Rengjøring av parkeringsplasser, gangveier og utendørsområder
Uansett hvor du skal, enten det er på restaurant, i butikken, møbelforretningen, til legen eller museet, vil det første du gjør være å parkere bilen på parkeringsplassen og gå til bygningen. Det er flere måter å gjøre et godt inntrykk fra første øyeblikk, forebygge risikoen for uhell og hindre smuss fra å bli ført med inn fra utsiden.
Feie utendørsområder og fjerne løs smuss
Støv og løs smuss bør fjernes fra parkeringsplassen og inngangsområdet, enten med en feiestøvsuger eller sitte-på maskin avhengig av størrelsen på området. Støvsugefunksjonen hindrer at smuss blir virvlet opp for senere å legge seg på parkerte biler eller møbler som benker.
For små områder på opptil 300 kvadratmeter kan du bruke en manuell feiemaskin med en smusskapasitet på opptil 42 liter.
For middels store områder på opptil 1000 kvadratmeter kan du bruke en gå-bak feiestøvsuger med fremdrift, oppsugefunksjon og et filtersystem, blant andre funksjoner.
For større områder på over 1500 kvadratmeter vil en sitte-på feiestøvsuger fungere best. Disse maskinene har stor beholderkapasitet, og noen av dem har et hydraulisk tømmesystem. Feiebiler er også et alternativ for svært store parkeringsplasser.
Den klassiske sitte-på feiemaskinen
Det er store forskjeller mellom de forskjellige feiemaskinene. Valg av maskintype og tilbehør er avhengig av overflaten som skal rengjøres, type smuss, størrelsen på området og avstandene som skal dekkes. Den klassiske sitte-på feiemaskinen har tradisjonelt sett et begrenset bruksområde dvs. for enkeltområder, som parkeringsplasser eller utendørsområder utenfor flerbrukshaller. I tillegg er maskinens sidebørster godt egnet til å feie langs kanter og hjørner. Det innsamlede veistøvet plukkes så opp av hovedvalsebørsten. Feiemaskinen kan oppnå arbeidshastigheter på opptil 14 km/t slik at arbeidet kan utføres raskt og effektivt.
Feiebiler og feiestøvsugere
Om maskinen skal drives med batteri, gass, bensin eller diesel kommer an på bruksområdene. For eksempel kan små områder rengjøres med batteridrevne maskiner. Slike maskiner har en begrenset fremdrift, og er derfor ikke spesielt godt egnet for bratte områder. Feiebiler og feiestøvsugere bruker sidebørstene til å feie opp smuss som så støvsuges opp med sugemunnstykket. Disse maskinene kan brukes til å raskt rengjøre store områder, og de kan også håndtere større deler av veier, og når hastigheter på opptil 40 km/t. I tillegg kan feiebiler brukes året rundt, siden førerhuset gir brukeren god komfort med funksjoner som blant annet klimaanlegg.
Fra feiemaskinens tilbehør til filtrene
Det er svært viktig å bruke riktig valsebørste for å oppnå ønsket rengjøringskvalitet. Harde valsebørster plukker opp større og tyngre smuss på en mer effektiv måte og er også godt egnet ved fuktige forhold eller på svært grove underlag. På den andre siden er myke valsebørster best egnet til store mengder fint støv og lett rusk, fordi de virvler opp mindre støv under arbeidet. Vi anbefaler spesielt å bruke en myk valsebørste på jevne og delikate gulv. Det er ikke bare hovedvalsebørstene som har buster i forskjellige hardhetsgrader. Dette gjelder også for sidebørstene.
Det er også flere metoder du kan benytte i arbeidsprosessen, for å hindre at støv blir virvlet opp.
For spesielt tørre og støvete overflater er det anbefalt å deaktivere sidebørstene og bare arbeide med hovedvalsebørsten. Hvis det ikke er mulig å deaktivere sidebørstene, er det å redusere hastigheten en annen måte å begrense mengden støv som virvles opp på. Du kan i tillegg binde eller redusere mengden støv ved å velge ekstrautstyr for maskinen, som vannpåleggingssystemer, sidebørstedeksel eller hastighetsregulering for sidebørster.
