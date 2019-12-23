Svinehold og svineproduksjon

Afrikansk svinepest - Forebygging gjennom renhold

Med utbruddet av afrikansk svinepest (ASF) i Belgia har viruset nådd Sentral-Europa. Tilfeller har lenge vært kjent i enkelte deler av Øst-Europa, Sardinia, deler av Afrika og Kina. Muligheten for at sykdommen blir introdusert i andre sentraleuropeiske land som følge av feriereiser, jaktturisme eller transport av varer og dyr kan derfor ikke lenger utelukkes. Grundig og riktig renhold på gården sørger for at bøndene gjør en viktig jobb for å beskytte dyrene sine.

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