ergonomi, og takket være lamellateknologien sikres perfekte rengjøringsresultater. Takket være det praktiske borrelåssystemet kan gulvrengjøringskluten raskt og enkelt festes til gulvmunnstykket og fjernes igjen uten at du trenger å komme i kontakt med smusset.
Egenskaper og fordeler
Aktiv damputvinningMed aktiv damputvinning trekker dampen bedre inn i klærne. Oppsugingsfunksjon sørger for at klær er skaptørre.
Multifunksjonell pakke med dampvasker og strykebrettVed å feste dampvaskeren på strykebrettet blir de to separate enhetene til en kraftfull strykestasjon. Dampstrykejernet gjør strykingen mye enklere, og halverer stryketiden sammenlignet med vanlig strykejern. Den multifunksjonelle enheten kan benyttes til mange andre rengjøringsoppgaver i hjemmet i tillegg til stryking.
LuftfunksjonDelikate stoffer kan også enkelt strykes uten at de krøller. Skånsom mot delikate stoffer, og stryker uten å etterlate merker. Enkel og praktisk stryking av plagg som kan være vanskelige å stryke (som f.eks. bluser).
Innovativ ventilasjonsteknologi
- Drypper ikke.
- Ingen vannmerker.
- Ingen irriterende avtrekksluft for bruker.
Brukervennlig og klassisk utforming
- Perfekt utformet for skjorter og bluser.
- Universell bruk.
- Kan brukes av både høyre- og venstrehendte.
Integrert strømuttak på strykebrettet
- Dampvaskeren kan kobles direkte på strykebrettet.
Stabilt understell med transportlås
- Den sju-trinns høydejusteringen gir en fleksibel arbeidshøyde mellom 72 og 99 cm.
- Sklisikre føtter.
- God stabilitet.
Kontinuerlig damptilførsel med avtakbar vanntank
- Kontinuerlig damptilførsel for uavbrutt drift. Det er enkelt å fjerne ekstratanken for å fylle opp i springen.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut
- Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde gulv i hjemmet.
- Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.
- Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
Praktisk holder for strømkabel
- Egnet for både venstre- og høyrehendte personer.
- Kan justeres individuelt.
- Praktisk sikring av dampslangen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|100
|Effekt (W)
|2000
|Maks. damptrykk (bar)
|3,5
|Oppvarmingstid (min)
|4
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|0,8
|Lengde på ledning (m)
|4
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Kabellengde for strykebrett (m)
|2,1
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|12,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22,8
|Strykeflate (l x b) (mm)
|1200 x 380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1450 x 462 x 960
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Håndmunnstykke
- Detaljmunnstykke
- EasyFinish dampstrykejern
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På håndtaket (to-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Strykebrett med blåsefunksjon og damputslipp
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Strømtilkobling for strykejern
- Integrert av/på bryter
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Stryking
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.