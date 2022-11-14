Rengjøring av parkeringsplasser, gangveier og utendørsområder

Effektivt og allsidig: Rengjøring med diskbørster

Våtrengjøring med børster blir stadig mer populært for uteområder, siden behovet for denne typen rengjøring øker. I noen tilfeller er det et ønske om å beskytte gateoverflater av høy kvalitet mot slitasje, og å vedlikeholde dem så bærekraftig som mulig.

Til innendørs rengjøring kan vi bruke både diskbørster og valsebørster, men til rengjøring utendørs benyttes hovedsaklig diskbørster. De slites ikke like fort, har høy arealkapasitet og kan også brukes med lav rotasjonshastighet og lavt kontakttrykk. Du kan i tillegg benytte rengjøringsmidler og fjerne skittenvannet for å få best mulig rengjøringsresultat.

Til rengjøring i bykjernen byr feiebiler på flere fordeler når det gjelder fleksibilitet, rask tilgjengelighet og allsidige bruksområder. Takket være god manøvrerbarhet, transporthastighet, bakkeklaring og firehjulstrekk blir de ofte foretrukket fremfor større maskiner beregnet på industrielle bruksområder.



Når du skal kjøpe rengjøringsmaskiner, er det spesielt lurt å se etter maskiner som har et bredt bruksområde og som kan brukes hele året. Maskinene bør kunne feie og rengjøre med vann, og det må være enkelt å bytte mellom forskjellig utstyr. På denne måten kan du veksle mellom å skrubbe og feie for å oppnå ønsket nivå av renhet.

Hvis det er nødvendig å bruke rengjøringsmiddel, kan det være lurt å kontakt forhandleren eller søke teknisk råd hos produsenten for å finne riktig kombinasjon av børster og rengjøringsmidler tilpasset underlagets tilstand og smussgrad.