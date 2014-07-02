Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1

Denne maskinen er en ekstremt robust, funksjonell og kraftig våt- og tørrstøvsuger. Den har optimale ergonomiske egenskaper og en kompakt design, som er spesielt utviklet for de spesielle behovene til byggebransjen, bilindustrien og handel.

NT 48/1 har en beholderkapasitet på 48 l. Maskinen er utstyrt med integrert kabelkrok og tilbehørsoppbevaring for sugerør, gulv- og fugemunnstykker. Det store patronfilteret med den store filteroverflaten (0,8 m²) gir en konstant høy sugekraft til maskinen. Det pålitelige flottørsystemet gir et trygt avbrudd av luftstrømmen av alle absorberte væsker. Lett tilgjengelig avløpsslange, solid chassis med store hjul med hjullåser av metall og integrert innfelt grep på beholderen gjør det lett å flytte maskinen.

Egenskaper og fordeler
Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1: Tømming av beholder
Tømming av beholder
Lett tilgjengelig avløpsslange for praktisk tømming av væske.
Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1: Oppbevaringsplass for tilbehør
Oppbevaringsplass for tilbehør
Tilbehør kan festes til beholderen på baksiden av maskinen.
Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1: Robuste metalllåser
Robuste metalllåser
Disse ekstremt robuste festene låses mer pålitelig.
Ledningskrok
  • Strømledningen er alltid lagret trygt for transport.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 72
Støvsuger (mBar/hPa) 249 / 24,9
Beholderkapasitet (l) 48
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Lydnivå (dB) 71
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 10,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 14,6
Mål (L x B x H) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 2.5 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Papir
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Patronfilter: PES
  • Tappeslange

Utstyr

  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: II
  • Hjul med brems
Våt- og tørrstøvsuger NT 48/1

Videoer

Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

SE ALLE VÅRE BYGGSTØVSUGER