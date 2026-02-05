Høytrykksvasker HD 9/21 G
HD 9/21 G fra HD Gasoline Advanced-serien, er en selvforsynt og mobil høytrykksvasker med innebygget Honda-bensinmotor, som kan brukes uavhengig av strømforsyning.
Det ergonomiske rammekonseptet til den bensindrevne kaldtvannsvaskeren, HD 9/21 G i HD Gasoline Advanced-serien, byr på maksimal mobilitet. Maskinen er beskyttet av den robuste rammen og kan håndtere bruk under krevende forhold. Honda-bensinmotoren leverer pålitelig strøm i områder uten tilgang til strømnettet. Hvis det heller ikke er tilgang på vanntilførsel, kan maskinen suge opp vann direkte fra innsjøer eller dammer og fremdeles produsere et arbeidstrykk på 210 bar. En termostatventil og et vannfilter beskytter pumpen mot skader, selv i resirkuleringsmodus. EASY!Force-høytrykkspistolen benytter rekylkraften til høytrykksstrålen for å redusere holdekraften til null, og EASY!Lock-hurtigkoblingene gjør håndteringen fem ganger raskere enn vanlige skrukoblinger, uten å gi avkall på lang levetid. Maskinen er dermed svært behagelig å betjene. HD 9/21 G imponerer også med godt designet betjeningskonsept, oppbevaringsmulighet for tilbehørsdeler, punkteringfrie dekk og et stort antall utvidelsesmuligheter.
Egenskaper og fordeler
Maksimal uavhengighetUtrustet med pålitelig Honda- eller Yanmar-motor for bruk uten tilgang til strømnettet. Kan suge opp vann f.eks. fra innsjøer eller dammer for å bruke alternative vannkilder til rengjøring.
Optimal brukervennlighetDet ergonomiske rammekonseptet gjør det enklere å transportere maskinen på ujevnt underlag. Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen. Punkteringsfrie hjul garanterer en mobil maskin til enhver tid.
Svært fleksibelRamme med maljer (tilleggsutstyr) for pålitelig beskyttelse av maskinen ved løfting med kran. Slangetrommelsett for redusert klargjøringstid, er tilgjengelig som ekstrautstyr. Bærbar versjon med robust rørramme spesielt designet for malere og murere (HD 728 B).
For de tøffeste jobbene
- Robust ramme for daglig bruk i tøffe omgivelser
- Stort vannfilter som beskytter pumpen.
- Termostatventil for beskyttelse av pumpen mot overoppheting i resirkuleringsmodus.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|200 - 850
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|10 - opptil 210 / 1 - opptil 21
|Maks. trykk (bar/mPa)
|270 / 27
|Inngangstemperatur (°C)
|60
|Vanngjennomstrøm
|1″
|Driftstype
|Bensin
|Motorprodusent
|Honda
|Motortype
|GX 340
|Antall samtidige brukere
|1
|Mobilitet
|vogn
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|72,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|80
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Høytrykkspistol: EASY!Force Advanced
- Høytrykkslange lengde: 15 m
- Høytrykkslange type: Premium kvalitet
- Høytrykkslange spesifikasjon: DN 8 315 bar
- Kraftdyse
Utstyr
- Trinnløs regulering av trykk og vanntilførsel på enheten
- Rengjøringsmiddelfunksjon: Oppsug
Bruksområder
- Bygg- og Anleggsbransjen (rengjøring og vedlikehold av fasader, rengjøring av anleggsmaskiner, kjøretøy og utstyr)
- Landbruk (rengjøring av landbruksmaskiner, kjøretøy og utstyr for landbruk og skogsdrift)
- Industri (rengjøring av utstyr)
- Vedlikeholdstjenester (vedlikehold av utendørsområder som torg og parkeringsplasser m.m.)
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.