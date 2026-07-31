PressurePro Skumrengjøringsmiddel, sur RM 59, 20l
For enkel fjerning av kraftige olje-, fett- og eggehviteholdige dannelser på fliser og konteinere. Skumteppet muliggjør lang virkningstid og gir intensiv effekt selv på loddrette flater.
Vår sure PressurePro Skumrengjøringsmiddel, sur RM 59 er fri for fargestoffer og dufter og inneholder en kraftig kombinasjon av naturlige maursyrer og sitronsyrer som på en pålitelig måte fjerner selv ekstremt gjenstridig forurensning når den samhandler med skumforsterkende overflateaktive stoffer. For å oppnå dette danner rengjøringsmidlet et stabilt skumteppe (selv på vertikale flater) med intensiv rengjøringskraft, som likevel er lett å skylle av. Rester av melkestein og ølstein, rust, fett, proteiner, kalk og annen mineralforurensning eller sprayrester, for eksempel av insektmidler, fjernes uten å etterlate spor. Med PressurePro RM 57, RM 58 og RM 59 tilbyr Kärcher en rekke skumrensere for høytrykksapplikasjoner i næringsmiddelindustrien, gastronomikjøkken, catering, kantiner, storkjøkken, slakterier, slakterier og bakerier med HACCP-samsvarssertifisering fra Institut Fresenius. Avhengig av krav og bruksformål er de egnet for rengjøring av overflater, vegger, gulv, transportstropper, maskiner, apparater, bokser, mattanker og fat samt kjølelager.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|2
|Vekt (kg)
|21,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|22
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Produkt
- Skumrengjøringsmiddel for høytrykk
- Oppløser tung kalk, rust, fett, protein og melkeflekker
- Skånsom virkning
- Produserer langvarig skum
- Meget gode skylleegenskaper
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P280a Bruk vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm.
- P302 + P352a VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
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- HD 17/15-4 St
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- PRO HD 600
- ProHD 200
- ProHD 400
- Xpert-HD 5/12 C
- Xpert-HD 7170
- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Melkekjøl
- Vegger, fliser
- Overflaterengjøring
- Meieritanker o.l.