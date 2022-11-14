Renhold i kommersielt fiske
Høytrykksrengjøring svært viktig i kommersielt fiske enten det dreier seg om bruk av bærbart utstyr ved kaien eller stasjonære systemer på fabrikkskipene. Produksjonskjeden i denne sektoren er lang. Den starter med fiskingen, og deretter fortsetter den gjennom en rekke trinn før fisken til slutt kan spises av kunden. Dette betyr at desinfisering og renhold i fangstfiskeriene er helt avgjørende for mattryggheten.
Renholdskrav for kommersielt fiske
Det finnes mange tradisjonelle metoder for å fiske i innsjøer, elver og havet. Metodene, for eksempel fiskestenger, nett, teiner og ruser, er tilpasset hva man ønsker å fange. Omgivelsene spiller også en rolle for valg av fiskemetode. Dreier det seg om ferskvann eller saltvann? Er bunnen dominert av mudder, sand eller steiner? Mens fiskestengene ofte brukes for småskala fiske, brukes teiner og ruser for å fange hummere, krabber og andre tilsvarende skalldyr, og i det kommersielle dyphavsfisket bruker man i stor grad ulike typer nett og noter. Det er fordi fisket i stadig større grad automatiseres. Produksjonskjeden i kommersielt fiske er lang, og består av ulike trinn fra fangst frem til kunde, og mattryggheten har alltid høyest prioritet i hele kjeden. Det første trinnet, selve fiskingen, har spesielle renholdskrav for å sikre at sikkerhetsstandardene blir oppfylt.
Rengjøring av nett, fartøy og lignende i kommersielt fiske ved hjelp av høyt trykk.
Rengjøringen av utstyret som brukes daglig i det kommersielle fisket, er ikke bare for syns skyld. Uklanderlig hygiene er like viktig som vedlikeholdet av utstyret, ikke minst for å få en bedre fangst.
Fjerning av smuss og rengjøring av nett, tauverk og ruser
Ruser og hummerteiner er vanligvis kjegleformede konstruksjoner laget av nettmateriale som plasserer på bunnen. Teinene blir som regel rengjort etter hver bruk, siden de står lenge i vannet og det fester seg smuss og organisk materiale på dem. Dette gjelder også de tykke tauene som brukes for å senke teinene ned i vannet.
Dette dreier seg ikke bare om hygiene. Teinene er fylt med åte laget av død fisk. Siden hummere har svært godt syn, vil de se åten bedre hvis det ikke er smuss og vekster på teinene. En varmtvannsvasker er et godt alternativ for å rengjøre dem og fjerne tilveksten. Vannstrålen kan varmes opp til 155 °C. Dette betyr at avsetningene blir fjernet og i tillegg reduseres forekomsten av smittestoffer. Dessuten vil det som regel ikke være behov for rengjøringsmiddel ved så høye temperaturer.
Fordelene med varmtvannsvaskere
Med varmt vannet rengjør høytrykksvaskere enda bedre ved konstant trykk. I tillegg til bedre resultater kan vi oppnå raskere rengjørings- og tørketider, og det er mulig å redusere konsentrasjonen av bakterier ved bruk av varmtvannsvaskere. Ved hjelp av dampinnstillingen er det mulig å rengjøre ømfintlige overflater med temperatur opp til 155 °C. Varmtvannsvaskere gjør det mulig å redusere arbeidsbelastningen, tiden som kreves for å utføre jobben og mengden med rengjøringsmidler. Rengjøring med varmtvannsvaskere har mange fordeler og gjør det mulig å optimalisere renholdet i det kommersielle fisket.
Fjerning av alger og rurskjell under renholdet i kommersielt fiske
På båter og skip er det som regel en del daglige renholdsrutiner som må utføres på slutten av dagen. Dekket må rengjøres for å fjerne søl etter dagens aktiviteter, for eksempel fiskeslo, bifangst og smuss fra kurver og teiner. Dette er et annet eksempel der rengjøring med varmtvannsvasker er ideelt for å sikre at alt blir rent og hygienisk. Det utvendige skroget til båten eller skipet kan også med fordel rengjøres regelmessig (men ikke daglig). Over tid fester det seg alger, plankton, blåskjell og andre skjellvekster på skroget. Ved å bruke en høytrykksvasker for å fjerne dette bidrar du til å bevare verdien til båtene og skipene over tid, og i tillegg sørger du for effektivt drivstofforbruk. Båtene og skipene legges normalt i tørrdokken for dette arbeidet.
Renhold i kommersielt fiske: Feiing av gangveier og innganger etter lasting
Tilbake på land blir dagens fangst losset og fraktet til transportkjøretøy eller kjølelagre. Dette medfører som regel noe tilgrising. På ettermiddagen vil det ofte være papirrester eller biter av emballasje fra pakkingen på kaien eller på gulvet i lagerbygningen. En industrifeiemaskin, for eksempel en feiestøvsuger, vil være godt egnet til å rydde veien til båten eller skipet og området rundt hallen eller lagerbygningen. Den vil raskt og enkelt fjerne avfall og smuss i tillegg til støv.
Stasjonært høytrykksutstyr for fabrikkskip
I tillegg til mindre fiskebåter blir de store dyphavstrålerne, også kalt fangstbåter eller fabrikkskip, stadig viktigere. De er utstyrt med et komplett system for bearbeiding ombord, både for umiddelbar sløying og videre foredling av fangsten ute på havet. Det vil si alt som kreves for å sløye, rense og filetere fisken samt pakke den og fryse den direkte ombord.
