Rengjøring av toalettfasiliteter og garderober
Det er mange grunner til at det er nødvendig med grundig rengjøring av toalettfasiliteter. Mange steder er toaletter, dusjer og garderober hyppig brukt. Dette kan for eksempel være i offentlige bygninger, hoteller, restauranter, sportsarenaer og kjøpesentre. Når det gjelder toalettfasiliteter vil enkelte områder kommer i kontakt med huden til så og si alle besøkende. Dette kan være dørhåndtak, vannkraner og nedspylingsknapper på toalettene. På denne måten kan mikroorganiser bevege seg fra en person til neste. Dette kan du unngå ved å følge definerte rengjøringssekvenser.
Spesielle krav ved rengjøring av toalettfasiliteter
Hvis renholdet ikke er tilstrekkelig, kan mikroorganismer som bakterier og soppsporer forøke seg i raskt tempo takke være et fuktig og varmt miljø med mange småsprekker som fungerer som utmerkede gjemmesteder. Bakterier og sopp konsumerer organisk materiale, som døde hudceller. Smuss som kalk og såperester, urin, rust osv. er spesielt krevende å rengjøre. Ofte må det tas i bruk aggressive rengjøringsmidler som kan skade overflatematerialene. Du må ta hensyn til alle disse spesielle faktorene under rengjøringen. Det er viktig å både oppnå de nødvendige hygienestandardene og samtidig unngå å skade overflater, som fuger og armaturer.
Virus, bakterie eller sopp?
Uansett om det dreier seg om virus, bakterier eller sopp er noen av dem sykdomsfremkallende for mennesker. Smuss kan være en yngleplass for mikroorganiser til de finner veien inn i den menneskelige kroppen. Derfor er rengjøring viktig når det gjelder å holde en god hygienestandard.
Fargeteori: Fire farger øker sikkerheten
For å sikre trygt og hygienisk renhold og forebygge spredning av bakterier, har vi et fargesystem for forskjellige områder. Vi bruker fire farger som er lett å skille fra hverandre – rød, grønn, blå og gul. Hver farge brukes på ett spesielt område. Dette hindrer at en klut som har blitt brukt til å rengjøre toaletter, blir brukt på kjøkkenbenken. Fargene på rengjøringsutstyr som bøtter og kluter, er tilgjengelige i disse fargene. I tillegg har vi rengjøringsmidler som er basert på den samme fargepaletten.
Fargene gul og rød brukes til toalettfasiliteter:
Gult manuelt rengjøringsutstyr brukes til vasker, fliser, armaturer, oppbevaringsmøbler, speil, dusjer og badekar i toalettfasiliteter.
Rødt rengjøringsutstyr brukes til toaletter, urinaler og fliser i umiddelbar nærhet av toaletter/urinaler.
Rengjøringsmidler
Når du bruker sure rengjøringsmidler til å rengjøre forskjellige materialer i toalettfasiliteter, bør du vite hvilke spesifikke syrer rengjøringsmiddelet består av. Dette er fordi de forskjellige syrene har forskjellig virkning. En titt på sikkerhetsdatabladet kan hjelpe deg. Rengjøringsmidler med hydrogenklorid, metansyre og fosforsyre er spesielt aggressive. Til vedlikeholdsrengjøring bruker vi ofte rengjøringsmidler som forebygger kalkavleiringer, med amidosulfonsyre, metansulfonsyre og/eller sitronsyre, for å unngå å skade armaturer som dusjhoder, blandeventiler og kraner.
Sikkerhet ved rengjøring
Det er viktig å overholde vernetiltak når du håndterer rengjøringsprodukter for sanitæranlegg, og å følge regelverk som forebygger uhell. Du må benytte hansker og øyebeskyttelse. En tommelfingerregel: Bland aldri rengjøringsmidler, pass på den angitte doseringen, ikke bruk varmt vann. Dette kan gjøre at det dannes aerosoler og at rengjøringsløsninger blir mer aktive. Skyll godt med vann.
Dyptgående rengjøring av toalettfasiliteter
Veggfliser, vasker og speil, toalettskåler og urinaler, og tilhørende armaturer må rengjøres grundig med jevne intervaller. Rengjøringspersonalet må være spesielt oppmerksomme på at forskjellige materialer kan ha forskjellige reaksjoner på rengjøringsmidlene.
