SC 4 Deluxe dampvaskeren rengjør kraftfullt med 4,0 bar og eliminerer opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ på harde overflater. Tanken er avtagbar og kan kontinuerlig fylles på, noe som garanterer uavbrutt rengjøring. Det ekstra store integrerte oppbevaringsrommet for tilbehør sikrer praktisk lagring av tilbehør, kabler og slangen direkte på enheten. Andre funksjoner inkluderer den belyste LED-stripen som viser driftsmodus, EasyFix-gulvmunnstykket med fleksibelt ledd for maksimal ergonomi, innovativ lamellateknologi, praktisk borrelåssystem for gulvrengjøringskluten og forskjellige tilbehør for fjerning av vanskelig smuss på fliser, kokeplater, avtrekkshetter, samt i sprekker og fuger. Med tre-trinns dampregulering kan dampstrømmen alltid tilpasses perfekt til overflaten og smusset.