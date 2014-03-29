Varehandel
Et system for suksess. Bruken av omfattende hygiene- og rengjøringskonsepter er en av nøklene til å lykkes i varehandelen. Kundene liker at det er rent og velstelt, og dette er noe som påvirker beslutningene deres, uansett om det er bevisst eller ubevisst. Kärcher tilbyr egnede, effektive og kostnadseffektive rengjøringsløsninger for alle arbeidsområder og gulvdekker. Systemet vårt er profesjonelt forbedret med en rekke moderne tjenester – fra leasing og finansiering, vedlikehold og reparasjoner til en omfattende tjeneste for administrasjon av rengjøringsoppgavene – noe som sikrer riktig nivå av renslighet og samsvar med hygienekrav.
Renslighet og sikkerhet er avgjørende
Kundene kommer alltid først, og de forventer alltid en høy hygienestandard overalt. Rengjøringsmaskinene for kundeområdene må derfor ha visse egenskaper. De må være diskré og stillegående, lette å transportere, ergonomisk utformet og kunne brukes selv i små rom. De kombinerte egenskapene til Kärchers rengjøringsmaskiner sikrer at det er lett å fullføre hver jobb.
Utstyrt for selv de største oppgavene
Den store kapasiteten til sitte-på-gulvvaskemaskinen B 140 R* gjør den perfekt til store markeder, kjøpesentre og lagerlokaler. Avhengig av bruksområde kan maskinen utstyres med skivebørster (BD 140 R) eller valsebørster (BR 140 R) og gis en arbeidsbredde på 30 til 120 cm. Det nyskapende betjeningskonseptet EASY sikrer enkel manøvrering overalt.
Garantert rent resultat
Den smidige og stillegående B 40 C/W * gir optimale rengjøringsresultater, selv når gulvene må rengjøres i vanlig åpningstid.
En liten feiesensasjon
Den nyskapende, lille feiemaskinen KM 35/5 C gjør behagelig og effektivt rent. Den er perfekt til mindre områder, som for eksempel inngangspartier eller oppbevaringsområder for handlevogner.
Utrolig kraftig
Tørrstøvsugeren T 15/1 er den mest stillegående maskinen i sin klasse, og er perfekt for støvsuging i åpningstiden.
Effektiv rengjøring med fri sikt
Stå-på-gulvvaskemaskinen BD 50/40 RS (med skivebørste) og BR 55/40 RS (med valsebørste) imponerer med med enkel betjening og godt utsyn. Det er lett å stige av og på, noe som sparer tid og energi når du må flytte unna hindringer.
Produkter for inngangspartier og gangveier
Viktig med god hygiene
Ved håndtering av mat må man overholde strenge hygieneforskrifter både i områdene der maten behandles, og i områdene som er åpne for kunder. Nye og strengere standarder, som HACCP, EU-standardene ISO og IFS (International Featured Standard), den britiske BRC Global Standard for Food Safety og FDAs forskrifter i USA, stiller økte krav til maskiner og helhetsløsninger. Kärcher-systemet, som omfatter maskiner, tilbehør og rengjøringsmidler utviklet og produsert under eget tak, sikrer at all våt og tørr rengjøring kan utføres med de høyeste teknologiske standarder.
Skreddersydd for enhver oppgave
Kompakt, stasjonært høytrykksutstyr er perfekt tilpasset den spesifikke oppgaven. Vi kan tilby alle typer rengjøringsmaskiner som brukes i hygienekritisk næringsmiddelindustri.
Raskt rent
De kompakte HDS-vaskerne kombinerer velprøvd, gjennomtestet, robust og slitesterk teknologi med brukervennlighet og uovertrufne driftskostnader. Tøff mot smuss, skånsom mot miljøet og brukeren, og har 20 prosent lavere drivstofforbruk ved 60 °C i eco!efficiency-modus. Jogger-prinsippet (store hjul med gummidekk bak og to mindre styrehjul foran) muliggjør rask og enkel manøvrering.
Høytrykksvaskere uten oppvarming
HD 10/15-4 Cage Food har regulerbar trykkinnstilling (fra 20 bar) og er perfekt til bruk i områder der mat tilberedes. Den ideelle løsningen til grovrengjøring, desinfisering og nøytralisering.
