Poleringsmaskin BDP 50/1500 C
Høyhastighetsmaskinen, BDP 50/1500 C, oppnår 30 % høyere produktivitet sammenlignet med tradisjonelle høyhastighetsmaskiner ved polering av jevne, blanke gulvflater.
BDP 50/1500 C har imponerende, kompakte dimensjoner og er svært enkel å manøvrere takket være et sentralt styrehjul. Med en rotasjonshastighet på 1500 o/min. leverer enheten utmerkede polerigsresultater. Enkle betjeningselementer sikrer intuitiv håndtering. Rotasjonsvakten hindrer støv fra å bli virvlet rundt. Støv samles i en 1-liters gjenbrukbar filterpose takket være det passive oppsamlingssystemet. Maskinen viker ikke fra kursen og kjører i en rett linje for maksimal produktivitet. Det justerbare håndtaket garanterer en komfortabel arbeidshøyde og kan foldes sammen for å spare plass under oppbevaring. Utløseren hindrer maskinen fra å starte utilsiktet – maskinen stopper med en gang håndtaket slippes. Drivskiven justeres automatisk til underlaget. Den fungerer ved hjelp av et fjærsystem og garanterer optimalt børstetrykk. Det alternative spaysettet sikrer at rengjøringsmidler bare påføres der de er nødvendige.
Egenskaper og fordeler
Integrert oppsugingssystem
- Støvkappen sørger for at poleringsstøvet samles i støvposen.
- Det er enkelt å tømme støvet som samles opp i den gjenbrukbare filterposen.
Automatisk kontakttrykk
- Padsholderen er fjærmontert. Kontakttrykket reguleres automatisk for et jevnt poleringsresultat.
- Padsen opprettholder optimal kontakt med overflaten, og følger alle ujevnheter i underlaget.
Høy poleringshastighet
- 1 500 o/m for perfekt poleringsresultat.
Integrert hjulmekanisme
- God stabilitet i kjøreregning, trekker ikke verken mot høyre eller venstre, enkel håndtering.
Kompakt
- Den kompakte maskinen BDP 50/1500 C er svært enkel å manøvrere.
Motor med reimdrift
- Svært stillegående.
Nettdrift
- Lange/ sammenhengende arbeidsintervaller -
Padsholder med festelås i midten
- Sikkert og sentrert padfeste.
Sentralt styrehjul
- For rengjøring helt inntil kanter - også forover.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Børstehastighet (rpm)
|1500
|Børstetrykk (g/cm²)
|4
|Lydnivå (dB)
|56 - 61
|Spenning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|35,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- Padholder
Utstyr
- Støvoppsamling
- Nettdrift
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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