Mange tenker ikke på at feiestøvsugere også kan brukes når det regner, uten at fuktigheten skader filteret for rengjøring av utslippsluften.
Når luften er tørr, sørger dette filteret for at færre støvpartikler slipper ut i de omliggende områdene. Når det regner, kan du enten slå av viften eller benytte et bypassystem for å lede luften rundt filteret. Regnet binder støvet, og dette skaper ikke problemer for luftutslippet./p>
Vi anbefaler også å bruke en elektrisk løvblåser for å håndtere løv om høsten. Disse er enkle å betjene. De genererer heller ikke mye støy, så de forstyrrer ikke noen.
Sitte-på feiemaskiner har også nyttig tilbehør for å få kontroll på store mengder løv. Slikt utstyr består for eksempel av et eget innsamlingssystem for løv, med stor kapasitet.
Våtrengjøring av utendørsområder
Du kan velge mellom flere alternativer når du skal våtrengjøre. Valgene består blant annet av vasking med lavt, middels eller høyt trykk, skrubbing med børster og varmtvannsrengjøring. Det er viktig å definere de vanligste bruksscenariene. Er denne teknikken best egnet til å utføre daglig rengjøring av gangveier eller er den bedre egnet til å fjerne smuss med oljeinnhold? Hvilke metoder egner seg til hvilke bruksområder, og er det noen gang det er bedre å kontakt en seviceleverandør?
Vask: Ønsket resultat er avgjørende for hvilket trykk som brukes
Feiebiler med vaskestenger brukes ofte når du skal vaske. Manuelt betjente maskiner som høytrykksvaskere er et annet alternativ. Det er uansett viktig å velge riktig dyse og justere trykket etter behovet. Til grovrengjøring bruker vi ofte et trykk på opptil 12 bar. Dette lar deg binde store mengder støv eller skylle søle av veier etter en storm. De tilgjengelige løsningene er relativt prisgunstige, men krever mye vann og et tilstrekkelig tankvolum.
Rengjøring med middels trykk er et alternativ for mange bruksområder. Det har vist seg at et trykk på opptil 40 bar egner seg godt til vedlikeholdsrengjøring av veier og fortau. Det er imidlertid ikke mulig å utføre dyptgående rengjøring på denne måten, fordi vanntrykket er for lavt.
Vi benytter ofte høytrykksrengjøring til svært krevende rengjøringsoppgaver, slik som intensiv rengjøring av gater etter arrangementer. Vannet kan da trenge dypt inn i porene i overflaten med et trykk på opptil 250 bar og sørge for en grundig rengjøring. I tillegg forbrukes det mindre vann enn ved vasking med lavt eller middels trykk.
En kaldtvannsvasker kan også nyttes til dette formålet.
Denne maskinen kan fjerne gjenstridige flekker og tilsmussing, for eksempel forårsaket av mose, lav, fugleavføring og matrester. Du må imidlertid passe på et det er tilstrekkelig vann tilgjengelig for å løsne og fjerne smusset.
Effektivt og allsidig: Rengjøring med diskbørster
Våtrengjøring med børster blir stadig mer populært for uteområder, siden behovet for denne typen rengjøring øker. I noen tilfeller er det et ønske om å beskytte gateoverflater av høy kvalitet mot slitasje, og å vedlikeholde dem så bærekraftig som mulig.
Til innendørs rengjøring kan vi bruke både diskbørster og valsebørster, men til rengjøring utendørs benyttes hovedsaklig diskbørster. De slites ikke like fort, har høy arealkapasitet og kan også brukes med lav rotasjonshastighet og lavt kontakttrykk. Du kan i tillegg benytte rengjøringsmidler og fjerne skittenvannet for å få best mulig rengjøringsresultat.