Én enkel vask
BR 40/10 C Adv kompakt gulvvaskemaskin er en allsidig maskin som kan brukes overalt hvor det kreves gulvvask med oppsuging av skittenvann i egen tank.
Rask og effektiv
BR 30/4 sørger for grundig, men likevel skånsom rengjøring av små områder og vanskelig tilgjengelige flater. Den suger opp skittenvannet fortløpende, noe som gjør det trygt å bruke gulvet straks. Egner seg også perfekt for rengjøring i arbeidstiden.
Produkter for ferskvareavdelinger
De nyeste løsningene
Vår moderne hverdag har sin egen rytme. I dag er mange butikker åpne døgnet rundt. Forbrukerne kan handle på den måten og de tidspunktene de ønsker, og det vil de helst gjøre i hyggelige omgivelser. Derfor har butikkdesignere utviklet dynamiske konsepter som tar utgangspunkt i forbrukernes rytme. De moderne materialene som brukes for å oppnå dette, åpner nye muligheter for designerne, men skaper også helt nye utfordringer hva rengjøring angår. Kärcher satser på å møte disse utfordringene med nyskapende og effektive rengjøringsprodukter.
Forfriskende godt
Vann er liv, og bidrar til vitalitet og god helse. Studier har vist at kunder som får mulighet til å stoppe opp og nyte et forfriskende glass vann fra Kärchers vanndispenser i hyggelige og avslappende omgivelser, også får et nytt syn på butikken de befinner seg i. Dette er en tjeneste som betaler seg selv og vel så det.
Rulletrappvaskere
Uten spesialmaskiner kan rulletrapper være veldig vanskelige å rengjøre, og Kärchers rulletrappvasker kan derfor være en effektiv løsning som gir mye for pengene. Regelmessig bruk av rulletrappvaskeren med Kärchers spesialutviklede rengjøringsmidler gir rene og trygge rulletrapper.
Handlesentre
Sitte-på-gulvvaskemaskiner egner seg perfekt for rengjøring og vedlikehold av kundeområder i handlesentre. Det brukervennlige driftskonseptet EASY Operation sørger for at du alltid får det så rent som du vil ha det.
Produkter for kassaområder
Produkter for kjøpesentre og butikker
Hygieniske lagere
I næringsmiddelsektoren er lagerområdene en viktig del av ethvert heldekkende hygienekonsept. Ømtålige varer bringes inn, emballeres, tas inn på og ut av lager, pakkes om eller ut og transporteres til matavdelingene. Også i disse områdene sikrer Kärcher-systemet overholdelse av strenge hygienespesifikasjoner og lovkrav. Perfekt tilpassede rengjøringsmaskiner, tilbehør og rengjøringsmidler gir raskt, enkelt og kostnadseffektivt renhold.
Lasting og lossing
Kjøretøyer og folk kommer og går, varer lesses på og av – lasteområdene er i konstant bruk, noe som fører til stadig oppsamling av smuss. Med en høytrykksvasker fra Kärcher blir du kvitt smusset på et øyeblikk. En høytrykksvannstråle fjerner enkelt selv gjenstridige rester, og gjør raskt rent i de trangeste hjørner.
100 prosent rent
Den kompakte feiemaskinen KM 75/40 W sørger for rask og effektiv rengjøring av blokkerte og vanskelig tilgjengelige lagerområder. Støvsugerfunksjonen sørger også for å begrense konsentrasjonene av støv i luften til et minimum, og driftskonseptet EASY Operation sikrer at selv uerfarne brukere kan betjene maskinen uten problemer.
Tørt og vått smuss fjernes fortløpende
NT 65/2 AP våt- og tørrsuger har det som skal til for lange perioder av avbruddsfri drift med konstant sugekraft, to kraftige turbiner, et patentbeskyttet filtersystem, halvautomatisk filterrengjøring og stor beholderkapasitet.
Perfekt for paller
Rene transportruter er helt nødvendig for trygg transport av paller. Smussansamlinger kan forstyrre hele logistikkflyten. Kärchers feiemaskiner er perfekte for å holde transportrutene rene hele tiden. De er ikke bare raske og effektive, men også enkle å bruke.
