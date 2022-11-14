Økonomisk drift av bilvaskemaskiner
Å holde kjøretøyet rent prioriteres høyt for mange bileiere. De besøker derfor regelmessig steder hvor de kan vaske og utføre vedlikeholdsarbeid på kjøretøyet. Derfor kan portalvaskeanlegg være en lønnsom tilleggsinntekt for bilverksteder, bensinstasjoner og bilforhandlere. Kostnadseffektive og miljøvennlige systemer vil være en god løsning for alle.
Den lønnsomme måten å starte i bilvaskbransjen
Portalvaskeanlegg kan være en lønnsom rengjøringsløsning for bilverksteder, bilforhandlere og bensinstasjoner. Vaskesystemets størrelse og utstyr må imidlertid tilpasses optimalt til målgruppen og antall kjøretøy som skal vaskes daglig. Hvis et portalvaskeanlegg skal brukes av allmennheten, må det utføres en grundig analyse av stedet.
Den første avgjørelsen er om vaskeanlegget skal brukes til bedriftens egne formål, eller om det skal være tilgjengelig for kunder?
Når du kjøper et portalvaskeanlegg, er et av de viktigste spørsmålene lønnsomhet. Først og fremst må du bestemme om portalvaskeanlegget skal brukes utelukkende til firmaets egne vaskeformål eller i tillegg som en tjeneste tilgjengelig for allmennheten.
Til firmaets egne vaskeformål
Dersom det primært skal brukes til en bilforretnings egne vaskeformål, avhenger størrelse og teknisk utformingen av salgstallene for nye og brukte biler. For bilverksteder avhenger disse faktorene derimot av antall kundebiler som håndteres.
Tips: I begge tilfeller må eksisterende tredjepartsanlegg i nærområdet tas med i betraktningen når lønnsomheten beregnes.
Anlegg tilgjengelig for kunder
For anlegg som er tilgjengelig for allmennheten, er lønnsomheten og valg av vaskesystem i utgangspunktet avhengig av forventet antall bilvasker. Det trengs en grundig analyse av stedet for å fastslå dette.
Grundig analyse av stedet er nødvendig for en lønnsom rengjøringsvirksomhet
Hvis et vaskesystem er tilgjengelig for bruk av allmennheten, må det utføres en grundig analyse for å kunne drive systemet kostnadseffektivt. I tillegg til å velge riktig sted er det viktig å ta hensyn til de strukturelle og tekniske forholdene samt finansieringsalternativer. En lønnsomhetsvurdering må utføres for å avgjøre den optimale størrelsen på systemet og utstyret.
1. Antall kjøretøy, infrastruktur og konkurranse
For å estimere antall kjøretøy som kommer til å benytte anlegget, er det først nødvendig å analysere trafikkfrekvensen på stedet, infrastrukturen innenfor en omkrets på ti kilometer og den regionale konkurransen.
Steder som ligger ved siden av hovedveier, rett ved siden av kjøpesentre eller i nærheten av byer eller bysentrum er mye besøkte. Det må også tas hensyn til antall innbyggere per kvadratkilometer i nærområdet, områdets sosiale struktur, samt antall og typer registrerte biler i området. Denne informasjonen er tilgjengelig hos vegvesenet.
Det gjennomsnittlige antallet bilvasker per måned som regnes ut basert på denne informasjonen, må imidlertid ikke likestilles med maksimalt antall bilvasker for en portal. Dette tallet er kun en gjennomsnittlig referanseverdi som ikke tar hensyn til topper etter perioder med dårlig vær eller køer av andre årsaker.
Merk:
Kommunale grunnvanns- og miljøforskrifter har en viss betydning for hvordan et vaskesystem brukes. Enkelte steder er det for eksempel ikke tillatt å vaske bilen ute på gaten, slik at grunnvannet ikke blir forurenset med rengjøringsmidler. Hvis slike lover håndheves strengt av kommunene, kan du forvente at et enda større antall kjøretøy vil besøke portalvaskeanlegget.
2. Strukturelle og tekniske forhold – byggetillatelser, støysikring, vanngjenvinning osv.
De strukturelle og tekniske forholdene må deretter undersøkes på stedet.
3. Beregning av vedlikeholdskostnader
Med tanke på amortiseringen bør du definitivt ikke glemme vedlikeholdskostnadene når du planlegger et vaskesystem. Prisberegningen for de tilgjengelige vaskeprogrammene må være lønnsom i forhold til vedlikeholdskostnadene for teknologien, kostnadene for vaskekjemikalier og personalets lønn. Denne beregningen inkluderer også kostnadene til forberedelser, for eksempel hvis en høytrykksvasker brukes sammen med rengjøringsmidler.
4. Finansiering
Til slutt må det tas hensyn til finansieringstypen. I tillegg til de vanlige lånene finnes det generelt også et leasingalternativ for alle bevegelige vaskesystemdeler. Leasing kan være et godt alternativ til innkjøp, spesielt hvis portaldeler skal oppgraderes regelmessig. Da trenger du ikke låne et like stort beløp.
5. Pålitelig teknologi og service
Når du kjøper et portalvaskeanlegg, bør du derfor også fokusere på påliteligheten til teknologien. Tross alt vil selv det beste vaskesystemet ikke tjene penger hvis det stopper i flere dager på grunn av en teknisk feil.
Det er optimalt hvis alle de elektriske komponentene oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Lukkede energikretsløp, vannavstøtende betjeningselementer og sikkerhetsanordninger for kortslutning eller nødstopp er nå en kvalitetsstandard. I tillegg bidrar profesjonelt utformede instruksjoner, en omfattende bruksanvisning og tydelig plasserte tekniske komponenter til å spare kostnader.
Produsentens service er også viktig i denne forbindelse. Med kundeservice over hele landet kan serviceteknikere være på stedet innen 24 timer. Dette sammen med rask innkjøp av reservedeler, sikrer minimale nedetider og vedlikeholdstider. I tillegg til disse tjenestene finnes det også inspeksjons- og vedlikeholdsavtaler, en hotline og regelmessig utsending av informasjon.