Til rengjøring i bykjernen byr feiebiler på flere fordeler når det gjelder fleksibilitet, rask tilgjengelighet og allsidige bruksområder. Takket være god manøvrerbarhet, transporthastighet, bakkeklaring og firehjulstrekk blir de ofte foretrukket fremfor større maskiner beregnet på industrielle bruksområder.
Når du skal kjøpe rengjøringsmaskiner, er det spesielt lurt å se etter maskiner som har et bredt bruksområde og som kan brukes hele året. Maskinene bør kunne feie og rengjøre med vann, og det må være enkelt å bytte mellom forskjellig utstyr. På denne måten kan du veksle mellom å skrubbe og feie for å oppnå ønsket nivå av renhet.
Hvis det er nødvendig å bruke rengjøringsmiddel, kan det være lurt å kontakt forhandleren eller søke teknisk råd hos produsenten for å finne riktig kombinasjon av børster og rengjøringsmidler tilpasset underlagets tilstand og smussgrad.
Til spesielt krevende oppgaver: Rengjøring med varmt vann
Manuell rengjøring med varmtvannsvaskere egner seg for en rekke overflater og til fjerning av forskjellige smusstyper. Dette kan for eksempel være effektiv rengjøring av organisk missfarging, voksende ugress, smuss forårsaket av utslipp, samt mat- og drikkerester og flekker etter matvarer.
Hvis du for eksempel trenger høy arealkapasitet til rengjøring av gulv, bør du ikke bare vurdere arbeidstrykket, men også se på strømningsvolumet til maskinen. En overflatevasker er et godt ekstrautstyr og kan også fjerne skittent vann, avhengig av modellen.
Du kan forbedre feiemaskinens allsidighet og bruksområdene ytterligere ved å velge riktig maskintype. Det finnes for eksempel varmtvannsvaskere tilgjengelig med elektrisk motor eller med forbrenningsmotor. I tillegg kan du velge små, mobile maskiner eller store trailerløsninger. Trailermaskiner har diesel- eller bensinmotorer og tilstrekkelig store vanntanker til at du kan arbeide uavhengig opptil én time, avhengig av maskinen.
Sikkerhet først: Hva du bør se etter
Det er svært viktig at de forskjellige rengjøringsteknikkene utføres korrekt for å unngå arbeidsuhell. Det er derfor viktig å være oppmerksom på risikoene. Disse inkluderer:
- Bruk av lavt trykk (opptil 12 bar) er ufarlig, men det kan oppstå vevsskader hvis trykkstrålen kommer i kontakt med kroppen ved middels (opptil 40 bar) og høyt trykk (opptil 250 bar).
- Vær forsiktig når du håndterer børster ved feiing og skrubbing. Du må benytte egnet vernetøy, fordi børster med høy hardhet kan forårsake kutt.
- Hvis du bruker rengjøringsmidler, vil forholdsreglene variere avhengig av konsentrasjonen, pH-verdien og overflateaktive stoffer. Du må alltid helle vann i beholderen før du heller i rengjøringsmiddelet og sørge for at du benytter egnet verneutstyr når du håndterer rengjøringsmidler. Dette hindrer rent konsentrat fra å sprute oppover og komme i direkte fysisk kontakt, noe som kan føre til skader.
Fjerning av tyggegummi
Tyggegummi som er godt tråkket ned i underlaget er vanskelig og tidkrevende å fjerne. Det finnes maskinløsninger, slik som høytrykksvaskere og mobile dampvaskere, som kan hjelpe til med denne arbeidskrevende oppgaven. Hvis du bruker en høytrykksvasker, må du sørge for at det er vann- og strømtilkoblinger tilgjengelig. Pass også på at slanger og ledninger ikke utgjør en snublefare. Området som rengjøres må sperres av, slik at det rengjøringsprosessen ikke utgjør en fare.
Maskiner til fjerning av tyggegummi gjør det mulig å arbeide uavbrutt over lengre tid. Det er ikke behov for like omfattende sikkerhetstiltak, og maskinen har flere bruksområder.