Overflatene skal ikke sprayes direkte med sure dyprensere, for å unngå at syrene trenger inn i sprekker og forårsaker skader på lang sikt. Rengjøringsmiddelet skal i stedet påføres kluten eller svampen. Armaturer skal bare rengjøres med ripefrie svamper (hvit overflate) for å unngå skader. Dette gjelder også for speiloverflater. For å unngå at det oppstår skader på armaturer etter lang tids bruk, må det sure rengjøringsmiddelet skylles godt av. Kalkavleiringer på kranluftere på vannutløpet skal skrues av og legges i en sur oppløsning natten over. Toalettseter og -lokk skal rengjøres med et universelt rengjøringsmiddel eller et alkoholbasert rengjøringsmiddel. Et surt rengjøringsmiddel kan endre fargen og forårsake flekker. Det er i så tilfelle ikke mulig å tilbakeføre fargen til det opprinnelige utseendet. Dører, dørkarmer og skillevegger skal rengjøres grundig med et universelt eller et alkoholbasert rengjøringsmiddel. I tillegg skal det bare benyttes svamper som ikke riper her.
Andre gjenstander som benker eller kleshengere vaskes manuelt med et basisk rengjøringsmiddel og en håndbørste. Området skylles deretter med rent vann og tørkes med en gul rengjøringsklut.
Bruke dampvaskere
En dampvasker eller en dampstøvsuger egner seg også til dyptgående rengjøring hvis det er plass nok til maskinen. Slike maskiner er en effektiv og tidsbesparende løsning takket være den høye rengjøringstemperaturen. De bidrar slik til å sikre god hygiene og bekjempe bakterier og virus. Dampen kommer ut i svært små dråper, og avhengig av maskintypen, med en temperatur på 100 °C og et trykk på 3 til 8 bar.
Det er ikke bare mulig å rengjøre vegger, gulv og møbler effektivt, men dampen når også områder som er vanskelig tilgjengelig, som gummifolder og sprekker. Damprengjøring er også spesielt godt egnet for delikate overflater som treverk.
Rengjøring av dusjer
Før du bruker et surt rengjøringsmiddel må sementfugene først fuktes med vann for å forebygge skader. For å fjerne smuss fra veggfliser, som rester etter kremer og oljer, kalkrester eller såpeavleiringer, vaskes området i deler med en sur dyprenser. Deretter skylles området med rikelig med vann etter at smusset er løsnet. I virketiden til rengjøringsmiddelet skrubbes området med en grønn håndpad for å løsne smusset. Virketiden er avhengig av graden av tilsmussing.
Etter skylling bruker du en gummiskrape for å fjerne vannet fra flisene. Alternativt kan en vindus- og overflatevasker benyttes. Svart mugg i fuger kan fjernes med hydrogenperoksid. I tilfeller med inngrodd mugg må hele silikonfugen byttes ut.
Til store dusjområder vil det være økonomisk å bruke en høytrykksvasker med skumenhet. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel, bør det påføres med kaldtvannsmodeller siden det kan reagerer mer aggressivt med varmt vann.
Høytrykksvaskeren er ikke bare egnet for å rengjøre dusjer. Den kan også brukes til å rengjøre store områder i for eksempel offentlige toaletter. Til dette formålet er det anbefalt å bruke en batteridrevet maskin som kan brukes uavhengig av strømnettet.
Rengjøring av gulv
I dag brukes ofte fliser av fint steintøy til toalettfasiliteter. Dette er fordi de har en mikorporøs struktur på grunn av måten de lages. De har dermed gode antiskli-egenskaper, noe som er svært viktige i våtrom (sklifare på grunn av fuktighet). De har også høy motstandsdyktighet mot syrer og baser og er tilgjengelig i de fleste farger og overflateteksturer (fra slipt, polert, matt eller teksturert til naturlig steinfinish).
Rengjøring av fine steintøyfliser
Fine steintøyfliser er pene og populære gulvtyper, som skiller seg ut takket være robuste og sklisikre egenskaper. De opptar heller ikke mye fuktighet. Dette er et moderne og trygt designelement, og det er vanskelig å forestille seg det brede spekteret av gulv uten steintøy.