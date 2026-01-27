PressurePro Skumrengjøringsmiddel, nøytral RM 57, 20l

Et skånsomt skumrengjøringsmiddel formiddels fastsittende flekker av olje, fett og eggehvite o.l. Rengjøringsmiddelet ettelater et virkningsfullt skumteppe som øker rengjøringseffekten og er svært lett å skylle av.

Takket være sin nøytrale pH-verdi og skånsomme egenskaper, er PressurePro Skumrengjøringsmiddel, nøytral RM 57 egnet for grundig, men skånsom rengjøring på praktisk talt alle overflater. Det danner et stabilt skumteppe med enestående rengjøringsytelse som likevel er lett å skylle av. Den fjerner pålitelig typisk forurensning i matforedlingsområder, for eksempel rester av olje, fett, proteiner, mel, gluten, semulegryn, vin, juice eller øl. Med PressurePro RM 57, RM 58 og RM 59 tilbyr Kärcher en rekke skumrengjøringsmiddel for høytrykksvaskere til bruk i næringsmiddelindustrien, gastronomikjøkken, catering, kantiner, storkjøkken, slakterier, slakterier og bakerier med HACCP-samsvarssertifisering fra Institut Freseniu. Avhengig av krav og bruksformål er de egnet for rengjøring av overflater, vegger, gulv, transportstropper, maskiner, apparater, bokser, mattanker og fat samt kjølelager.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 6,7
Vekt (kg) 20,4
Vekt inkludert emballasje (kg) 21,6
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Bruksområder
  • Melkekjøl
  • Overflaterengjøring
  • Storkjøkken
  • Stall og fjøs