Rengjøringsmiddelet varmes opp i maskinen og sprayes på tyggegummien. Etter en virketid på bare tre til fire sekunder kan tyggegummien fjernes med vanndamp og børsten på munnstykket. Til slutt anbefales det at du bruker en feiemaskin for å feie opp eventuelle løsnede rester etter tyggegummien.
Fjerning av ugress
Ugress sprer seg i varierende grad på offentlige plasser, gangveier og parkeringsplasser. Hvor kraftig de sprer seg avhenger av underlaget. Nesten ingen typer ugress greier å trenge gjennom godt forseglede asfaltoverflater, mens hellelagte områder er mye mer utsatt for ugress.
Hvis du vil hindre at ugress sprer seg, kan du gi dem dårlige vokseforhold. Ugress vokser fra pollen som slår seg ned i støv og smuss. De spirer og vokser til løvetann, tistler osv. Regelmessig feiing er den mest effektive måten å holde ugresset under kontroll på. Feiing fører også til av overflatene er godt vedlikeholdt, og det blir mindre støvforurensning. Dette kan imidlertid være krevende både når det gjelder behov for maskineri og personell.
For å fjerne eksisterende ugress kan du bruke forskjellige metoder. Avhengig av graden av vekst kan du bruke blant annet varmluft, varmt vann, vanndamp eller en ugressbørste. Disse metodene kan for eksempel gjennomføres med en egnet varmtvannsvasker eller en feiebil med egnet utstyr. I tillegg bør du være oppmerksom på ugressets naturlige voksesyklus, slik at arbeidet kan utføres til riktig tidspunkt.
Fjerne ugress
Det er en stor utfordring å håndtere ugress på riktig måte. Det er kjemiske produkter på markedet, men de er ofte også skadelige for miljøet og kan bare brukes på en begrenset måte på offentlige områder. Løvetann og tistler kan for eksempel fjernes helt ved å bruke varmt vann uten noen form for ugressmiddel. Denne fremgangsmåten beskytter både miljøer og overflater.
Vedlikehold av grøntområder
Når det gjelder vedlikehold av grøntområder, så dreier mye av arbeidet seg om å klippe gressplener. Uavhengig av ønsket klippehøyde og -frekvens er det viktig å ikke klippe for lavt. Det vokser blader på gresstråene, og de transporterer fuktighet fra røttene til toppen av bladene. Hvis de klippes av, vil gresset visne og dø.
Store grøntområder som er lett tilgjengelig, kan vedlikeholdes raskt, effektivt og ergonomisk med feiemaskiner med egnet størrelse, kombinert med egnet utstyr til bruksområdet. For mindre områder eller områder som er vanskelige å nå, benyttes oftest gå-bak maskiner.
Batteridrevne, håndholdte maskiner brukes nå ofte til å forme trær og busker. Slike maskiner kan brukes til mange vedlikeholdsoppgaver. Og batteridrevne gresstrimmere, motorsager, løvblåsere og hekksakser gir brukeren flere fordeler. De er for eksempel opptil 50 prosent stillere og produserer ikke utslipp. Avhengig av produsenten genererer de også opptil 80 prosent mindre vibrasjoner, noe som gjør dem mer ergonomiske for hverdagsbruk, og de har slik mindre innvirkning på brukerens blodsirkulasjon. I tillegg gjør maskinens kompakte design det mulig å arbeide presist i trange og ukurante områder.
Vedlikehold av grøntområder
Klippe plener, forme store gressområder, holde orden på trær og hekker: Listen over oppgaver for landskapsarbeid og utendørs vedlikehold er lang. Kraftige batteridrevne maskiner er tilgjengelige på markedet for mange oppgaver, fra gresstrimmere til beskjæringsutstyr montert på lanser og hekksakser. Det finnes i tillegg forskjellige typer klippere som kan monteres på redskapsbærere, bærekraftige alternativer til fjerning av ugress og sikkerhetsstøvsugere som kan bidra til å bekjempe eikeprosesjonsspinneren.