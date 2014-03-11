TEPPERENSER

Våre tepperenser er grundige og økonomiske i bruk, leverer topp rengjøringsresultat, og med et stort utvalg tilbehør har de mange bruksmuligheter. Kärchers tepperensemaskiner fjerner flekker, rengjør dypt i tekstilfibre, og er både velegnet og lønnsomme på store teppebelagte flater. Den kraftige motoren i Kärchers tepperensere etterlater svært liten fuktighet, og sørger for at rengjort gjenstand kan tas i bruk raskt etter rengjøring. Se hvilken tepperenser som passer din bedrift!