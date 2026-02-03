Dampvasker SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe med belyst LED-stripe og perfekt tilbehørsoppbevaring rengjør komfortabelt og uten avbrudd, takket være den kontinuerlig påfyllbare og avtakbare vanntanken.
SC 4 Deluxe dampvaskeren rengjør kraftfullt med 4,0 bar og eliminerer opptil 99,999 % av virus¹⁾ og 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier²⁾ på harde overflater. Tanken er avtagbar og kan kontinuerlig fylles på, noe som garanterer uavbrutt rengjøring. Det ekstra store integrerte oppbevaringsrommet for tilbehør sikrer praktisk lagring av tilbehør, kabler og slangen direkte på enheten. Andre funksjoner inkluderer den belyste LED-stripen som viser driftsmodus, EasyFix-gulvmunnstykket med fleksibelt ledd for maksimal ergonomi, innovativ lamellateknologi, praktisk borrelåssystem for gulvrengjøringskluten og forskjellige tilbehør for fjerning av vanskelig smuss på fliser, kokeplater, avtrekkshetter, samt i sprekker og fuger. Med tre-trinns dampregulering kan dampstrømmen alltid tilpasses perfekt til overflaten og smusset.
Egenskaper og fordeler
Avtakbar vanntank for etterfylling under brukKontinuerlig rengjøring og praktisk vannfylling.
Praktisk oppbevaring av tilbehør og parkeringsposisjon.Praktisk oppbevaring av tilbehør, forlengelsesrør, kabler og dampslange. Parkeringssposisjon for enkel plassering av gulvmunnstykket under pauser.
EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklutLameller gir fremragende rengjøringsresultater på ulike harde gulvtyper. Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss. Fleksibelt dyseledd gir ergonomisk og effektiv rengjøring med konstant gulvkontakt uansett høyde.
LED Display
- Når LED-ringen lyser rødt varmes maskinen fortsatt opp. Når lyser blir grønt er maskinen klar til å bruk.
Multifunksjonelt tilbehør
- Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, håndmunnstykke, rundbørste etc.
Gulvvaskeklut og deksel til håndmunnstykket
- For grundig rengjøring og forbedret fjerning av smuss.
Barnesikring på damppistol
- Barnesikring - Låsemekanisme som beskytter mot utilsiktet bruk fra barn.
Tretrinns dampstrømkontroll
- Dampstrømmen kan tilpasses overflaten og skittenivået.
Av-og-på- bryter på maskin
- Enkel å skru av og på.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Testsertifikat¹⁾
|Dreper inntil 99,999¹⁾ % av virus¹⁾ og 99,99 % bakterier²⁾
|Arealytelse per tankfylling (m²)
|ca 130
|Effekt (W)
|2200
|Maks. damptrykk (bar)
|4
|Lengde på ledning (m)
|5
|Oppvarmingstid (min)
|3
|Kjelevolum (l)
|0,5
|Beholderkapasitet (l)
|1,3
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|Hvit
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tester har vist at 30 sekunder punktrengjøring med Kärcher damprenser på maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999 % av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt hepatitt-B-virus) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Ved grundig rengjøring med Kärcher damprenser på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99 % av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maksimalt dampnivå og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universell gulvvaskeduk: 1 Stk
- Mikrofibertrekk for håndmunnstykke: 1 Stk
- Avkalkningspulver: 3 Stk
- Detaljmunnstykke
- Håndmunnstykke
- Rundbørste, svart: 1 Stk
- Børstemunnstykke
- Gulvmunnstykke: EasyFix
- Antall damprør: 2 Stk
- Damprør lengde: 0.5 m
Utstyr
- Sikkerhetslås (barnesikring)
- Sikkerhetsventil
- Regulering av dampmengde: På enheten (tre-trinns)
- Tank: Avtagbar og kan fylles på når som helst.
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Integrert av/på bryter
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Harde gulv
- Armaturer
- Servanter
- Veggfliser
- Vinduer og glassflater
- Exhaust hoods
- Hobs
- Flisefuger
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.