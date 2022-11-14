Starte opp i bransjen med selvbetjente vaskeanlegg
En investering i et selvbetjent vaskesystem krever god planlegging enten du skal kjøpe et system med én vaskeplass eller et helt anlegg for flere kjøretøy. Her inngår alt fra å velge riktig sted og beregne kostnadene, til anleggets størrelse og utstyr. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke faktorer du bør ta hensyn til for å finne en lønnsom løsning tilpasset dine behov.
Alle som planlegger å starte i bransjen med selvbetjente vaskeanlegg bør på forhånd skaffe seg oversikt over
plasseringen, kostnadene og lønnsomheten. Vi har erfarne systemoperatører som kan gi deg råd i planleggingsfasen.
Finne riktig sted
Et optimalt sted for selvbetjente vaskesystemer er for eksempel et mye besøkt industriområde i nærheten av et supermarked. En slik plassering vil sørge for mye besøk på anlegget. Hvor mange som er bosatt i området rundt det planlagte stedet er ikke avgjørende for valg av sted. Antallet registrerte kjøretøy i det angitte området er mye viktigere. Som regel er størrelsen på den potensielle kundekretsen omtrent fem til ti kilometer rundt stedet. I tillegg må eventuelle konkurrenter vurderes når du velger plassering. Du bør derfor ta hensyn til hvor mange bilvaskesystemer som allerede er tilgjengelige i nærheten.
Planlegging av stedet
Når du har funnet stedet, er det viktig med optimal planlegging av hvordan det tilgjengelige området skal brukes. For eksempel må du bestemme hvor mange vaskeplasser du har plass til. Det kreves et areal på rundt 30 kvadratmeter for hver vaskeplass. I tillegg må du ha plass til det tekniske rommet som utgjør ytterligere 30 kvadratmeter. For et anlegg med tre vaskeplasser og en støvsugerplass, bør du derfor beregne et areal på minst 1500 kvadratmeter. Du må også ta hensyn til innkjørings- og utkjøringsområder. Det er anbefalt å bruke gjennomkjøringsplasser, slik at biler kan kjøre inn i vaskeplassene fra den ene siden og ut på den andre siden.
Begrenset plass: kompakte selvbetjente vaskesystemer
For steder med begrenset plass, er kompakte og individuelt konfigurerbare vaskesystemer med én eller to vaskeplasser egnet. Disse tillater installasjon av et komplett selvbetjent vaskesystem på minimalt med plass. For bensinstasjoner gir slike anlegg en lønnsom tilleggsinntekt.
Oversikt over investeringer og driftskostnader
Det er flere parametere som har en innvirkning på hvor stor investering som kreves for å anskaffe selvbetjente vaskesystemer. Faktorene spenner fra plasseringen av stedet og mulige bygningstiltak, samt størrelsen på anlegget. Når en analyse av potensialet gjennomføres, vurderes disse temaene i detalj i henhold til hver unike situasjon, av produsenten og kunden.
Når det gjelder kostnader, må det skilles mellom de faste kostnadene (inkludert eiendoms- eller personalkostnader) og variable kostnader for driften av det selvbetjente anlegget. Disse kostnadene inkluderer utgifter til vann, elektrisitet, forbruksvarer, oppvarming, gass og avfallshåndtering.
Bærekraft og selvbetjente vaskesystemer
Når et selvbetjent vaskesystem skal kjøpes inn, bør det alltid tas hensyn til anleggets bærekraft og evne til ressursbesparelse. En mulighet for kostnadsreduksjon er for eksempel å bruk et solcellesystem, hvor eieren selv produserer den nødvendige strømmen. Et annet alternativ for å redusere kostnader og spare vann er å benytte et system for biologisk vannbehandling, der resirkulert vann eller regnvann brukes i det selvbetjente vaskesystemet.
Lønnsomme selvbetjente vaskestasjoner: valg av utstyr og programmer
Antall selvbetjente vaskeplasser avhenger av stedet, ledig plass og selvfølgelig eierens målsetting og intensjoner. For å tilfredsstille alle behov tilbyr mange produsenter et bredt spekter av modulbaserte løsninger for det selvbetjente anlegget. Det er avgjørende å finne den rette løsningen for de ulike behovene – fra høytrykksvaskestasjoner med én vaskeplass, til store vaskeanlegg. Du kan også få en lønnsom tilleggsinntekt ved å montere selvbetjente støvsugere og matterensere.
Velge et program
Antall forventede vasker avhenger av ulike faktorer. En viktig faktor er utvalget av programmer som er tilgjengelig for bilvaskens kunder. Når det gjelder selvbetjente vaskesystemer, kan det vanligvis tilbys mange programmer – i tillegg til forprogrammer for spyling av felger eller insektsfjerning, er en høytrykksvasker og vaskebørster et must. I tillegg er det programmer for skylling med avsaltet vann, som tillater flekkfri tørking. En praktisk plassering av programmene på kontrollterminalen og forslag til trinnvise sekvenser for eksklusive og premium vasker, hjelper bilvaskens kunder ytterligere og gjør driften lettere.
Tidsintervaller og priser
I tillegg til programutvalg skal også tidsintervaller og kostnader for de enkelte vaskeprogrammene spesifiseres slik at de blir lønnsomme.
For rengjøring med høytrykk og børster anbefales en tidssyklus på 120 sekunder. For programmer som felgrengjøring er 60 sekunder tilstrekkelig.
Betalingssystem: fra mynter til kontaktløs betaling
Det finnes ulike muligheter og systemer for å betale for bilvask i selvbetjente vaskeanlegg: mynter, kortbetaling, vaskekort fra bedrifter eller mobiltelefoner. Imidlertid er bruken av kontantløse betalingsmåte en tydelig trend. I tillegg til myntløsninger kan derfor som regel også eksterne betalingssystemer kobles til. Det er dermed mulig å betale via RFID (kundekort) eller med EC/kredittkort. Systemer som tillater kontantløs betaling kan ofte også ettermonteres.
Fordeler med kontantløse betalingssystemer
Eieren drar nytte av de digitale systemene, som samler mer informasjon om kundenes vaskeatferd. Evalueringen av sentrale nøkkeltall gir også en god oversikt over kapasitetsutnyttelsen og den økonomiske levedyktigheten til de enkelte bensinstasjonene. Kontantløse systemer reduserer også risikoen for tyveri.
For kundene er fordelene klare. Betalingsprosessen blir betydelig raskere og mer praktisk, da det ikke kreves småpenger og det ikke er noe behov for å veksle penger.