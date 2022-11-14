Renhold i kommersielt fiske

I tillegg til mindre fiskebåter blir de store dyphavstrålerne, også kalt fangstbåter eller fabrikkskip, stadig viktigere. De er utstyrt med et komplett system for bearbeiding ombord, både for umiddelbar sløying og videre foredling av fangsten ute på havet. Det vil si alt som kreves for å sløye, rense og filetere fisken samt pakke den og fryse den direkte ombord.

På disse skipene er det nødvendig å rengjøre fiskeutstyret etter endt arbeidsdag, og det finnes alltid en risiko for at bakterier og smittestoffer kan introduseres i de ulike foredlingstrinnene. På grunn av størrelsen på fartøyene og de strenge hygienekravene, vil stasjonære høytrykksvaskere være det opplagte valget på disse fartøyene. De kan brukes med både kaldt og varmt vann. Dessuten kan enhetene tilpasses kundens behov gjennom individuelle konfigurasjoner og et stort utvalg med tilbehør. Hvis det er behov for enheter som skal brukes for rengjøring forskjellige steder ombord på skipet, er det anbefalt å installere flere, fastmonterte tappepunkter. Et rørsystem og en sentral forsyningsenhet gjør at de stasjonære enhetene kan betjenes på forskjellige steder av flere brukere samtidig. En annen fordel med stasjonære høytrykksvaskere er at utstyret, som høytrykkspistoler, skumleggere o.l. forblir på sine faste plasser. Det betyr at det ikke er noen fare for krysskontaminering fra skitne hjul eller slanger sammenlignet med mobilt utstyr. Dessuten er det tidsbesparende, fordi rengjøringen av mobilt, kommersielt fiskeutstyr tar lang tid. Den sentrale forsyningsenheten er installert utenfor det desinfiserte området og forsyner punktet med høytrykk via rørledninger. Derfor er det mulig å utføre service og vedlikeholdsarbeid uten å oppholde seg i området der fisken foredles, noe som bidrar til å redusere kontaminasjonsfaren enda mer.