På disse skipene er det nødvendig å rengjøre fiskeutstyret etter endt arbeidsdag, og det finnes alltid en risiko for at bakterier og smittestoffer kan introduseres i de ulike foredlingstrinnene. På grunn av størrelsen på fartøyene og de strenge hygienekravene, vil stasjonære høytrykksvaskere være det opplagte valget på disse fartøyene. De kan brukes med både kaldt og varmt vann. Dessuten kan enhetene tilpasses kundens behov gjennom individuelle konfigurasjoner og et stort utvalg med tilbehør. Hvis det er behov for enheter som skal brukes for rengjøring forskjellige steder ombord på skipet, er det anbefalt å installere flere, fastmonterte tappepunkter. Et rørsystem og en sentral forsyningsenhet gjør at de stasjonære enhetene kan betjenes på forskjellige steder av flere brukere samtidig. En annen fordel med stasjonære høytrykksvaskere er at utstyret, som høytrykkspistoler, skumleggere o.l. forblir på sine faste plasser. Det betyr at det ikke er noen fare for krysskontaminering fra skitne hjul eller slanger sammenlignet med mobilt utstyr. Dessuten er det tidsbesparende, fordi rengjøringen av mobilt, kommersielt fiskeutstyr tar lang tid. Den sentrale forsyningsenheten er installert utenfor det desinfiserte området og forsyner punktet med høytrykk via rørledninger. Derfor er det mulig å utføre service og vedlikeholdsarbeid uten å oppholde seg i området der fisken foredles, noe som bidrar til å redusere kontaminasjonsfaren enda mer.
Tips:
Noen produsenter tilbyr også stasjonære høytrykksvaskere for fartøy med 60 hertz strømforsyning ombord, en spesiell spenning som brukes av fartøy over hele verden.
Rengjøring og desinfisering under fiskeforedlingen ombord i henhold til HACCP
Fartøy der fisken foredles ombord, defineres som flytende produksjonsanlegg og er underlagt hygienekrav i henhold til dette. De har ansvaret for å produsere hygienisk trygge matprodukter, i dette tilfellet, hummer, krabber og lignende. Oppgaven har vært å plassere dem i riktig forsyningskjede for å sørge for mat til verdens befolkning. Som for all matproduksjon er renhold og desinfisering av største betydning, siden prosedyrene beskytter helsen til sluttbrukeren, og til syvende og siste den økonomiske lønnsomheten til fiskeriene.
For å produsere hygienisk mat må arbeidsområdene, lagrene og kjølelagrene som brukes i matproduksjonen (og fiskeforedlingen), oppfylle kravene i HACCP-retningslinjene (Hazard Analysis Critical Control Points).
Arbeid nøyaktig i henhold til et rengjøringsskjema
Det er viktig å skille mellom rengjøring og desinfisering. Dette er to ulike prosesser. Rengjøringen har som mål å fjerne substanser som kan kontaminere. Dette inkluderer alle typer uønskede gjenstander, som produktrester, mikroorganismer og rester etter rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. I næringsmiddelbransjen må rengjøringsmidlene oppfylle spesifikke krav. De må fjerne smuss og samtidig være kompatible med materialoverflatene. Dessuten skal de ikke utgjøre noen helsefare, siden de kommer i kontakt med overflater som maten blir bearbeidet på. Siden de ulike områdene og utstyret har forskjellige rengjøringsintervaller, er det god praksis å ha et rengjøringsskjema. Ideelt sett skal dette skjemaet inneholde en liste der det tydelig fremgår hva (utstyr, overflater, gulv), når (etter bruk, daglig, ukentlig), hvordan (rengjøringsmidler og dosering) og hvem (tydelig avklart ansvar) som inngår i de ulike rengjøringsoppgavene. Fullført arbeid kan deretter loggføres nøyaktig og dokumenteres på en måte som er enkel å spore og kontrollere.
Vær oppmerksom på desinfiseringsutfordringer knyttet til protein, såpe og lave temperaturer
Når rengjøringen er fullført, kan desinfeksjonsprosessen starte så fort overflaten eller gjenstanden er tørr. Dette innebærer kjemiske og fysiske prosesser som skal drepe mikroorganismer på en måte som verken er farlig for helsen eller forringer kvaliteten på maten. Under denne prosessen er det viktig å vurdere problemene som kan oppstå under desinfiseringen av proteiner, med såper og lave temperaturer. For eksempel har kjemiske desinfeksjonsmidler redusert effekt i møtet med materialer som inneholder proteiner. Dette er fordi enkelte desinfeksjonsmidler reagerer med proteinene i mikroorganismene, men også med proteinene i maten. De konkurrerer mot hverandre, med andre ord. Derfor er det anbefalt å variere konsentrasjonen med desinfiseringsmiddel og veksle mellom å bruke alkaliske og sure rengjøringsmidler annenhver gang. Rester etter overflateaktive stoffer, som såpe fra rengjøringsmidler, kan reagere med noen av desinfiseringsmidlene og gjøre at de ikke virker som de skal. Problemer kan også oppstå hvis desinfeksjonsmidlet brukes ved for lave temperaturer, siden de kjemiske og fysiske prosessene vil foregå saktere og virkningen av desinfiseringen reduseres.