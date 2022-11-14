Økonomisk drift av bilvaskemaskiner

1. Antall kjøretøy, infrastruktur og konkurranse

For å estimere antall kjøretøy som kommer til å benytte anlegget, er det først nødvendig å analysere trafikkfrekvensen på stedet, infrastrukturen innenfor en omkrets på ti kilometer og den regionale konkurransen.

Steder som ligger ved siden av hovedveier, rett ved siden av kjøpesentre eller i nærheten av byer eller bysentrum er mye besøkte. Det må også tas hensyn til antall innbyggere per kvadratkilometer i nærområdet, områdets sosiale struktur, samt antall og typer registrerte biler i området. Denne informasjonen er tilgjengelig hos vegvesenet.

Det gjennomsnittlige antallet bilvasker per måned som regnes ut basert på denne informasjonen, må imidlertid ikke likestilles med maksimalt antall bilvasker for en portal. Dette tallet er kun en gjennomsnittlig referanseverdi som ikke tar hensyn til topper etter perioder med dårlig vær eller køer av andre årsaker.