Dampvasker SC 1
Takket være sin kompakte størrelse, er SC 1 håndholdt dampvasker ideell for rask mellomrengjøring – helt uten kjemikalier.
Den kompakte SC 1 håndholdte dampvaskeren rengjør uten kjemikalier og kan brukes praktisk talt overalt i husstanden. Grundig rengjøring med Kärcher dampvasker fjerner 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske harde overflater i hjemmet. Takket være sin kompakte, håndterlige størrelse, er den håndholdte dampvaskeren perfekt egnet til rask og grundig mellomrengjøring. Armaturer, fliser, kokeplater, avtrekkshetter og selv de minste sprekker og nisjer kan rengjøres grundig takket være allsidig tilbehør og kraftig damp. Selv det mest hardnakkede smusset og fettavleiringer kan fjernes pålitelig. På grunn av sin kompakte form, kan enheten oppbevares på de minste steder, akkurat der du trenger den.
Egenskaper og fordeler
Kraftig damptrykk på 3.0 barFjerner enkelt alle typer skitt - selv i områder som er vanskelig å nå.
Liten, hendig og praktisk å oppbevareMaskinen krever liten oppbevaringsplass, og kan plasseres i nærheten av der du skal bruke den.
BarnesikringBarnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Trekk til håndmunnstykke
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Fjerner opptil 99.999% av virus¹⁾ og 99.9% av bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 20
|Effekt (W)
|1200
|Maks. damptrykk (bar)
|maks. 3
|Lengde på ledning (m)
|4
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,2
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Kraftdyse
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Doseringsflaske: 200 ml
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
Bruksområder
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.