Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1
Denne maskinen er en ekstremt robust, funksjonell og kraftig våt- og tørrstøvsuger. Den har optimale ergonomiske egenskaper og en kompakt design, som er spesielt utviklet for de spesielle behovene til byggebransjen, bilindustrien og handel.
NT 48/1 har en beholderkapasitet på 48 l. Maskinen er utstyrt med integrert kabelkrok og tilbehørsoppbevaring for sugerør, gulv- og fugemunnstykker. Det store patronfilteret med den store filteroverflaten (0,8 m²) gir en konstant høy sugekraft til maskinen. Det pålitelige flottørsystemet gir et trygt avbrudd av luftstrømmen av alle absorberte væsker. Lett tilgjengelig avløpsslange, solid chassis med store hjul med hjullåser av metall og integrert innfelt grep på beholderen gjør det lett å flytte maskinen.
Egenskaper og fordeler
Tømming av beholderLett tilgjengelig avløpsslange for praktisk tømming av væske.
Oppbevaringsplass for tilbehørTilbehør kan festes til beholderen på baksiden av maskinen.
Robuste metalllåserDisse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Ledningskrok
- Strømledningen er alltid lagret trygt for transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|72
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|48
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|71
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Papir
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: PES
- Tappeslange
Utstyr
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