Den riktige måten
Overholdelse av strenge hygienestandarder krever riktige maskiner og en profesjonell renholdsplan, for å sikre at bakterier, virus og sopp ikke har en sjanse. Med dette i tankene har Kärcher kommet opp med en serie rengjøringsmaskiner og spesialutviklede desinfeksjons- og rengjøringsmidler.
Kompromissløs ytelse uten uforsvarlige snarveier
Kärchers helhydrauliske sitte-på-feiemaskiner er velutstyrte og kommer til i alle hjørner. De har forskjellige typer drift, og det aktuelle bruksområdet avgjør hvilken du bør velge av diesel, gass eller batteri.
Produkter for lagerområder
Perfekt for utearealer
Førsteinntrykket er avgjørende, og dette gjelder spesielt for bedrifters uteområder, som både skal reklamere for og representere virksomheten din overfor omverdenen. I tillegg er det viktig å begrense smussnivåene ved inngangspartier til et minimum, for å hindre at smuss dras inn og for å holde lasteområder og transportruter rene. Dette gjelder alt fra løv og veismuss til grovere avfall som for eksempel en ødelagt pall.
Store arealer rengjøres på kort tid
For effektiv rengjøring av store utearealer på kort tid trenger du kraftige og svært smidige feiemaskiner med lavt energiforbruk, høy beholderkapasitet og et utvalg tilbehør.
Rydd, kast ut og spre
Den profesjonelle løsningen når vinteren står for døren, snøfreseren med bredde på 100 cm, hydraulisk dreibar utkaster og hydraulisk regulerbar kasteavstand. Kan gjerne brukes med en sand- eller saltspreder bak.
Kraftig, ergonomisk og effektiv
Kärchers snøfresere fjerner snøen raskt og effektivt fra fortau og andre fellesområder. Med enten fem eller seks foroverhastigheter, to revershastigheter og totrinns mateskrue kan disse maskinene justeres for å passe til alle slags arealer.
Dokumentert ytelse både inne og ute
Den manuelle feiemaskinen KM 70/20 C gir praktisk talt støvfri feiing og er sju ganger raskere enn en vanlig feiekost – både inne og ute.
Tøff mot smusset – lett å bruke
Har dere parkeringshus som trenger rengjøring? Det er her at ekstremt robuste gulvvaskemaskiner som BR 100/250 R virkelig kommer til sin rett.
Produkter for utearealer og grøntområder
Produkter for parkeringsplasser og underjordiske parkeringsanlegg
Effektiv rengjøring av kontorlokaler
Renslighet og hygiene er alfa og omega i næringsmiddelindustrien. Administrasjonslokaler nær produksjonsområdene, for eksempel kontorer, datarom for linjestyring eller sanitærrom, er spesielt sensitive områder. Oppgaven her er å forhindre at smuss og støv fra produksjonsområdet kommer inn i disse rommene og omvendt.
Topp ytelse for store arealer
Den nyskapende BRC-serien kombinerer tepperensingens fordeler med den mekaniske rengjøringskraften til en børste, noe som gjør maskinene perfekte til rengjøring av store områder på kort tid.
Tørrstøvsugere i profesjonell kvalitet
Den nyskapende T 10/1 Adv ble utviklet i samarbeid med rengjøringsfirmaer, og kan skilte med høy sugekraft og femtrinns filtersystem med trelags filterpose i fleece, et permanent hovedfilter og et motorbeskyttelsesfilter. HEPA-filterkassett kan ettermonteres.
Fjerner smuss dypt nede i teppet
Korridorer og kontorer med tepper krever regelmessig dyprengjøring, helst med en teppebørstesuger fra Kärcher.
Mobile rengjøringsmaskiner
Kärchers tepperensere er velegnet til bruk på alle typer tekstiloverflater og gulvbelegg, stoppede møbler, kontorstoler og bilseter. De kraftige og robuste tepperenserne i den praktiske og mobile Puzzi-serien har et stort utvalg tilbehør og kan brukes til mange forskjellige oppgaver.