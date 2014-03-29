REN BEDRIFT. REN VIRKSOMHET
Gjør et godt inntrykk med rene lokaler.
Gjør renslighet til ditt varemerke
Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et førsteinntrykk – så imponer kundene fra første stund. Og siden renhold i tillegg er helt avgjørende for arbeidssikkerheten, bør du holde arbeidsplassen ren for å gi bedriftens ansatte den beskyttelsen de fortjener.
Bensinstasjoner
Kärcher sørger for enestående rengjøringsløsninger og kundetjenester for moderne bensinstasjoner.
Bilvask
Profesjonell bilvask på den enkle måten: Kärcher tilbyr den ultimate fleksibiliteten: Fra selvvask av personbiler til vaskesystemer for nyttekjøretøy
Bilforhandlere
Jo blankere det skinner, desto mer salg. Sats på Kärcher for å få utstillingslokalene dine til å skinne om kapp med bilene du selger.
Bilverksteder
Arbeidssikkerhet gjennom renhold: Stol på at rengjøringsløsningene fra Kärcher imponerer både kunder og ansatte.