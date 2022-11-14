Starte opp i bransjen med selvbetjente vaskeanlegg

Oversikt over investeringer og driftskostnader

Det er flere parametere som har en innvirkning på hvor stor investering som kreves for å anskaffe selvbetjente vaskesystemer. Faktorene spenner fra plasseringen av stedet og mulige bygningstiltak, samt størrelsen på anlegget. Når en analyse av potensialet gjennomføres, vurderes disse temaene i detalj i henhold til hver unike situasjon, av produsenten og kunden.

Når det gjelder kostnader, må det skilles mellom de faste kostnadene (inkludert eiendoms- eller personalkostnader) og variable kostnader for driften av det selvbetjente anlegget. Disse kostnadene inkluderer utgifter til vann, elektrisitet, forbruksvarer, oppvarming, gass og avfallshåndtering.