PressurePro Skumrengjøringsmiddel, alkalisk RM 58, 20l

For grundig fjerning av næringsmiddelrester ogmeget kraftige olje-, fett- og eggehviteholdigedannelser på glaserte fliser, gulvfliser og konteinere. Skumteppet muliggjør lang virkningsttid og har konsistensen sørger for intensiv rengjøringseffekt også på loddrette flater.

Det sure rengjøringsmiddelet PressurePro Skumrengjøringsmiddel, alkalisk, NTA-fri RM 58 er fri for fargestoffer og dufter, og inneholder en kraftig kombinasjon av naturlige maur- og sitronsyrer som pålitelig fjerner selv ekstremt gjenstridig forurensning når den samvirker med skumforsterkende overflateaktive stoffer. For å oppnå dette, danner rengjøringsmiddelet et stabilt skumteppe (selv på vertikale flater) med intensiv rengjøringseffekt som likevel er lett å skylle av. Restene av melkestein, ølstein, rust, fett, proteiner, kalk og annen mineralforurensning eller sprayerester, for eksempel av insektmidler, fjernes uten å etterlate spor. Med PressurePro RM 57, RM 58 og RM 59 tilbyr Kärcher et utvalg skumrengjøringsmidler for høytrykksvaskere til bruk i matindustrien, gastronomi, catering, kantiner, storkjøkken, slakterbutikker, slakterier og bakerier med en HACCP-samsvarssertifisering fra Institut Fresenius. Avhengig av kravene og bruksformålet, egner de seg for rengjøring av overflater, vegger, gulv, transportbånd, maskiner, enheter, esker, matbeholdere og tønner, samt kjølelager.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 13,1
Vekt (kg) 21,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,2
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Bruksområder
  • Melkekjøl
  • Overflaterengjøring
  • Vegger, fliser
  • Meieritanker o.l.
  • Stall og fjøs
