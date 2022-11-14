Rengjøring av toalettfasiliteter og garderober

Dyptgående rengjøring av toalettfasiliteter

Veggfliser, vasker og speil, toalettskåler og urinaler, og tilhørende armaturer må rengjøres grundig med jevne intervaller. Rengjøringspersonalet må være spesielt oppmerksomme på at forskjellige materialer kan ha forskjellige reaksjoner på rengjøringsmidlene.

Overflatene skal ikke sprayes direkte med sure dyprensere, for å unngå at syrene trenger inn i sprekker og forårsaker skader på lang sikt. Rengjøringsmiddelet skal i stedet påføres kluten eller svampen. Armaturer skal bare rengjøres med ripefrie svamper (hvit overflate) for å unngå skader. Dette gjelder også for speiloverflater. For å unngå at det oppstår skader på armaturer etter lang tids bruk, må det sure rengjøringsmiddelet skylles godt av. Kalkavleiringer på kranluftere på vannutløpet skal skrues av og legges i en sur oppløsning natten over. Toalettseter og -lokk skal rengjøres med et universelt rengjøringsmiddel eller et alkoholbasert rengjøringsmiddel. Et surt rengjøringsmiddel kan endre fargen og forårsake flekker. Det er i så tilfelle ikke mulig å tilbakeføre fargen til det opprinnelige utseendet. Dører, dørkarmer og skillevegger skal rengjøres grundig med et universelt eller et alkoholbasert rengjøringsmiddel. I tillegg skal det bare benyttes svamper som ikke riper her.

Andre gjenstander som benker eller kleshengere vaskes manuelt med et basisk rengjøringsmiddel og en håndbørste. Området skylles deretter med rent vann og tørkes med en gul rengjøringsklut.