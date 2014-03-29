Varehandel

Et system for suksess. Bruken av omfattende hygiene- og rengjøringskonsepter er en av nøklene til å lykkes i varehandelen. Kundene liker at det er rent og velstelt, og dette er noe som påvirker beslutningene deres, uansett om det er bevisst eller ubevisst. Kärcher tilbyr egnede, effektive og kostnadseffektive rengjøringsløsninger for alle arbeidsområder og gulvdekker. Systemet vårt er profesjonelt forbedret med en rekke moderne tjenester – fra leasing og finansiering, vedlikehold og reparasjoner til en omfattende tjeneste for administrasjon av rengjøringsoppgavene – noe som sikrer riktig nivå av renslighet og samsvar med hygienekrav.